Nőttek az üzemanyagárak és a javítási költségek, így a taxis díjakat is emelni kellett

Emelik a taxizás kilométerenkénti díját Székelyudvarhelyen: a korábban tervezett 1 lej helyett végül nagyjából 50 banival drágulnak a tarifák. A képviselő-testület emellett csökkentette a város költségvetését, és több intézmény számára csoportosított át pénzt.

Fülöp-Székely Botond 2026. november 26., 12:082026. november 26., 12:08 2026. november 26., 12:082026. november 26., 12:08

Három lemondott önkormányzati képviselőt kellett pótolnia az RMDSZ-frakciónak: Ilyés Szabolcs, Pál Boglárka és Tornai Szilárd helyére jelöltek új tanácsosokat. Az előző tanácsülésen Ferencz Csaba letette a hivatali esküt, most pedig Szekeres Alexandra foglalhatta el mandátumát. A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően jó hírt közölt Szakács-Paál István polgármester:

sikerült aláírni a finanszírozási szerződést

az 1918. December 1. utcában lévő 6., 8., 10. és 12. számú tömbházak energetikai felújítására. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan megköthetik a szerződést a helyszínen lévő páratlan számú, valamint a Forrás utcai tömbházak hőszigetelésére is. Drágul a taxiszolgáltatás „Mérsékelt módon” emelnék a taxizás díját Székelyudvarhelyen – hangzott el a kapcsolódó napirend bemutatásakor. A határozattervezet részletes anyagának átnézésekor azonban kiderült, hogy

a taxitársaságok által kért 1 lej helyett csak nagyjából 50 banival növeli a testület a díjszabások felső értékét.

A tanácsosok döntése alapján nappal legfeljebb 5,04 lejt kérhetnek el a taxisok egy kilométernyi fuvarért, éjszaka pedig 7,56 lejt. Kelemen András, a City Taxi vezetője a Székelyhonnak elmondta, nem szeretnék teljes egészében kihasználni a maximális keretet. A nappali kilométerenkénti díj 4,49 lejről 4,99 lejre drágul, éjszaka pedig 5,10 lej helyett 5,59 lejt kell majd fizetni ugyanekkora távolság megtételéért. Hangsúlyozta, hogy

négy éve nem emelték a tarifákat,

azóta pedig nemcsak az üzemanyag, hanem a javítási költségek is jelentősen megnőttek, ezért kénytelenek voltak drágítani a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében. A taxitársaság vezetője hozzátette: azt is megértik, hogy klienseiket megviseli a rossz gazdasági helyzet, ezért döntöttek úgy, hogy 1 lej helyett csak nagyjából 50 banival emelik a díjakat. Csökkentett büdzsé Levelet kapott a polgármesteri hivatal a pénzügyi minisztériumtól, amely szerint 2,4 millió lejjel kell csökkenteniük a helyi költségvetést az év elején elfogadotthoz képest, a személyi jövedelemadóból származó összegből. Emiatt

az intézménynél több szakosztály pénzügyi kerete csorbult.

Ettől függetlenül kapott a város egymillió lejt a diákok buszbérletének támogatására. A képviselők pénzt csoportosítottak át az Eszterlánc Napköziotthon szennyvízvezetékeinek javítására, a Kipi-Kopi Napköziotthon ebédlője padlózatának felújítására, a Bányai János Műszaki Szakközépiskolánál tervezett javításokra, továbbá az Eötvös József Szakközépiskola bentlakásánál lévő terület rendezésére. Hirdetés Ezenkívül anyagi forrást biztosítottak a Kányádi Sándor Városi Könyvtár 75 éves évfordulójának megünneplésére, a Városi Sportklub pedig működési költségekre kapott pénzt. Fontos határozat volt az is, amellyel

közvagyonba vették az újonnan felszerelt több száz térfigyelő kamerát.