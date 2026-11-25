A családi kapcsolatok, a generációkon át örökölt terhek, az emberi makacsság és az életút kérdései is megelevenednek a Csíki Játékszín e heti előadásaiban. Szerdától vasárnapig négy produkciót tekinthet meg a közönség.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A TöRTFEHÉR című előadással kezdődik a Csíki Játékszín e heti programja november 25-én, szerdán 20 órától a Művészetek Házában, az Antdergroundban.

November 27-én, pénteken 19 órától ugyancsak az Antdergroundban látható a Kovács János meghal című előadás, majd szombaton 19 órától a csíktaplocai kultúrházban Csehov két humoros egyfelvonásos drámáját, a Medvét és a Leánykérést tekintheti meg a közönség.

Hirdetés

A heti kínálatot az Ovibrader című előadás zárja november 29-én, vasárnap 19 órától az Antdergroundban. Garaczi szövege egy kisfiú jövőjét vetíti előre, különböző élethelyzeteken keresztül mutatva be,