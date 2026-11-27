Bach és Corelli, swing és karácsonyi dalok, majd olasz operai humor: három, egymástól merőben eltérő zenei programmal várja közönségét az ünnepek idején a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia.

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Ünnepi dallamokkal, időtálló klasszikusokkal és változatos zenei kínálattal várja közönségét a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia a következő időszakban. Decemberben két karácsonyi koncerttel hangolódhatnak az ünnepekre a zenekedvelők, januárban pedig Gaetano Donizetti egyik legismertebb vígoperája elevenedik meg a színpadon. A kínálatban a barokk és a klasszikus zene, Frank Sinatra világának könnyedsége és az olasz opera varázsa egyaránt megjelenik.

Ünnepi hangulat a barokk és a klasszikus zene jegyében

December 10-én a barokk és a klasszikus zene remekművei kerülnek fókuszba Nicolae Boldineanu vezényletével. A hangverseny első részében Arcangelo Corelli concerto grossói és Wolfgang Amadeus Mozart egyházi szonátái csendülnek fel, majd Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumának első és ötödik kantátáját hallhatja a nagyérdemű.

Az est fénypontját négy meghívott szólista biztosítja: Bogdan Mihai tenor, a genfi Raphaël Hardmeyer basszus, Dana Mattei-Ciucă mezzoszoprán és Borsos Edith szoprán.

A műsor nagyszerű alkalmat kínál az ünnepi elcsendesedésre, a karácsonyi ráhangolódásra és az egyházi zene gazdag világának felfedezésére.

Karácsony Frank Sinatra felejthetetlen szólamaival

Egészen más zenei világba vezeti közönségét a Filharmónia december 16-án, a Frank Sinatra emlékét idéző Karácsonyi Hangversenyen. A zenei est a legendás amerikai énekes népszerű dalain keresztül eleveníti fel a swing és a könnyűzene elegáns, felszabadult hangulatát.

A koncerten Diana Țugui szoprán, Nemes Tibor tenor és György Levente, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatója lép színpadra, vezényel Tompa Ábel.

Sinatra örökzöld dallamai mellett jól ismert román és magyar nyelvű karácsonyi énekek is elhangzanak. Az est nemcsak a Filharmónia repertoárjának sokszínűségét mutatja be, hanem a zene nyelvi és kulturális határokon átívelő, közösségteremtő erejét is hangsúlyozza.

Donizetti híres vígoperája Marosvásárhelyen

A téli ünnepi programsorozat januárban folytatódik: 2027. január 28-án és 29-én Gaetano Donizetti legismertebb vígoperáját, a Don Pasqualét hallgathatja és láthatja a marosvásárhelyi közönség. A produkció a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a temesvári Román Nemzeti Opera együttműködésében érkezik Marosvásárhelyre.

Az előadás kortárs megközelítésben eleveníti meg Donizetti humorban, fordulatokban és lendületes dallamokban gazdag alkotását. A címszerepet György Levente operaénekes, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatója alakítja, aki korábban már számos alkalommal megformálta Don Pasquale karakterét európai színpadokon.

A két rangos zenei intézmény együttműködése tovább gazdagítja Marosvásárhely kulturális kínálatát, és lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi közönség egy kortárs szemléletű operaprodukció részese legyen.

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