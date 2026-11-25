Jelenet a Kovács János meghal című előadásból
Fotó: Forrás: Csíki Játékszín
A családi kapcsolatok, a generációkon át örökölt terhek, az emberi makacsság és az életút kérdései is megelevenednek a Csíki Játékszín e heti előadásaiban. Szerdától vasárnapig négy produkciót tekinthet meg a közönség.
A TöRTFEHÉR című előadással kezdődik a Csíki Játékszín e heti programja november 25-én, szerdán 20 órától a Művészetek Házában, az Antdergroundban.
November 27-én, pénteken 19 órától ugyancsak az Antdergroundban látható a Kovács János meghal című előadás, majd szombaton 19 órától a csíktaplocai kultúrházban Csehov két humoros egyfelvonásos drámáját, a Medvét és a Leánykérést tekintheti meg a közönség.
A heti kínálatot az Ovibrader című előadás zárja november 29-én, vasárnap 19 órától az Antdergroundban. Garaczi szövege egy kisfiú jövőjét vetíti előre, különböző élethelyzeteken keresztül mutatva be,
Jegyek a Művészetek Házának jegypénztárában válthatók hétfőtől péntekig 14 és 18 óra között, valamint az előadások előtt egy órával. Érdeklődni és helyet foglalni a 0748 168 506-os telefonszámon lehet.
Online jegyvásárlásra az in-time.hu felületén van lehetőség.
A bántalmazás felismerésére, a segítségkérés lehetőségeire és a közösségi összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet a Nincs mentség. Van segítség című rendezvény.
Négy különböző előadással várja a színházkedvelőket a Csíki Játékszín november 25. és 29. között. A műsoron családi történet, humoros dráma és egy különleges életút is szerepel.
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