Fotó: Gergely Imre
Megérkezett az első havazás Gyergyószentmiklósra, de az utakon még nem alakult ki összefüggő hóréteg, ezért a hóekéket egyelőre nem kellett bevetni. A csúszásmentesítéshez ugyanakkor már sózni kellett, a téli karbantartásra pedig felkészültek a városban.
A hétfő hajnali havazás után még nem telepedett hóréteg az utakra, hétfőn csak a háztetőkön és a füves felületeken maradt meg a hó.
A városi közutak és járdák téli karbantartásával megbízott Vitalissima Kft. vezetője, György István a Székelyhonnak jelezte: az idei ősszel eddig egy alkalommal váltak a lehűlés miatt nedvessé és csúszóssá az útfelületek, ezért megelőző csúszásmentesítőanyag-szórást kellett végezniük.
György közölte, a tavalyi tél óta a gépparkjuk bővült: a nyáron az önkormányzattól átvett szolgáltatásokkal együtt több eszköz is a vállalathoz került, emellett már az előző télen vásároltak egy kisebb, járdák és parkolók takarítására alkalmas gépet is.
Fotó: Gergely Imre
Jelenleg legalább hat bevethető eszközzel rendelkeznek. Ezek között van a sószórásra és hóeltakarításra egyaránt alkalmas multifunkcionális Unimog, traktor, gréder, valamint a kisebb járdatisztító gép.
Len Emil alpolgármester megkeresésünkre válaszolva elmondta, hogy a Vitalissima feladata nemcsak az aszfaltozott utak és kiépített járdák téli karbantartása, hanem a lakónegyedek belső útjairól és a kövezett utcákról a hóeltakarítás is. Ezeken a szakaszokon a fontosabb útvonalak megtisztítását követően, a városháza megrendelésére végzik el a munkát.
Korábbi években a közművesítési munkálatok miatt felásott lakónegyedi utakon nem használhatták a hóekéket, mert azok tönkrementek volna, de
A Virág negyedben más a helyzet: ott nem történt hasonló helyreállítás, hiszen a következő évben átfogó felújítás következik, ezért az egyenetlen útfelületeken továbbra sem lesz könnyű a hóeltakarítás – jelezte az alpolgármester, akinek továbbra is feladatköréhez tartozik a téli útkarbantartási munkálatok követése.
Fotó: Gergely Imre
Mint megtudtuk, a közeljövőben egy újabb gépet is vásárolnak, amit szintén használhatnak a téli bevetéseken.
Sokat segít, aki a saját portája előtt seper
A Vitalissima vezetője rámutatott, egy nagyobb havazás idején lehetetlen, hogy a munkagépek egyszerre a város minden pontján jelen legyenek, ezért türelmet kérnek az autósoktól és a gyalogosoktól. Ugyanakkor kiemelte: sokat segítene, ha az ingatlantulajdonosok elsepernék a havat a házaik előtti járdaszakaszokról, és ugyanígy a tömbházak lakói is megtennék ezt a saját környezetükben.
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