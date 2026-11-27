Fotó: Borbély Fanni
Az energiaügyi minisztérium javaslata szerint 2027. április 1-jétől 2028. március 31-éig megawattóránként 120 lejes hatósági áron biztosítanák a hazai termelésből a lakossági fogyasztáshoz és a lakossági távhő előállításához szükséges földgázt. A fogyasztók által fizetendő végső árat azonban nem korlátoznák.
A tárca csütörtök este közzétett sürgősségirendelet-tervezete szerint a végső ár a földgáz beszerzési árából, a szolgáltatási, szállítási, tárolási és elosztási költségekből, valamint a jövedéki adóból és az áfából tevődne össze – írja az Agerpres. A minisztérium számításai szerint
Ez azonban csak becslés, a tényleges ár az adott időszakban érvényes díjszabásoktól és adóktól függne.
A jelenlegi lakossági gázárszabályozás 2027. március 31-én jár le. A minisztérium számításai szerint
A tervezet nem irányoz elő állami költségvetésből finanszírozott kompenzációt. A rendszer azon alapulna, hogy a hazai földgáztermelők hatósági áron értékesítik a lakossági ellátáshoz szükséges mennyiséget a gázszolgáltatóknak és a távhőtermelőknek.
Az energiaügyi minisztérium az intézkedéssel mérsékelné a földgáz drágulásának lakosságra gyakorolt hatását, illetve biztosítaná a távhőszolgáltatás folytonosságát és a 2027–2028-as fűtési idényhez szükséges gázkészletek felhalmozását.
Fokozott óvatosságra intik a hegyimentők azokat a turistákat, akik a december elsejei hosszú hétvégét a hegyekben töltik.
A pedagógusképzés nem merül ki az elméletben, de a gyermekekkel végzett munkához a közoktatáson túlmutató szakmai tapasztalat is kell. A székelyföldi tanítóképzősök a módszertani ismereteken kívül számos szervezetnél szereznek emberismeretet.
Mintegy harminc percnyi repülés után visszatért az edinburgh-i repülőtérre az EasyJet Londonba tartó járata, miután a brit sajtó beszámolói szerint robbanásszerű hangot hallottak a fedélzeten.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken kiadott előrejelzése szerint havazás, havas eső, jegesedés, erős szél és jelentős lehűlés várható vasárnap estig Romániában.
Közel egymillió euró értékű pirotechnikai eszközt foglaltak le a rendőrök egy nagyszabású országos akció során. Összesen 158 helyszínen tartottak házkutatást, több mint száz személyt vittek be kihallgatásra.
Felborult egy hűtőkocsi is abban a balesetben, amelyben három jármű és egy medve volt érintett péntek hajnalban a Szeben megyei A1-es autópályán. A balesetező járművekben összesen nyolc ember utazott.
Bach és Corelli, swing és karácsonyi dalok, majd olasz operai humor: három, egymástól merőben eltérő zenei programmal várja közönségét az ünnepek idején a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia.
Mindössze két hét telt el azóta, hogy valaki elvitte a 6/49-es lottó közel egymillió eurós főnyereményét, csütörtökön pedig ismét gazdára talált a legnagyobb nyeremény. Érdekesség, hogy ezúttal is Călărași megyében adták fel a nyertes szelvényt.
Alapfokon megnyerte a Sanitas szakszervezet Hargita megyei szervezete azt a pert, amelyet azért indítottak, mert a megyei szociális ellátórendszerben dolgozó alkalmazottak tavaly nem kapták meg az őket megillető üdülési csekkeket.
Iktatta az EMSZ Hargita megyei tanácsosa a megyei önkormányzatnál azt a határozattervezetet, amely a három székelyföldi megye – Hargita, Kovászna és Maros – önkéntes egyesülését készít elő – közölte csütörtökökön az MTI-vel az erdélyi magyar párt.
szóljon hozzá!