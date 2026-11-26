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Vályogház helyén közösségi tér – ünnepélyesen átadták a Caritas-házat Csejden Négy év munka után átadták a csejdi közösségi házat, ahol a Gyulafehérvári Caritas a falu 77 nehéz sorsú gyerekének biztosít majd felzárkóztatási és tanulási lehetőséget, illetve ételt. A házat külföldi és helyi támogatók segítségével építették fel. Hajnal Csilla 2026. november 26., 17:582026. november 26., 17:58

Fotó: Hajnal Csilla

Négy év munka után átadták a csejdi közösségi házat, ahol a Gyulafehérvári Caritas a falu 77 nehéz sorsú gyerekének biztosít majd felzárkóztatási és tanulási lehetőséget, illetve ételt. A házat külföldi és helyi támogatók segítségével építették fel.

Hajnal Csilla 2026. november 26., 17:582026. november 26., 17:58

A Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejd egy zsákfalu a dombok között, ahol számos nehéz sorsú család él. A Gyulafehérvári Caritas tizenhét éve itt indította el családsegítő programját a marosszentgyörgyi önkormányzat támogatásával.

Fotó: Hajnal Csilla

Négy évvel ezelőtt pedig egy közösségi ház felépítését is megálmodták itt: a szervezet vásárolt egy telket, rajta egy régi vályogházzal, amelyre egy nagyobb családi ház méretű közösségi házat terveztek a helyi közösségnek, ahol Hirdetés

a gyerekek iskola utáni, felzárkóztató tevékenységeken vehetnek részt, ételt kaphatnak, leckét írnak, szakemberek mellett fejlődhetnek.

Összesen 37 családnak és 77 gyereknek biztosítanak támogatást a Caritas programjai és szakemberei, illetve a Margit hercegnő királyi alapítvánnyal együttműködve az időseket is felkarolják.

Fotó: Hajnal Csilla

Helyi magánvállalkozók támogatásával Bár állami támogatásra is pályáztak, igénylésükre választ azóta sem kaptak, így külföldi segítséggel és helyi magánvállalkozók támogatásával négy év munka után csütörtökön ünnepélyesen átadták a felépített házat. Az engedélyekre várni kell, így még nem tudnak „beköltözni”, illetve a kerítés, kert és a játszótér is rendezésre vár, de

a ház kívül-belül elkészült, és felszerelten várja a helyi közösséget.

A csejdi kultúrotthonban kezdődött az átadó ünnepség, ahol Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója meghatódva fejezte ki háláját a felépült házért, hozzátéve: „a gyerekek megtöltötték élettel, nemcsak a teret, hanem a holnapot is”.

A Linzi Caritas és a Gyulafehérvári Caritas vezetői Fotó: Hajnal Csilla

A felső-ausztriai Linzi Caritas képviselői nevében Marion Huber, az osztrák szervezet vezetőségi tagja szólalt fel, kiemelve, hogy negyven éve dolgozik együtt a két szervezet. A Linzi Caritas adományozói köre is a csejdi ház építése mellé állt, továbbá egy linzi műszaki főiskola tanárai és diákjai minden évben egy szociális projekt részeként felépítenek egy házat, így

önkéntes munkával ők húzták fel a csejdi ház falait is.

Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere kiemelte, Marosszentgyörgy közösségének több mint tíz százaléka nehéz sorsban él, ezért hálás a Caritas Csejden végzett közösségi tevékenységéért, hiszen az elmúlt 17 évben több mint ezer személy részesült a szervezet támogatásában.

Fotó: Hajnal Csilla

A régi házból is átmentettek egy darabkát A Caritas szociális ágazati igazgatója, Ludescher László arról beszélt, hogy

az elmúlt években sokszor megtorpantak az építkezésben, hiszen elfogyott a pénz, de mindig akadt valaki, aki felkarolta a projektet.

Itt kiemelte a marosvásárhelyi Fomco Csoportot, amely a ház munkálatainak oroszlánrészét elvállalta támogatásként. Az ünnepi műsor végén pedig minden támogató vállalkozót megajándékoztak a gyerekek saját készítésű ajándékaival.

Fotó: Hajnal Csilla

Az ünnepség után Márton András építész beszélt a ház tervének megvalósulásáról, hangsúlyozta, azt is figyelembe vették, hogy megtartsanak egy darabkát a „múltból”, így az ablakok osztóinál a díszítést a régi házról mentették át. Ezután Baricz Lajos katolikus plébános és Szabó Andor Gellért református lelkész Isten áldását kérték a házra és lakóira, majd maguk a gyerekek vették le a piros szalagot a házról, amelyet hamarosan birtokba vehetnek.

Fotó: Hajnal Csilla

Tágas terek várják a csejdi gyerekeket Fotó: Hajnal Csilla

Fotó: Hajnal Csilla

Márton András építész mesélt a ház megtervezéséről Fotó: Hajnal Csilla

Fotó: Hajnal Csilla

Fotó: Hajnal Csilla