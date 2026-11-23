Megérkezett az első havazás Gyergyószentmiklósra, de az utakon még nem alakult ki összefüggő hóréteg, ezért a hóekéket egyelőre nem kellett bevetni. A csúszásmentesítéshez ugyanakkor már sózni kellett, a téli karbantartásra pedig felkészültek a városban.

Gergely Imre 2026. november 23., 17:162026. november 23., 17:16

A hétfő hajnali havazás után még nem telepedett hóréteg az utakra, hétfőn csak a háztetőkön és a füves felületeken maradt meg a hó. A városi közutak és járdák téli karbantartásával megbízott Vitalissima Kft. vezetője, György István a Székelyhonnak jelezte: az idei ősszel eddig egy alkalommal váltak a lehűlés miatt nedvessé és csúszóssá az útfelületek, ezért megelőző csúszásmentesítőanyag-szórást kellett végezniük.

Vasárnap éjjel és a hétfő kora reggeli órákban pedig már teljes bevetésen voltak a közutak sózására használt gépek.

György közölte, a tavalyi tél óta a gépparkjuk bővült: a nyáron az önkormányzattól átvett szolgáltatásokkal együtt több eszköz is a vállalathoz került, emellett már az előző télen vásároltak egy kisebb, járdák és parkolók takarítására alkalmas gépet is.

Fotó: Gergely Imre

Jelenleg legalább hat bevethető eszközzel rendelkeznek. Ezek között van a sószórásra és hóeltakarításra egyaránt alkalmas multifunkcionális Unimog, traktor, gréder, valamint a kisebb járdatisztító gép.

A hóekéket általában több centis hóréteg kialakulásakor vetik be, és a munkát a forgalmasabb utakon, illetve a közintézmények környékén kezdik, majd az utak forgalmi besorolása szerint haladnak tovább.

Len Emil alpolgármester megkeresésünkre válaszolva elmondta, hogy a Vitalissima feladata nemcsak az aszfaltozott utak és kiépített járdák téli karbantartása, hanem a lakónegyedek belső útjairól és a kövezett utcákról a hóeltakarítás is. Ezeken a szakaszokon a fontosabb útvonalak megtisztítását követően, a városháza megrendelésére végzik el a munkát. Hirdetés Korábbi években a közművesítési munkálatok miatt felásott lakónegyedi utakon nem használhatták a hóekéket, mert azok tönkrementek volna, de

az idei útjavításoknak köszönhetően a Bucsin negyedben már lehetőség van a hóekék használatára.

A Virág negyedben más a helyzet: ott nem történt hasonló helyreállítás, hiszen a következő évben átfogó felújítás következik, ezért az egyenetlen útfelületeken továbbra sem lesz könnyű a hóeltakarítás – jelezte az alpolgármester, akinek továbbra is feladatköréhez tartozik a téli útkarbantartási munkálatok követése.

Fotó: Gergely Imre

Mint megtudtuk, a közeljövőben egy újabb gépet is vásárolnak, amit szintén használhatnak a téli bevetéseken.