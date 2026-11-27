Az energiaügyi minisztérium javaslata szerint 2027. április 1-jétől 2028. március 31-éig megawattóránként 120 lejes hatósági áron biztosítanák a hazai termelésből a lakossági fogyasztáshoz és a lakossági távhő előállításához szükséges földgázt. A fogyasztók által fizetendő végső árat azonban nem korlátoznák.

Székelyhon 2026. november 27., 13:422026. november 27., 13:42

A tárca csütörtök este közzétett sürgősségirendelet-tervezete szerint a végső ár a földgáz beszerzési árából, a szolgáltatási, szállítási, tárolási és elosztási költségekből, valamint a jövedéki adóból és az áfából tevődne össze – írja az Agerpres. A minisztérium számításai szerint

az új rendszerben a lakossági földgáz átlagára megawattóránként 276,66 lej körül alakulna.

Ez azonban csak becslés, a tényleges ár az adott időszakban érvényes díjszabásoktól és adóktól függne. Hirdetés A jelenlegi lakossági gázárszabályozás 2027. március 31-én jár le. A minisztérium számításai szerint

a gázpiac teljes liberalizálása esetén a háztartások a javasolt rendszerben becsültnél jóval magasabb árat fizetnének.