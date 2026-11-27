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Fotó: Pexels
Mintegy harminc percnyi repülés után visszatért az edinburgh-i repülőtérre az EasyJet Londonba tartó járata, miután a brit sajtó beszámolói szerint robbanásszerű hangot hallottak a fedélzeten.
Az Edinburgh-ból a londoni Gatwick repülőtérre tartó Airbus A321neo típusú repülőgép a FlightRadar24 járatkövető oldal adatai szerint már néhány perccel a felszállást követően körözni kezdett.
A brit Express beszámolója szerint hajtóműhiba történt, amelynek következtében robbanásszerű hangot hallottak a fedélzeten. A közösségi médiában közzétett térfigyelő kamerás felvételeken is
A légi közlekedéssel foglalkozó Flightdrama szerint a repülőgép személyzete vészjelzést adott le, amelyben hajtóműhibáról és az egyes számú hajtóművel kapcsolatos több figyelmeztető jelzésről számolt be.
Footage shared with Flightdrama captures a loud bang believed to be associated with the easyJet Airbus A321neo that declared an emergency shortly after departing Edinburgh this evening.
ACARS messages indicate an engine stall followed by the shutdown of its left engine.
???? Credit: @jenzzo on X— Flightdrama (@flightdrama) November 26, 2026
Az edinburgh-i repülőtéren mozgósították a sürgősségi egységeket, köztük a rendőröket és a tűzoltókat. A repülőgép végül problémamentesen landolt.
Az EasyJet közvetlenül az incidens után nem adott ki tájékoztatást – írja a News.ro.
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