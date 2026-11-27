Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken Ploiești-en kijelentette, hogy az egész országban munkaerőhiány van az egészségügyi rendszerben, és jövő év első negyedében megpróbálnak kidolgozni egy újabb memorandumot az álláshelyek feloldására.

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Sajtótájékoztatóján a miniszter elmondta, hogy az egészségügyben a humánerőforrás-hiány mintegy 30 ezer fő. Ezt pedig nem lehet csökkenteni a korábbi kormány által szorgalmazott leépítésekkel – szögezte le. Emlékeztettet, hogy

júniusban egy memorandummal 7000 álláshelyet oldottak fel az egészségügyben, és a betöltetlenül maradtakat átcsoportosítják jövő évre.

Rogobete rámutatott, hogy már bekérte a kórházaktól a személyzeti létszámszükségletet, ami alatt az orvosokat, az asszisztenseket, az ápolókat és a teljes kisegítő személyzetet érti.

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Hangsúlyozta: amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő és hatékony műszaki-gazdasági-adminisztratív (TESA) személyzet, a kórházak nem fognak megfelelően működni, emiatt ezen állások betöltésére is elengedhetetlenül szükség van – számolt be az Agerpres.