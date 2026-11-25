Harmincnégy üres szék, mécses és nő, aki idén már nem töltheti szerettei körében a karácsonyt. Hargita megyében intézmények és civil szervezetek közös kampánnyal hívják fel a figyelmet a megelőzésre, a segítségkérésre és az áldozatok védelmére.
Fotó: Borbély Fanni
Harmincnégy üres szék, mécses és nő, aki idén már nem töltheti szerettei körében a karácsonyt. Hargita megyében intézmények és civil szervezetek közös kampánnyal hívják fel a figyelmet a megelőzésre, a segítségkérésre és az áldozatok védelmére.
November 25-én, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapján elindult Hargita megyében egy 16 napos aktivizmuskampány. Kezdésként a megyeháza előtti téren tartott eseményen a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, a rendőrség, Csíkszereda önkormányzata és civil szervezetek képviselői közösen álltak ki az erőszak minden formája ellen.
amelyek a következő napokban különböző településeken szerveznek tájékoztató és figyelemfelkeltő programokat.
Fotó: Borbély Fanni
„34 szék, 34 mécses, 34 nő, aki idén Romániában nem ülhet a családja körében, pedig karácsony jön. Tavaly közel 70-en voltak” – fogalmazott Sógor Enikő alpolgármester. Mint hangsúlyozta, a székeken feltüntetett történetekből visszatérő mintázat rajzolódik ki:
a tragédia helyszíne pedig gyakran éppen az otthon, a konyha vagy a gyermekek jelenlétében zajló családi élet.
Fotó: Borbély Fanni
Az alpolgármester hangsúlyozta, a tragédiákhoz vezető út gyakran hosszú folyamat. A túlzott féltékenység, az ellenőrzés, a szabadság korlátozása és az első pofon mind olyan figyelmeztető jelek lehetnek, amelyeket a környezet hajlamos félreértelmezni vagy elhallgatni.
– hangsúlyozta Sógor Enikő, hozzátéve, hogy a hallgatás nem jelent békét, a közöny pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az erőszak következmények nélkül folytatódjon.
Fotó: Borbély Fanni
A családon belüli erőszak Hargita megyében is komoly problémát jelent. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint
Ezek közül 330 alkalommal állapítottak meg kockázatot.
Fotó: Borbély Fanni
Răducanu Mariana Ramona rendőrtiszt-helyettes elmondta: a rendőrség munkája nem merül ki a bejelentések kezelésében és a helyszíni beavatkozásban. Ugyanilyen fontosnak tartják a megelőzést, a lakosság tájékoztatását és az intézmények közötti együttműködést. A rendőrök
felmérik a veszélyeztetettség mértékét,
szükség esetén ideiglenes távoltartási végzést bocsátanak ki,
illetve elektronikus nyomkövető eszközt is alkalmazhatnak az áldozat védelmében.
Fotó: Borbély Fanni
Az egyik legaggasztóbb adat azonban az, hogy az áldozatok több mint 30 százaléka ellenzi a távoltartási végzés kibocsátását. „Arra kell bátorítanunk az áldozatokat, hogy merjenek segítséget kérni. El kell mondanunk nekik, hogy nincsenek egyedül, nem ők a hibásak” – fogalmazott a rendőrség képviselője.
A megelőzés egyik fontos területe a fiatalok megszólítása. A rendőrség a 16 napos kampány keretében már a nyitórendezvény előtti napon programot szervezett Maroshévízen, a helyi önkormányzattal és a szociális igazgatósággal partnerségben.
Fotó: Borbély Fanni
A középiskolásoknak tartott foglalkozás központi témája a féltékenység és a kontroll volt, vagyis azok a viselkedésformák, amelyeket egy párkapcsolatban sokan tévesen a szeretet vagy a törődés jeleként értelmeznek. A fiatalokkal arról beszélgettek, hogy
A foglalkozás végén arra kérték a diákokat, fejezzék be a mondatot: „Egy egészséges párkapcsolatban jogom van ahhoz, hogy…”
Fotó: Borbély Fanni
A válaszok között szerepelt a szabad élethez, a véleménynyilvánításhoz és ahhoz való jog is, hogy bárki kiléphessen egy olyan kapcsolatból, amely már nem biztosít számára biztonságot.
