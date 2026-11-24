Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere
Fotó: Nagy Lilla
A bántalmazás felismerésére, a segítségkérés lehetőségeire és a közösségi összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet a Nincs mentség. Van segítség című rendezvény.
A nők elleni erőszak nem magánügy, és semmilyen körülmény nem lehet mentség a bántalmazásra. Erre az egyszerű, de fontos üzenetre épült a Csíki Moziban szervezett figyelemfelhívó est, amely az RMDSZ Nőszervezete által elindított NEEEM – Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom kampány részeként, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjához kapcsolódó 16 akciónap keretében valósult meg.
Az eseményen Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta:
Mint fogalmazott, segítség azonban van, és fontos, hogy az érintettek tudják, hová fordulhatnak, kit hívhatnak és kikre számíthatnak. Ugyanilyen fontos, hogy a környezetükben élők se maradjanak közömbösek, hanem merjenek kiállni a bántalmazottak mellett.
A rendezvényen elhangzott adatok is azt mutatják, hogy a probléma Hargita megyében is jelen van. Az idei év első felében az országos segélyvonalat 5437 alkalommal hívták Hargita megyéből, közel 40 százalékkal többször, mint az előző év azonos időszakában. A hívások között 334 olyan eset is volt, amikor szemtanúk kértek segítséget egy bántalmazott személy számára. Ugyanebben az időszakban 291 bántalmazott áldozatot tartottak nyilván a megyében.
Sógor Enikő arra is rámutatott, hogy az Európai Unióban minden harmadik nő megtapasztalt már fizikai vagy szexuális erőszakot, illetve fenyegetést, miközben az érintettek közül csak kevesen fordulnak a rendőrséghez segítségért.
idén pedig a rendezvényen ismertetett adatok szerint 33 ilyen áldozatot tartottak számon.
A beszéd egyik fontos gondolata az volt, hogy a hallgatás nem jelent békét. A bántalmazás sokszor a családi otthon falai mögött történik, de a csendet a környezet közömbössége, a szégyenérzet és az intézmények nem megfelelő együttműködése is erősítheti. A „nem az én dolgom” vagy a „családi ügy” hozzáállás valójában tovább építi ezeket a néma falakat.
– fogalmazott az alpolgármester, aki szerint a kampány egyik legfontosabb célja, hogy a szégyen ne az áldozatot, hanem a bántalmazót terhelje.
Az est programjában a Csíki Játékszín művészei a Néma falak című egyfelvonásos előadást mutatták be. A darab a bántalmazás mögött meghúzódó hallgatásra, az áldozatok kiszolgáltatottságára és a környezet felelősségére irányította a figyelmet.
Ezt követően bemutatták Takács Henrietta, az Áradat Egyesület munkatársának A csend mögött című rövidfilmjét, amely a bántalmazás megelőzését és a segítségkérés fontosságát helyezi középpontba.
Fotó: Nagy Lilla
A résztvevők emellett két konkrét segítségnyújtási lehetőséggel is megismerkedhettek. A csíkszeredai szociális igazgatóság bemutatta a honlapján létrehozott tájékoztató felületet, amely
A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pedig a segítségkérési térképet ismertette, amely abban segíti az érintetteket, hogy megtalálják a számukra elérhető támogatási lehetőségeket.
Az est panelbeszélgetésén a nők elleni erőszak megelőzéséről, az áldozatok támogatásáról és a segítségkérés lehetőségeiről beszélgettek a különböző szakterületek képviselői.
A beszélgetésen részt vett Csiszér Csaba, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Sürgősségi Befogadó és Intervenciós Központjának vezetője, Gál Katalin, a főigazgatóság projektekkel, családon belüli erőszakkal és közkapcsolatokkal foglalkozó osztályának vezetője, Takács Henrietta klinikai pszichológus, az Áradat Egyesület munkatársa, Ladányi Emmánuel szülész-nőgyógyász szakorvos, valamint Tókos Lehel ügyész, a DIICOT Hargita Megyei Területi Irodájának vezetője. A beszélgetést Sógor Enikő alpolgármester moderálta.
A szakemberek többek között arra keresték a választ, hogy mit tehet az, aki bántalmazó kapcsolatban él, hogyan segíthet egy szemtanú, milyen intézményi és civil támogatás érhető el, és hová fordulhatnak azok, akik veszélyben érzik magukat.
Fotó: Nagy Lilla
Sógor Enikő kiemelte, sokszor a legnehezebb lépés annak felismerése és kimondása, hogy valaki ki szeretne lépni a bántalmazó kapcsolatból, és segítséget kér. Ehhez szeretne erőt adni a kampány, amelynek része a bemutatott kisfilm, egy rádiós reklámspot, valamint a különböző intézményekben és autóbuszokon elhelyezett tájékoztató plakátok is.
A szervezők célja, hogy ne csak bátorítást, hanem konkrét információkat és elérhetőségeket is adjanak az érintettek kezébe. Mert a segítségkéréshez nem elég tudni, hogy van kihez fordulni: azt is tudni kell, hogyan lehet megtenni az első lépést.
A rendezvény üzenete egyértelmű: a bántalmazás nem az áldozat hibája, a hallgatás pedig nem megoldás. A megelőzés, a segítségnyújtás és az áldozatok melletti kiállás közös felelősségünk. Nincs mentség. Van segítség. És senkinek sem kell egyedül szembenéznie az erőszakkal.
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