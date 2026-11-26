Pénteken koncertet tartanak, Szent Miklós napján a település templomának búcsúünnepére várják a híveket
Fotó: Kocsis Károly
Hétvégén folytatódik az ünnepségsorozat a 600 éve városi rangot nyert Berecken. Pénteken Tamás Gábor koncertjére és könyvbemutatóra, szombaton zenés-táncos gálaműsorra várják az érdeklődőket.
Az 1426-ban Luxemburgi Zsigmond királytól mezővárosi rangot nyert településen több rendezvénnyel emlékeznek meg a jeles történelmi évfordulóról. Az ünnepségsorozat keretében korábban már felavatták a közösségi házat, megünnepelték az időseket, valamint a nagykorúság küszöbét átlépő berecki fiatalokat, a következő két hétvégén pedig kulturális és egyházi rendezvényekre várják a helybelieket és a környékbelieket.
November 27-én, pénteken 19 órától Tamás Gábor erdélyi származású énekes lép közönség elé a művelődési házban, és bemutatják a Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral című kötetet.
Szombaton ugyancsak 19 órától, ugyanott ünnepi gálaműsor a Felsőháromszéki Ifjúsági Fúvószenekarral és a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttessel.
December 4-én, pénteken 19 órától a mozi kedvelőinek kínálnak kikapcsolódási lehetőséget: a nagy sikerű Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés film második részét vetítik.
December 6-án, Szent Miklós napján a település templomának búcsúünnepére várják a híveket. Az ünnepi szentmise 12 órakor kezdődik.
A filmvetítés kivételével (amelyre 30 lejbe kerül a belépőjegy) valamennyi rendezvényen ingyenes a részvétel.
Karácsonyi témájú gyermekrajzok kelnek életre december 18. és 20. között a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház homlokzatán. A hagyományossá vált ünnepi fényfestésre december 2-áig várják az alkotásokat.
Budai József, a legismertebb székely pomológus nemesített gyümölcsfajtái az 1848–49-es szabadságharc hőseinek nevét is megőrizték. Születésének 175. évfordulója alkalmából szerdán szobrot lepleznek le szülőfalujában, az erdővidéki Bodosban.
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Könyvbemutatóval és különleges, eredeti méretű freskóreprodukciókat felvonultató kiállítással várják az érdeklődőket november 25-én, szerdán 18 órától a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa termében.
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