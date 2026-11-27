Fotó: Haáz Vince
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken Ploiești-en kijelentette, hogy az egész országban munkaerőhiány van az egészségügyi rendszerben, és jövő év első negyedében megpróbálnak kidolgozni egy újabb memorandumot az álláshelyek feloldására.
Sajtótájékoztatóján a miniszter elmondta, hogy az egészségügyben a humánerőforrás-hiány mintegy 30 ezer fő. Ezt pedig nem lehet csökkenteni a korábbi kormány által szorgalmazott leépítésekkel – szögezte le. Emlékeztettet, hogy
Rogobete rámutatott, hogy már bekérte a kórházaktól a személyzeti létszámszükségletet, ami alatt az orvosokat, az asszisztenseket, az ápolókat és a teljes kisegítő személyzetet érti.
Hangsúlyozta: amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő és hatékony műszaki-gazdasági-adminisztratív (TESA) személyzet, a kórházak nem fognak megfelelően működni, emiatt ezen állások betöltésére is elengedhetetlenül szükség van – számolt be az Agerpres.
Egy kolozsvári magántulajdonú vasúttársaság új vonatjáratot indít Brassó és Kolozsvár között, amely több székelyföldi várost érint. Az első szerelvény november 29-én, vasárnap indul útnak.
Nicușor Dan szerint „semmi újat nem hoz” a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelentése a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítéséről, az alkotmánybíróság akkori határozata pedig nagyon jól megindokolt döntés volt.
Nicușor Dan pénteken kijelentette: nem tudja garantálni, hogy 2027-ben a béreket és a nyugdíjakat is emelik.
Az energiaügyi minisztérium javaslata szerint 2027. április 1-jétől 2028. március 31-éig megawattóránként 120 lejes hatósági áron biztosítanák a hazai termelésből a lakossági fogyasztáshoz és a lakossági távhő előállításához szükséges földgázt.
Fokozott óvatosságra intik a hegyimentők azokat a turistákat, akik a december elsejei hosszú hétvégét a hegyekben töltik.
A pedagógusképzés nem merül ki az elméletben, de a gyermekekkel végzett munkához a közoktatáson túlmutató szakmai tapasztalat is kell. A székelyföldi tanítóképzősök a módszertani ismereteken kívül számos szervezetnél szereznek emberismeretet.
Mintegy harminc percnyi repülés után visszatért az edinburgh-i repülőtérre az EasyJet Londonba tartó járata, miután a brit sajtó beszámolói szerint robbanásszerű hangot hallottak a fedélzeten.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken kiadott előrejelzése szerint havazás, havas eső, jegesedés, erős szél és jelentős lehűlés várható vasárnap estig Romániában.
Közel egymillió euró értékű pirotechnikai eszközt foglaltak le a rendőrök egy nagyszabású országos akció során. Összesen 158 helyszínen tartottak házkutatást, több mint száz személyt vittek be kihallgatásra.
Felborult egy hűtőkocsi is abban a balesetben, amelyben három jármű és egy medve volt érintett péntek hajnalban a Szeben megyei A1-es autópályán. A balesetező járművekben összesen nyolc ember utazott.
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