Mintegy harminc percnyi repülés után visszatért az edinburgh-i repülőtérre az EasyJet Londonba tartó járata, miután a brit sajtó beszámolói szerint robbanásszerű hangot hallottak a fedélzeten.

Székelyhon 2026. november 27., 12:442026. november 27., 12:44

Az Edinburgh-ból a londoni Gatwick repülőtérre tartó Airbus A321neo típusú repülőgép a FlightRadar24 járatkövető oldal adatai szerint már néhány perccel a felszállást követően körözni kezdett. Hirdetés A brit Express beszámolója szerint hajtóműhiba történt, amelynek következtében robbanásszerű hangot hallottak a fedélzeten. A közösségi médiában közzétett térfigyelő kamerás felvételeken is

hallható egy erőteljes dörrenés nem sokkal a repülőgép felszállása után.