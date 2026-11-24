A bántalmazás felismerésére, a segítségkérés lehetőségeire és a közösségi összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet a Nincs mentség. Van segítség című rendezvény.

Nagy Lilla 2026. november 24., 21:332026. november 24., 21:33

A nők elleni erőszak nem magánügy, és semmilyen körülmény nem lehet mentség a bántalmazásra. Erre az egyszerű, de fontos üzenetre épült a Csíki Moziban szervezett figyelemfelhívó est, amely az RMDSZ Nőszervezete által elindított NEEEM – Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom kampány részeként, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjához kapcsolódó 16 akciónap keretében valósult meg. Az eseményen Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta:

az erőszakra nincs mentség, sem az alkohol, sem a féltékenység, sem a harag nem igazolhatja a bántalmazást. Az erőszakról mindig az dönt, aki elköveti.

Mint fogalmazott, segítség azonban van, és fontos, hogy az érintettek tudják, hová fordulhatnak, kit hívhatnak és kikre számíthatnak. Ugyanilyen fontos, hogy a környezetükben élők se maradjanak közömbösek, hanem merjenek kiállni a bántalmazottak mellett. A rendezvényen elhangzott adatok is azt mutatják, hogy a probléma Hargita megyében is jelen van. Az idei év első felében az országos segélyvonalat 5437 alkalommal hívták Hargita megyéből, közel 40 százalékkal többször, mint az előző év azonos időszakában. A hívások között 334 olyan eset is volt, amikor szemtanúk kértek segítséget egy bántalmazott személy számára. Ugyanebben az időszakban 291 bántalmazott áldozatot tartottak nyilván a megyében. Hirdetés Sógor Enikő arra is rámutatott, hogy az Európai Unióban minden harmadik nő megtapasztalt már fizikai vagy szexuális erőszakot, illetve fenyegetést, miközben az érintettek közül csak kevesen fordulnak a rendőrséghez segítségért.

Romániában tavaly közel 70 nő vesztette életét bántalmazás következtében,

idén pedig a rendezvényen ismertetett adatok szerint 33 ilyen áldozatot tartottak számon. A beszéd egyik fontos gondolata az volt, hogy a hallgatás nem jelent békét. A bántalmazás sokszor a családi otthon falai mögött történik, de a csendet a környezet közömbössége, a szégyenérzet és az intézmények nem megfelelő együttműködése is erősítheti. A „nem az én dolgom” vagy a „családi ügy” hozzáállás valójában tovább építi ezeket a néma falakat.

Ma este tehát kezdünk együtt falakat bontani

– fogalmazott az alpolgármester, aki szerint a kampány egyik legfontosabb célja, hogy a szégyen ne az áldozatot, hanem a bántalmazót terhelje. Színház, kisfilm és konkrét segítség Az est programjában a Csíki Játékszín művészei a Néma falak című egyfelvonásos előadást mutatták be. A darab a bántalmazás mögött meghúzódó hallgatásra, az áldozatok kiszolgáltatottságára és a környezet felelősségére irányította a figyelmet. Ezt követően bemutatták Takács Henrietta, az Áradat Egyesület munkatársának A csend mögött című rövidfilmjét, amely a bántalmazás megelőzését és a segítségkérés fontosságát helyezi középpontba.

Fotó: Nagy Lilla

A résztvevők emellett két konkrét segítségnyújtási lehetőséggel is megismerkedhettek. A csíkszeredai szociális igazgatóság bemutatta a honlapján létrehozott tájékoztató felületet, amely

útmutatást és gyors segélygombot kínál a bántalmazottak számára.

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság pedig a segítségkérési térképet ismertette, amely abban segíti az érintetteket, hogy megtalálják a számukra elérhető támogatási lehetőségeket. A segítségkérés első lépése a legnehezebb Az est panelbeszélgetésén a nők elleni erőszak megelőzéséről, az áldozatok támogatásáról és a segítségkérés lehetőségeiről beszélgettek a különböző szakterületek képviselői. A beszélgetésen részt vett Csiszér Csaba, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Sürgősségi Befogadó és Intervenciós Központjának vezetője, Gál Katalin, a főigazgatóság projektekkel, családon belüli erőszakkal és közkapcsolatokkal foglalkozó osztályának vezetője, Takács Henrietta klinikai pszichológus, az Áradat Egyesület munkatársa, Ladányi Emmánuel szülész-nőgyógyász szakorvos, valamint Tókos Lehel ügyész, a DIICOT Hargita Megyei Területi Irodájának vezetője. A beszélgetést Sógor Enikő alpolgármester moderálta. A szakemberek többek között arra keresték a választ, hogy mit tehet az, aki bántalmazó kapcsolatban él, hogyan segíthet egy szemtanú, milyen intézményi és civil támogatás érhető el, és hová fordulhatnak azok, akik veszélyben érzik magukat.

Fotó: Nagy Lilla