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Fotó: László Ildikó
Huszonnégy órára őrizetbe vettek egy 34 éves székelyudvarhelyi férfit, aki a gyanú szerint csütörtök este ittasan bántalmazott két személyt Székelyudvarhely központi zónájában.
A rendőrségi vizsgálat során kiderült, csütörtök este egy spontán kialakult konfliktus következtében
egy 23 éves nőt és egy 36 éves férfit, mindketten székelyudvarhelyiek – tájékoztatott a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
A bántalmazott személyek nem szorultak szakorvosi ellátásra.
A 34 éves férfit a székelyudvarhelyi rendőrök 24 órára őrizetbe vették. Az ügyben ütlegelés vagy más erőszakos cselekmények miatt folytatják a nyomozást.
Emelik a taxizás kilométerenkénti díját Székelyudvarhelyen: a korábban tervezett 1 lej helyett végül nagyjából 50 banival drágulnak a tarifák. A képviselő-testület emellett csökkentette a város költségvetését, és pénzeket csoportosított át.
Javítási munkálatok miatt tizenkét órán keresztül nem lesz áram három Hargita megyei településen november 27-én, pénteken – tájékoztatott közleményében az Electrica áramszolgáltató Hargita megyei kirendeltsége.
Egy helyi családi ház előkertjéből került Székelyudvarhely központjába az a 15 méteres jegenyefenyő, amely idén a város karácsonyfája lesz.
Hetvennégy árus kínálja portékáit a hétvégén a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi parkban, ahol vasárnap az első adventi gyertyát is meggyújtják. A további gyertyagyújtásoknak más-más városrészek adnak otthont.
Több órán át szünetel az áramszolgáltatás, illetve a közúti forgalom szerdán a székelyudvarhelyi Solymossy utcában az ott zajló munkálatok miatt.
Erdély Bálint Előd fotográfiai életútjának válogatott alkotásaiból nyílik kiállítás november 25-én, szerdán 18 órától Székelyudvarhelyen, a Riverside Parkban.
Téli arcát mutatja Székelyudvarhely: a keddi havazás nyomán fehérbe borult a város. A havas városképet fotókon mutatjuk.
Csúszós úttestre és lassú haladásra kell számítaniuk az autósoknak kedden a 13A jelzésű országúton, Farkaslaka és Korond között. A közlekedést az útmunkálatok is nehezítik.
Ismét megszervezik a hagyományos Szent András-vásárt Szentegyházán november 28-án, szombaton. Az állatok adásvételével egybekötött eseménynek a papkúti vásártér ad otthont.
Vállalkozók, önkormányzatok és egy iskola is csatlakozott ahhoz a turisztikai klaszterhez, amely a Székelyudvarhelyi Magánvállalkozók Szövetségének (SZMVSZ) kezdeményezésére alakult meg. A cél az, hogy segíthessék egymást a szervezet tagjai.
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