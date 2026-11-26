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Románia volt 2025-ben az Európai Unió legnagyobb kerékpárgyártója – közölte csütörtökön az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat, a Fenntartható Közlekedés Világnapja alkalmából.
Tavaly az Európai Unióban 10,4 millió kerékpárt gyártottak, 8,8 millió hagyományost és 1,6 millió segédmotorost.
A hagyományos kerékpárok esetében a termelés 4,3 százalékkal nőtt az előző évhez képest, azonban a tíz évvel korábbi szinttől 35,7 százalékkal elmaradt. 2015-ben 13,7 millió biciklit szereltek össze az EU-ban,
majd a sorban Olaszország (1,2 millió), Németország (1,2 millió), Portugália (800 ezer) és Lengyelország (600 ezer) következett.
Az első számú romániai kerékpárgyártó a Madirom Prod SRL. A francia Decathlon tulajdonában levő vállalat 2025-ben 872,856 millió lej árbevétel mellett 28,91 millió lej nettó nyereséget ért el.
A legtöbb segédmotoros kerékpárt Németországban (400 ezer), Hollandiában (300 ezer), Csehországban (150 ezer), Ausztriában (150 ezer) és Bulgáriában (120 ezer) gyártották – ismerteti az adatokat az MTI.
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