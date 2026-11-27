A helyi szociális ellátórendszer fejlesztését és a kiszolgáltatott helyzetben élők hatékonyabb támogatását célozza Sepsiszentgyörgy készülő szociális stratégiája. A lakosság véleményére december 10-éig számítanak.

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A dokumentum elsődleges célja a helyi szociális ellátórendszer hatékonyabbá tétele, a társadalmi kirekesztettség csökkentése, valamint a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek és családok támogatásának javítása – derül ki a sepsiszentgyörgyi önkormányzat tájékoztatásából.

figyelmet fordítanak a gyermekvédelemre, a fogyatékossággal élők és az idősek ellátására, a családon belüli erőszak áldozatainak megsegítésére,

valamint a társadalom peremére szorult közösségek és a mélyszegénységben élők támogatására.

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A stratégia ugyanakkor a munkaalapú megélhetés ösztönzésére és az önálló életvitel elősegítésére is nagy hangsúlyt helyez. Az önkormányzat és a szociális igazgatóság a város valamennyi negyedéből, különböző korosztályokból és társadalmi csoportokból várja a visszajelzéseket.

A lakosok december 10-éig tölthetik ki az online kérdőívet, hozzájárulva ezzel az új szociális stratégia kidolgozásához.