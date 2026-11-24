Advent négy vasárnapján ismét közösségi gyertyagyújtásra várják a gyergyószentmiklósiakat a város főterére. Igehirdetések, kórusok és a fúvószenekar is segít ráhangolódni a karácsonyra. Az adventi vásár ezeken az estéken is várja az érdeklődőket.

Gergely Imre 2026. november 24., 18:212026. november 24., 18:21 2026. november 24., 18:242026. november 24., 18:24

Az előző évek hagyományát folytatva idén is minden adventi vasárnap este összegyűlnek a gyergyószentmiklósiak a főtéren, hogy közösen gyújtsák meg a gyertyákat a város adventi koszorúján. Az évről évre több száz embert megmozgató ünnepi alkalmakon a történelmi egyházak képviselői hirdetnek igét.

Az első adventi vasárnapon Berecki Attila, a Munkás Szent József-plébánia kormányzója szól majd az egybegyűltekhez.

A 19.15-kor kezdődő eseményen az Ipartestület Férfikara olvassa fel az adventi naptár üzenetét, ugyanakkor előadásukkal is színesítik a programot. Jelen lesz a Gyergyószentmiklósi Fúvószenekar is. Hirdetés A közösségi eseményt szervező Gyergyószentmiklós önkormányzata és a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ idén a városban működő kórusokat kérte fel az adventi üzenetek felolvasására. Amint Fórika Krisztina, a Művelődési Központ vezetője elmondta, a szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy

vigyenek magukkal mécsest vagy gyertyát, amelyet az adventi lángról meggyújtva hazavihetnek,