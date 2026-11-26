Nőttek az üzemanyagárak és a javítási költségek, így a taxis díjakat is emelni kellett
Fotó: Borbély Fanni
Emelik a taxizás kilométerenkénti díját Székelyudvarhelyen: a korábban tervezett 1 lej helyett végül nagyjából 50 banival drágulnak a tarifák. A képviselő-testület emellett csökkentette a város költségvetését, és több intézmény számára csoportosított át pénzt.
2026. november 26., 12:082026. november 26., 12:08
2026. november 26., 12:082026. november 26., 12:08
Három lemondott önkormányzati képviselőt kellett pótolnia az RMDSZ-frakciónak: Ilyés Szabolcs, Pál Boglárka és Tornai Szilárd helyére jelöltek új tanácsosokat. Az előző tanácsülésen Ferencz Csaba letette a hivatali esküt, most pedig Szekeres Alexandra foglalhatta el mandátumát.
A napirendi pontok megtárgyalását megelőzően jó hírt közölt Szakács-Paál István polgármester:
az 1918. December 1. utcában lévő 6., 8., 10. és 12. számú tömbházak energetikai felújítására. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan megköthetik a szerződést a helyszínen lévő páratlan számú, valamint a Forrás utcai tömbházak hőszigetelésére is.
„Mérsékelt módon” emelnék a taxizás díját Székelyudvarhelyen – hangzott el a kapcsolódó napirend bemutatásakor. A határozattervezet részletes anyagának átnézésekor azonban kiderült, hogy
A tanácsosok döntése alapján nappal legfeljebb 5,04 lejt kérhetnek el a taxisok egy kilométernyi fuvarért, éjszaka pedig 7,56 lejt.
Kelemen András, a City Taxi vezetője a Székelyhonnak elmondta, nem szeretnék teljes egészében kihasználni a maximális keretet. A nappali kilométerenkénti díj 4,49 lejről 4,99 lejre drágul, éjszaka pedig 5,10 lej helyett 5,59 lejt kell majd fizetni ugyanekkora távolság megtételéért. Hangsúlyozta, hogy
azóta pedig nemcsak az üzemanyag, hanem a javítási költségek is jelentősen megnőttek, ezért kénytelenek voltak drágítani a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
A taxitársaság vezetője hozzátette: azt is megértik, hogy klienseiket megviseli a rossz gazdasági helyzet, ezért döntöttek úgy, hogy 1 lej helyett csak nagyjából 50 banival emelik a díjakat.
Levelet kapott a polgármesteri hivatal a pénzügyi minisztériumtól, amely szerint 2,4 millió lejjel kell csökkenteniük a helyi költségvetést az év elején elfogadotthoz képest, a személyi jövedelemadóból származó összegből. Emiatt
Ettől függetlenül kapott a város egymillió lejt a diákok buszbérletének támogatására. A képviselők pénzt csoportosítottak át az Eszterlánc Napköziotthon szennyvízvezetékeinek javítására, a Kipi-Kopi Napköziotthon ebédlője padlózatának felújítására, a Bányai János Műszaki Szakközépiskolánál tervezett javításokra, továbbá az Eötvös József Szakközépiskola bentlakásánál lévő terület rendezésére.
Ezenkívül anyagi forrást biztosítottak a Kányádi Sándor Városi Könyvtár 75 éves évfordulójának megünneplésére, a Városi Sportklub pedig működési költségekre kapott pénzt.
Fontos határozat volt az is, amellyel
Ezeket hamarosan a helyi rendőrségnek adják át. Hajdó Csaba RMDSZ-es önkormányzati képviselő a következő szakbizottsági ülésre kért egy listát a kihelyezett térfigyelők pontos helyszínéről, és azt is tudni szeretné, melyek azok, amelyek nem működnek.
Javítási munkálatok miatt tizenkét órán keresztül nem lesz áram három Hargita megyei településen november 27-én, pénteken – tájékoztatott közleményében az Electrica áramszolgáltató Hargita megyei kirendeltsége.
Egy helyi családi ház előkertjéből került Székelyudvarhely központjába az a 15 méteres jegenyefenyő, amely idén a város karácsonyfája lesz.
Hetvennégy árus kínálja portékáit a hétvégén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi parkban, ahol vasárnap az első adventi gyertyát is meggyújtják. A további gyertyagyújtásoknak más-más városrészek adnak otthont.
Több órán át szünetel az áramszolgáltatás, illetve a közúti forgalom szerdán a székelyudvarhelyi Solymossy utcában az ott zajló munkálatok miatt.
Erdély Bálint Előd fotográfiai életútjának válogatott alkotásaiból nyílik kiállítás november 25-én, szerdán 18 órától Székelyudvarhelyen, a Riverside Parkban.
Téli arcát mutatja Székelyudvarhely: a keddi havazás nyomán fehérbe borult a város. A havas városképet fotókon mutatjuk.
Csúszós úttestre és lassú haladásra kell számítaniuk az autósoknak kedden a 13A jelzésű országúton, Farkaslaka és Korond között. A közlekedést az útmunkálatok is nehezítik.
Ismét megszervezik a hagyományos Szent András-vásárt Szentegyházán november 28-án, szombaton. Az állatok adásvételével egybekötött eseménynek a papkúti vásártér ad otthont.
Vállalkozók, önkormányzatok és egy iskola is csatlakozott ahhoz a turisztikai klaszterhez, amely a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetségének (SZMVSZ) kezdeményezésére alakult meg. A cél az, hogy segíthessék egymást a szervezet tagjai.
Ismét Ro-Alert riasztást kaptak a kőrispatakiak vasárnapra virradóan, ahol másodjára láttak medvét ezen a hétvégén – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.
szóljon hozzá!