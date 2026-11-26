Tovább húzódik a vita a kápolnásfalui közbirtokosság és a Madarasi-Hargitán lévő sípályákat üzemeltető Bagolykő kft. között, így már biztosan nem indulhat a megszokott időben a síszezon a helyszínen. Jövő héten ismét megpróbálnak szerződni a felek.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 26., 15:152026. november 26., 15:15

Két sikertelen tárgyalás után harmadjára el kellett halasztani a Madarasi-Hargitán lévő sípályákat üzemeltető Bagolykő Kft. és a tevékenységhez területeket bérbe adó kápolnásfalusi közbirtokosság közötti székelyudvarhelyi találkozót – tudtuk meg Szakács-Paál István székelyudvarhelyi polgármestertől. Mint mondta, az ok egyszerű:

nem született meg a várt egyezség a sípályák további üzemeltetéséről.

Hirdetés Karácsonykor nem sízünk Az elöljáró kifejtette, bár egy hete közeledni látszott az érdekeltek álláspontja, miután papírra vetették az elhangzottakat, végül mindkét fél jelezte, hogy

elégedetlen a szerződésben foglaltakkal.

Ilyen körülmények között a városvezető értelmetlennek látta egy újabb találkozó megtartását, ahol esetleg egy személyeskedésbe átmenő vita alakulhat ki. A dolog azonban nincs teljesen veszve, a terv az, hogy a felek ügyvédjei korrigálják a dokumentumokat és

jövő héten ismét megpróbálnak szerződést kötni.

Szakács-Paál már csak azért is sajnálja a helyzetet, mivel így jó eséllyel karácsonykor nem lehet majd sízni a Madarasi-Hargitán, még akkor sem, ha jövő héten egyezség születik. Ennek oka, hogy nagyjából három hetet vesz igénybe a sípályák előkészítése.

Miért került veszélybe a síszezon?

December 23-án jár le a Bagolykő kft. bérleti szerződése a Madarasi Hargitán lévő sípályák üzemeltetéséhez szükséges területekre vonatkozóan. A területek tulajdonosa, a kápolnásfalui közbirtokosság viszont jelezte, hogy bár az idei szezont még az említett cégre bízná, a továbbiakban egy új szolgáltatóval kötne szerződést. Ezt nem tartották helyesnek az előbérleti joggal rendelkező Bagolykő kft. tulajdonosai, főleg miután nagyon alacsony árat ígért nekik a sífelvonókért és egyéb berendezésekért az üzemeltetést folytatni kívánó konzorcium. Ha nem egyeznek meg a felek, akkor nem csak idén, de évekig elmaradhat a síszezon a helyszínen.