Fotó: Gergely Imre
Advent négy vasárnapján ismét közösségi gyertyagyújtásra várják a gyergyószentmiklósiakat a város főterére. Igehirdetések, kórusok és a fúvószenekar is segít ráhangolódni a karácsonyra. Az adventi vásár ezeken az estéken is várja az érdeklődőket.
2026. november 24., 18:212026. november 24., 18:21
2026. november 24., 18:242026. november 24., 18:24
Az előző évek hagyományát folytatva idén is minden adventi vasárnap este összegyűlnek a gyergyószentmiklósiak a főtéren, hogy közösen gyújtsák meg a gyertyákat a város adventi koszorúján. Az évről évre több száz embert megmozgató ünnepi alkalmakon a történelmi egyházak képviselői hirdetnek igét.
A 19.15-kor kezdődő eseményen az Ipartestület Férfikara olvassa fel az adventi naptár üzenetét, ugyanakkor előadásukkal is színesítik a programot. Jelen lesz a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar is.
A közösségi eseményt szervező Gyergyószentmiklós önkormányzata és a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ idén a városban működő kórusokat kérte fel az adventi üzenetek felolvasására. Amint Fórika Krisztina, a Művelődési Központ vezetője elmondta, a szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy
hogy otthoni koszorújukon is fellobbanjon a közös ünneplés fénye.
Az adventi vasárnap estéken is várja az érdeklődőket a sétálóutcában kialakított adventi vásár. A látogatókat az ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves termékek, valamint enni- és innivalók várják a gyertyagyújtásokat követően is.
A főtéren már egy ideje zajlanak az előkészületek: a Szent Miklós-szobor előtt készül a város adventi koszorúja, a hét folyamán pedig feldíszítik a karácsonyfát is. A főtéri kirakatok sem maradnak ki az ünnepi készülődésből: ezeket idén is a Pro Terra Alapítvány képzőművészeti tanfolyamain részt vevő gyermekek rajzai és alkotásai díszítik majd.
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