Sógor Enikő beszédében a segítségkérés fontosságára is kitért. Elmondása szerint az év első felében Hargita megyéből 5437 alkalommal hívták az országos segélyvonalat, közel 40 százalékkal többször, mint egy évvel korábban. Ugyanebben az időszakban
és 334 esetben nem maga az áldozat, hanem egy szemtanú telefonált segítségért.
Fotó: Borbély Fanni
Az utóbbi adat különösen fontos, hiszen azt mutatja, hogy a környezetnek is szerepe van az erőszak felismerésében és megállításában.
– mondta az alpolgármester. Hangsúlyozta: nem kell biztosnak lenni abban, hogy egy adott helyzet bántalmazásnak minősül, ahhoz, hogy valaki segítséget kérjen vagy jelezze a gyanúját.
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszeredában októberben a városi tanács döntése alapján mobil csapatot hoztak létre a családon belüli erőszak eseteinek kezelésére.
Emellett magyar nyelvű segélyvonal és krízisközpont létrehozásán is dolgoznak. Az áldozatok és a segítséget nyújtani kívánók a szociális igazgatóság honlapján elérhető gyorssegély-funkciót, valamint a megyei intézmény segítségkérési térképét is használhatják.
Fotó: Borbély Fanni
A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság idén is összehangolja a megyei kampányt, amelyhez 19 közintézmény csatlakozott. Elekes Zoltán, az intézmény vezetője elmondta: a következő 16 napban városi és vidéki településeken egyaránt szerveznek programokat, hogy minél több emberhez eljusson az erőszak megelőzésének és a segítségkérésnek az üzenete. Az igazgatóság saját kezdeményezései között szerepel
Fotó: Borbély Fanni
Az oldalon hasznos információk, elérhetőségek és tanácsok lesznek hozzáférhetők. Plakátkampányt is indítanak, amelyben a megye ismert férfi közéleti szereplői szólítják meg a közösséget. Üzenetük egyértelmű:
A kampány része egy különleges online kezdeményezés is. Az igazgatóság munkatársai olyan üzenőfalat hoztak létre a Facebook-oldalon, amelyre a 16 nap alatt 16 ezer bátorító üzenetet és történetet várnak. A cél, hogy az áldozatok érezzék: nincsenek egyedül, és van olyan közösség, amely melléjük áll.
Fotó: Borbély Fanni
A kampányhoz az RMDSZ Csík Területi Nőszervezete és az Áradat Egyesület is csatlakozik. Közös programjuk keretében a következő 16 napban autóbuszokon, közintézményekben és szórakozóhelyeken helyeznek el tájékoztató plakátokat, amelyek az áldozatoknak és a szemtanúknak egyaránt megmutatják, hová fordulhatnak segítségért.
A színek különböző üzeneteket hordoznak: a narancssárga a nők elleni erőszakra, a lila a családon belüli erőszak elleni fellépésre, a fehér pedig a békére és az újrakezdés lehetőségére hívja fel a figyelmet.
Fotó: Borbély Fanni
Sógor Enikő beszédében arra is emlékeztetett, hogy az erőszakért mindig az elkövető felelős.
A nők elleni erőszak elleni fellépés nem korlátozódhat egyetlen világnapra vagy kampányidőszakra. A valódi változáshoz szükség van a jogi védelemre, a gyors intézményi beavatkozásra, az áldozatok támogatására, a fiatalok nevelésére és arra is, hogy a környezet ne fordítsa el a fejét.
Fotó: Borbély Fanni
Mert a 34 üres szék nem csupán az idei év áldozataira emlékeztet. Arra is figyelmeztet, hogy minden felismert veszélyjel, minden időben megtett bejelentés és minden segítséget nyújtó ember hozzájárulhat ahhoz, hogy ne legyen több üres szék a családi asztalok körül.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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