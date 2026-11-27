Alapfokon megnyerte a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezete azt a pert, amelyet azért indítottak, mert a megyei szociális ellátórendszerben dolgozó alkalmazottak tavaly nem kapták meg az őket megillető üdülési csekkeket.

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Szeptemberben perelte be a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezete a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságot, mert a szociális ellátórendszer alkalmazottai nem kaptak üdülési csekkeket tavaly, miközben a törvény értelmében ez járt volna nekik. Az ügyben megszületett az elsőfokú ítélet,

„Nagyon sokan örvendenek. Nem sok pénz, de ha úgy vesszük, hogyha mindenki örvend még a tizenlejeknek is, akkor láthatjuk, hogy mennyire rá vannak szorulva. Az egészségügy és a szociális ellátási rendszer nagyon alul vannak finanszírozva. Hátha a táblabíróság is nekik fogja ítélni azt a kicsi pénzt” – fogalmazott a bírósági eljárás alakulásával kapcsolatban Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezetének vezetője.

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Az érdekvédelmi tömörülés csak azon alkalmazottak nevében pereskedik, akik erre felhatalmazást adtak a szakszervezetnek. Ezt nem mindenki tette meg a Hargita megyei szociális ellátórendszerben dolgozók közül, így közel 200 alkalmazottat képviselve vesz részt a perben a Sanitas megyei szervezete.

Nyulas Emma elmondta,