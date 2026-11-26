Hétvégén folytatódik az ünnepségsorozat a 600 éve városi rangot nyert Berecken. Pénteken Tamás Gábor koncertjére és könyvbemutatóra, szombaton zenés-táncos gálaműsorra várják az érdeklődőket.

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Az 1426-ban Luxemburgi Zsigmond királytól mezővárosi rangot nyert településen több rendezvénnyel emlékeznek meg a jeles történelmi évfordulóról. Az ünnepségsorozat keretében korábban már felavatták a közösségi házat, megünnepelték az időseket, valamint a nagykorúság küszöbét átlépő berecki fiatalokat, a következő két hétvégén pedig kulturális és egyházi rendezvényekre várják a helybelieket és a környékbelieket.

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November 27-én, pénteken 19 órától Tamás Gábor erdélyi származású énekes lép közönség elé a művelődési házban, és bemutatják a Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral című kötetet.

Szombaton ugyancsak 19 órától, ugyanott ünnepi gálaműsor a Felsőháromszéki Ifjúsági Fúvószenekarral és a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttessel.

December 4-én, pénteken 19 órától a mozi kedvelőinek kínálnak kikapcsolódási lehetőséget: a nagy sikerű Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés film második részét vetítik.

December 6-án, Szent Miklós napján a település templomának búcsúünnepére várják a híveket. Az ünnepi szentmise 12 órakor kezdődik.

A filmvetítés kivételével (amelyre 30 lejbe kerül a belépőjegy) valamennyi rendezvényen ingyenes a részvétel.