Bővítené a Kalász negyedi temetőt a csíkszeredai önkormányzat egy 4200 négyzetméteres terület megvásárlásával, amellyel mintegy 290 új sírhely kialakítására nyílna lehetőség. Az erről szóló célszerűségi tanulmányt csütörtökön fogadta el a képviselő-testület.

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A Kalász negyedi köztemető sírhelyeinek 82 százaléka már foglalt, ezért egyre sürgetőbb a bővítés. A csíkszeredai önkormányzat ennek érdekében a csütörtökön tartott tanácsülésen célszerűségi tanulmányt hagyott jóvá a temető szomszédságában található, 4200 négyzetméteres belterület megvásárlásáról. A telek tulajdonosa már jelezte eladási szándékát a városnak,

ajánlata szerint négyzetméterenként 49 eurót kér a területért, vagyis összesen 205 800 eurót.

A tényleges vételárat később határozzák meg, hiszen az önkormányzatnak előbb hivatalos értékbecslést kell készíttetnie, majd tárgyalnia kell a tulajdonossal. A célszerűségi tanulmány szerint a telek megvásárlásával 290 új sírhely kialakítására nyílna lehetőség. Emellett új parcellákat, közlekedőutakat, parkolóhelyeket és a temető működéséhez szükséges egyéb létesítményeket is kialakíthatnának.

Új ravatalozó is szerepel az elképzelések között

A városvezetés a temető bővítése mellett egy új ravatalozó építésének szükségességét is megfogalmazta, erről szintén írtunk korábban.

korábban írtuk Újabb bővítésre, tágasabb ravatalozóra lesz szükség Csíkszereda legnagyobb temetőjében Noha tíz éve jelentős mértékben bővítették, a közeljövőben ismét napirendre kerülhet a csíkszeredai Kalász lakótelepi temető területének növelése. Csíkszereda legnagyobb sírkertjének ravatalozója is bővítésre szorul.

Az elképzelések szerint az épülethez parkolóhelyek és oldalbejárat is tartozna. Ez tehermentesítené a temető jelenlegi főbejáratát a szertartások idején, ugyanakkor megkönnyítené az idősek és a mozgásukban korlátozott személyek közlekedését is.

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A tanulmány azzal indokolja a szomszédos terület megvásárlását, hogy