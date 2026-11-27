Fokozott óvatosságra intik a hegyimentők azokat a turistákat, akik a december elsejei hosszú hétvégét a hegyekben töltik.

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A hegyimentők vezetője azt tanácsolja a turistáknak, hogy

A Salvamont Románia elnöke, Sabin Cornoiu pénteken az Agerpresnek elmondta, hogy az elmúlt napokban a sűrű havazás és az erős szél következtében helyenként lavinaveszély alakult ki, de a síelés és a szánkózás is fokozott odafigyelést igényel.

rossz látási viszonyok között vagy kellő tapasztalat hiányában ne merészkedjenek a magashegyi övezetbe.

A túrázóknak olyan felszereléssel kell rendelkezniük, amely tartós hidegben is megfelelő védelmet nyújt, az erős szél ugyanis jelentősen fokozza a hidegérzetet.

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Cornoiu szerint elképzelhető, hogy a hétvégén megnyitnak néhány sí- és szánkópályát. A síelőknek azt ajánlja, hogy

ellenőrizzék a síkötések működését és testsúlyuknak megfelelő beállítását,

valamint éleztessék meg a síléceiket, mert a hőmérséklet-ingadozások miatt jeges szakaszok is lehetnek a pályákon.

A szánkózni vágyókat arra kérik, hogy

kizárólag az erre a célra kialakított pályákat használják,

és ne próbáljanak műanyag zsákokon vagy fóliákon lecsúszni a havas hegyoldalakon. Ezeket ugyanis nehéz irányítani, a hó alatt rejtőző sziklák pedig súlyos gerincsérüléseket okozhatnak.

A hegyimentők a rövidebb sétákra indulóknak is csúszásmentes talpú lábbeli viselését ajánlják.

Cornoiu elmondta azt is, hogy a hosszú hétvégén országszerte megerősítik a hegyimentő-szolgálatok ügyeletét, függetlenül attól, hogy megnyitják-e a sípályákat.