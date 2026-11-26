Több mint nyolcban százalékban megtelt a kalászi temető, egyre sürgetőbb a sírkert bővítése
Fotó: Pinti Attila
Bővítené a Kalász negyedi temetőt a csíkszeredai önkormányzat egy 4200 négyzetméteres terület megvásárlásával, amellyel mintegy 290 új sírhely kialakítására nyílna lehetőség. Az erről szóló célszerűségi tanulmányt csütörtökön fogadta el a képviselő-testület.
A Kalász negyedi köztemető sírhelyeinek 82 százaléka már foglalt, ezért egyre sürgetőbb a bővítés. A csíkszeredai önkormányzat ennek érdekében a csütörtökön tartott tanácsülésen célszerűségi tanulmányt hagyott jóvá a temető szomszédságában található, 4200 négyzetméteres belterület megvásárlásáról. A telek tulajdonosa már jelezte eladási szándékát a városnak,
A tényleges vételárat később határozzák meg, hiszen az önkormányzatnak előbb hivatalos értékbecslést kell készíttetnie, majd tárgyalnia kell a tulajdonossal. A célszerűségi tanulmány szerint a telek megvásárlásával 290 új sírhely kialakítására nyílna lehetőség. Emellett új parcellákat, közlekedőutakat, parkolóhelyeket és a temető működéséhez szükséges egyéb létesítményeket is kialakíthatnának.
A városvezetés a temető bővítése mellett egy új ravatalozó építésének szükségességét is megfogalmazta, erről szintén írtunk korábban.
Noha tíz éve jelentős mértékben bővítették, a közeljövőben ismét napirendre kerülhet a csíkszeredai Kalász lakótelepi temető területének növelése. Csíkszereda legnagyobb sírkertjének ravatalozója is bővítésre szorul.
Az elképzelések szerint az épülethez parkolóhelyek és oldalbejárat is tartozna. Ez tehermentesítené a temető jelenlegi főbejáratát a szertartások idején, ugyanakkor megkönnyítené az idősek és a mozgásukban korlátozott személyek közlekedését is.
A tanulmány azzal indokolja a szomszédos terület megvásárlását, hogy
A közvetlen szomszédságban levő telek ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a már meglévő infrastruktúrához kapcsolódjon a fejlesztés. „Ez a terület azonban önmagában nem lenne elégséges a köztemető megnyugtató léptékű bővítésére.
– fogalmazott Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
Az ülésen továbbá elfogadták a Nagy Imre Galéria felújításának költségvetését, valamint műszaki tervének módosított változatát. A projekt összértéke 8,45 millió lej, ebből a város saját hozzájárulása 1,19 millió lej. Közben a közbeszerzés is folyamatban van a kivitelezésre, tudtuk meg a városvezetés közleményéből.
Fotó: Pinti Attila
Így a finanszírozási szerződést követően a kivitelezési szerződést is megköthetik, és
A város 2023-ban az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) alapjaiból pályázott a képtár átfogó felújítására. Bár a pályázat sikeres volt, a későbbi megszorítások miatt el kellett állniuk a tervektől. Az évek óta bezárt galéria felújítását ezúttal a Központi Régió Program révén valósíthatják meg.
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