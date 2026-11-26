A hosszabbítás célja a tömegközlekedés folytonosságának biztosítása. Archív
Fotó: Borbély Fanni
Még egy évig, 2027. december 31-ig maradhat érvényben a jelenlegi megyei tömegközlekedési program Hargita megyében. A hosszabbításra azért van szükség, mert az új szolgáltatói szerződések odaítélése még nem zárult le.
Újra terítékre került Hargita Megye Tanácsa novemberi ülésén a megyei vidéki tömegközlekedési programjának meghosszabbítása. A határozat értelmében a jelenlegi program 2027. december 31-ig maradna érvényben.
A hosszabbításra azért van szükség, mert a korábban többször meghirdetett közbeszerzési eljárások nem vezettek eredményre valamennyi járatcsomag esetében, így
A megyei tanács gazdasági szakjelentése szerint a hosszabbítás célja a tömegközlekedés folytonosságának biztosítása, valamint annak elkerülése, hogy a lakosság autóbuszjáratok nélkül maradjon.
Bíró Barna Botond megyei tanácselnök a határozathoz kapcsolódóan elmondta, hogy a buszjáratok programjának meghosszabbítása egyben előfeltétele a jelenlegi szolgáltatói szerződések meghosszabbításának is, amelyek idén december végén járnak le. A megyei tanácselnök elmondása szerint
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