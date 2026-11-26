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Fotó: Olti Angyalka
Jövő héttől a külföldön tartózkodó román állampolgárok is igényelhetnek elektronikus személyi igazolványt – jelentette be csütörtökön Luca Niculescu miniszterelnök.
A kormányfő kifejtette, az intézkedés egyelőre azokra a külföldön tartózkodó állampolgárokra vonatkozik, akiknek Romániában van az állandó lakóhelyük. A kormányülés elején elmondta, hogy az elektronikus személyi igazolványt a diplomáciai képviseleteken és a konzuli hivatalokban lehet igényelni.
Arról is beszélt, hogy a külügyminisztérium és a belügyminisztérium munkatársai azon dolgoznak, hogy egyszerűbbé tegyék a lakóhelyet igazoló dokumentum online beszerzését, mivel első szakaszban a szolgáltatás kizárólag
A kormányhatározat-tervezet értelmében a külföldön élő román állampolgárok már december 2-tól igényelhetik az elektronikus személyi igazolványt a konzulátusokon, amennyiben valamennyi szükséges dokumentumot eredetiben tudják bemutatni, beleértve a lakóhelyet igazoló okiratot is.
A News.ro portál értesülései szerint emellett azon is dolgoznak a belügyminisztérium munkatársaival, hogy a következő szakaszban a külföldön állandó lakhellyel rendelkező román állampolgárok számára is elérhető legyen a szolgálatás.
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