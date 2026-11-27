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Fotó: Tuchiluș Alex
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken kiadott előrejelzése szerint havazás, havas eső, jegesedés, erős szél és jelentős lehűlés várható vasárnap estig Romániában.
2026. november 27., 12:262026. november 27., 12:26
2026. november 27., 12:292026. november 27., 12:29
Pénteken Moldva északi felében és Erdély keleti részén túlnyomórészt havazás várható, estétől pedig Moldva nagy részén havazni fog, és
Szombat délutántól az ország déli részén is havazásra kell számítani. Olténiában, valamint helyenként Havasalföld déli és délnyugati részén általában 5-10, elszórtan 15 centiméternél is vastagabb hóréteg alakulhat ki.
elsősorban a Déli-Kárpátokban hullhat 5-10 centiméter friss hó. Péntekről szombatra virradóan előbb az ország délkeleti, majd déli részén és a Kárpátkanyarban erősödik meg a szél. Ezekben a térségekben 50-70 km/órás széllökések, időnként hóviharok és rossz látási viszonyok várhatók.
Országszerte jelentősen lehűl az idő. Vasárnap hajnalban az ország nagy részén fagyni fog,
Vasárnap az ország keleti, déli és középső részén napközben is fagypont alatt marad a hőmérséklet, Moldva északi részén és a medencékben mínusz 6 fok körül alakulhatnak a nappali csúcsértékek.
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