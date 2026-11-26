Több épület lebontását és a Textilesek sétány felújítását készítette elő a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület a csütörtöki tanácsülésen, valamint kiegészítették a parkolási szabályzatot is.

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Aktualizálta a képviselő-testület a kétszáz méter hosszú Textiesek sétány korszerűsítésének költségeit: út- és járdafelújításról, esővíz- és szennyvízelvezető csatorna modernizálásáról van szó a tanulmányban, a munkálatok frissített ára pedig 1 787 000 lej áfástól. 1 377 765 lej az Anghel Saligny-program keretéből biztosított támogatás, 94 700 lej a város önrésze. Az ivóvízvezeték-cserét és a csatornamunkálatokat nem támogatja a kormányprogram, ezek költségét (314 ezer lejt) a városi büdzséből állják.

Egy másik tanulmányt ahhoz kellett elkészíteni – amit szintén elfogadtak a tanácsosok –, hogy lebontható legyen a volt tébécérendelő 378 négyzetméteres épülete, amelyre már nincs szükség, miután megépült az új tüdőkórház.

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Helyére, illetve a Nicolae Bălcescu és 1918. december 1. út kereszteződésébe körforgalmat tervez a város a Szent György tér felújításának részeként. Ugyanakkor a Kőrösi Csoma Sándor út elején, az egykori Bodok szálló mögötti két ház lebontásához szükséges jogi lépéseket is megejtette az önkormányzat.

Az elektromos töltőállomások működtetéséről

Közszolgáltatást hoz létre a város az elektromos autótöltők üzemeltetésére. Hogy ez mikét lenne a leghatékonyabb, arról tanulmány is készült, végül a helyi tömegközlekedést felügyelő részleg hatáskörébe utalták a feladatot – ez fogja figyelni a töltők működését, és hívja a szakcéget, ha szükség van rá.