Jövő héttől a külföldön tartózkodó román állampolgárok is igényelhetnek elektronikus személyi igazolványt – jelentette be csütörtökön Luca Niculescu miniszterelnök.

Székelyhon 2026. november 26., 14:432026. november 26., 14:43

A kormányfő kifejtette, az intézkedés egyelőre azokra a külföldön tartózkodó állampolgárokra vonatkozik, akiknek Romániában van az állandó lakóhelyük. A kormányülés elején elmondta, hogy az elektronikus személyi igazolványt a diplomáciai képviseleteken és a konzuli hivatalokban lehet igényelni. Arról is beszélt, hogy a külügyminisztérium és a belügyminisztérium munkatársai azon dolgoznak, hogy egyszerűbbé tegyék a lakóhelyet igazoló dokumentum online beszerzését, mivel első szakaszban a szolgáltatás kizárólag

azon külföldön tartózkodó román állampolgárok számára lesz elérhető, akiknek Romániában van az állandó lakóhelyük.