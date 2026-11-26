Négy év munka után átadták a csejdi közösségi házat, ahol a Gyulafehérvári Caritas a falu 77 nehéz sorsú gyerekének biztosít majd felzárkóztatási és tanulási lehetőséget, illetve ételt. A házat külföldi és helyi támogatók segítségével építették fel.
Fotó: Hajnal Csilla
Négy év munka után átadták a csejdi közösségi házat, ahol a Gyulafehérvári Caritas a falu 77 nehéz sorsú gyerekének biztosít majd felzárkóztatási és tanulási lehetőséget, illetve ételt. A házat külföldi és helyi támogatók segítségével építették fel.
A Marosszentgyörgyhöz tartozó Csejd egy zsákfalu a dombok között, ahol számos nehéz sorsú család él. A Gyulafehérvári Caritas tizenhét éve itt indította el családsegítő programját a marosszentgyörgyi önkormányzat támogatásával.
Fotó: Hajnal Csilla
Négy évvel ezelőtt pedig egy közösségi ház felépítését is megálmodták itt: a szervezet vásárolt egy telket, rajta egy régi vályogházzal, amelyre egy nagyobb családi ház méretű közösségi házat terveztek a helyi közösségnek, ahol
Összesen 37 családnak és 77 gyereknek biztosítanak támogatást a Caritas programjai és szakemberei, illetve a Margit hercegnő királyi alapítvánnyal együttműködve az időseket is felkarolják.
Fotó: Hajnal Csilla
Bár állami támogatásra is pályáztak, igénylésükre választ azóta sem kaptak, így külföldi segítséggel és helyi magánvállalkozók támogatásával négy év munka után csütörtökön ünnepélyesen átadták a felépített házat. Az engedélyekre várni kell, így még nem tudnak „beköltözni”, illetve a kerítés, kert és a játszótér is rendezésre vár, de
A csejdi kultúrotthonban kezdődött az átadó ünnepség, ahol Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója meghatódva fejezte ki háláját a felépült házért, hozzátéve: „a gyerekek megtöltötték élettel, nemcsak a teret, hanem a holnapot is”.
A Linzi Caritas és a Gyulafehérvári Caritas vezetői
Fotó: Hajnal Csilla
A felső-ausztriai Linzi Caritas képviselői nevében Marion Huber, az osztrák szervezet vezetőségi tagja szólalt fel, kiemelve, hogy negyven éve dolgozik együtt a két szervezet. A Linzi Caritas adományozói köre is a csejdi ház építése mellé állt, továbbá egy linzi műszaki főiskola tanárai és diákjai minden évben egy szociális projekt részeként felépítenek egy házat, így
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere kiemelte, Marosszentgyörgy közösségének több mint tíz százaléka nehéz sorsban él, ezért hálás a Caritas Csejden végzett közösségi tevékenységéért, hiszen az elmúlt 17 évben több mint ezer személy részesült a szervezet támogatásában.
Fotó: Hajnal Csilla
A Caritas szociális ágazati igazgatója, Ludescher László arról beszélt, hogy
Itt kiemelte a marosvásárhelyi Fomco Csoportot, amely a ház munkálatainak oroszlánrészét elvállalta támogatásként. Az ünnepi műsor végén pedig minden támogató vállalkozót megajándékoztak a gyerekek saját készítésű ajándékaival.
Fotó: Hajnal Csilla
Az ünnepség után Márton András építész beszélt a ház tervének megvalósulásáról, hangsúlyozta, azt is figyelembe vették, hogy megtartsanak egy darabkát a „múltból”, így az ablakok osztóinál a díszítést a régi házról mentették át.
Ezután Baricz Lajos katolikus plébános és Szabó Andor Gellért református lelkész Isten áldását kérték a házra és lakóira, majd maguk a gyerekek vették le a piros szalagot a házról, amelyet hamarosan birtokba vehetnek.
Fotó: Hajnal Csilla
Tágas terek várják a csejdi gyerekeket
Fotó: Hajnal Csilla
Fotó: Hajnal Csilla
Márton András építész mesélt a ház megtervezéséről
Fotó: Hajnal Csilla
Fotó: Hajnal Csilla
Fotó: Hajnal Csilla
Fotó: Hajnal Csilla
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