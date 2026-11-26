Az önkormányzat fogja kezelni az elektromos töltőállomásokat – döntöttek a tanácsosok
Fotó: Tuchiluș Alex
Több épület lebontását és a Textilesek sétány felújítását készítette elő a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület a csütörtöki tanácsülésen, valamint kiegészítették a parkolási szabályzatot is.
2026. november 26., 19:062026. november 26., 19:06
2026. november 26., 19:302026. november 26., 19:30
Aktualizálta a képviselő-testület a kétszáz méter hosszú Textiesek sétány korszerűsítésének költségeit: út- és járdafelújításról, esővíz- és szennyvízelvezető csatorna modernizálásáról van szó a tanulmányban, a munkálatok frissített ára pedig 1 787 000 lej áfástól. 1 377 765 lej az Anghel Saligny-program keretéből biztosított támogatás, 94 700 lej a város önrésze. Az ivóvízvezeték-cserét és a csatornamunkálatokat nem támogatja a kormányprogram, ezek költségét (314 ezer lejt) a városi büdzséből állják.
Egy másik tanulmányt ahhoz kellett elkészíteni – amit szintén elfogadtak a tanácsosok –, hogy lebontható legyen a volt tébécérendelő 378 négyzetméteres épülete, amelyre már nincs szükség, miután megépült az új tüdőkórház.
Helyére, illetve a Nicolae Bălcescu és 1918. december 1. út kereszteződésébe körforgalmat tervez a város a Szent György tér felújításának részeként. Ugyanakkor a Kőrösi Csoma Sándor út elején, az egykori Bodok szálló mögötti két ház lebontásához szükséges jogi lépéseket is megejtette az önkormányzat.
Közszolgáltatást hoz létre a város az elektromos autótöltők üzemeltetésére. Hogy ez mikét lenne a leghatékonyabb, arról tanulmány is készült, végül a helyi tömegközlekedést felügyelő részleg hatáskörébe utalták a feladatot – ez fogja figyelni a töltők működését, és hívja a szakcéget, ha szükség van rá.
Büntetést von maga után, ha valaki töltés nélkül odaparkol, de az is, ha a kelleténél legalább negyedórával többet foglalja a helyet
Fotó: Tuchiluș Alex
Három töltőállomásról van szó: az egyik a mozi mellett, a másik a Sepsi Aréna mellett, a harmadik pedig Sugásfürdőn van. Jó tudni, hogy
közölte a határozattervezetet előterjesztő Tóth-Birtan Csaba alpolgármester.
A tanácsülésen visszatértek az alig egy hónapja elfogadott új parkolási szabályzatra: ezúttal tételesen belekerült, hogy a háborús veteránok, politikai foglyok ingyenesen parkolhatnak.
A Bodok szálló előtt kialakított parkolóra vonatkozó működési szabályzat is része a határozatnak, eszerint a sorompóval ellátott parkoló bár a hét minden napján, 0–24 órában működik,
A közelben (A zónában) lakók, illetve az ott működő cégek évi 2500 lejért bérletett is kiválthatnak egy helyre.
Végül arról is határozat született, hogy a polgármesteri hivatal vagyonigazgatósága átveszi az Urban Locato cégtől a lépcsőházi fűtés működtetését az ANL-tömbházakban, a szociális lakások esetében viszont a szociális igazgatóság fogja adminisztrálni a szolgáltatást.
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