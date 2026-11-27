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Fotó: Gecse Noémi
Koronavírus-járványgócokat azonosítottak Hargita megyében, ami miatt egészségügyi korlátozásokat rendeltek el.
2026. november 27., 18:472026. november 27., 18:47
2026. november 27., 20:022026. november 27., 20:02
COVID-19-járványgócok azonosítása miatt november 28-tól felfüggesztik a beteglátogatást a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház belgyógyászati osztályán, valamint a Szentegyházi Egészségügyi Központban – tájékoztatott péntek este Facebook-oldalán a csíkszeredai egészségügyi intézmény.
„Az intézkedés célja a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása, valamint pácienseink, hozzátartozóik és az egészségügyi személyzet védelme” – írják a bejegyzésben, hozzátéve, hogy a látogatási tilalom a járványügyi helyzet újraértékeléséig, illetve a korlátozások feloldásáig marad érvényben.
Egyetlen közigazgatási régióba sorolná Székelyföld 149 települését a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére indított, RMDSZ által is támogatott petíció. Korodi Attila szerint a közigazgatási reformnak nem a települések összevonásáról kell szólnia.
Keresztény szemszögből közelíti meg a mindennapokban szükséges lelkierő kérdését Holló László pénteki előadásán Csíkszeredában. A rendezvényre ingyenes a belépés.
Csíkszeredában és a környező településeken ónos esőre lehet számítani csütörtökön 23 óráig – figyelmeztet a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség, óvatosságra intve a gépkocsivezetőket és gyalogosokat.
Bővítené a Kalász negyedi temetőt a csíkszeredai önkormányzat egy 4200 négyzetméteres terület megvásárlásával, amellyel mintegy 290 új sírhely kialakítására nyílna lehetőség. Az erről szóló célszerűségi tanulmányt csütörtökön fogadták el.
Harmincnégy üres szék, mécses és nő, aki idén már nem töltheti szerettei körében a karácsonyt. Hargita megyében intézmények és civil szervezetek közös kampánnyal hívják fel a figyelmet a megelőzésre, a segítségkérésre és az áldozatok védelmére.
A családi kapcsolatok, a generációkon át örökölt terhek, az emberi makacsság és az életút kérdései is megelevenednek a Csíki Játékszín e heti előadásaiban. Szerdától vasárnapig négy produkciót tekinthet meg a közönség.
A bántalmazás felismerésére, a segítségkérés lehetőségeire és a közösségi összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet a Nincs mentség. Van segítség című rendezvény.
Négy különböző előadással várja a színházkedvelőket a Csíki Játékszín november 25. és 29. között. A műsoron családi történet, humoros dráma és egy különleges életút is szerepel.
A temesvári égési sérüléseket kezelő központba szállították át az éjszaka folyamán a csíkszeredai sörgyárban hétfő este megsérült három munkást.
Az éjszaka folyamán egy temesvári kórházba szállították azt a három férfit, akik hétfő este égési sérüléseket szenvedtek a csíkszeredai sörgyárban történt maróanyag-szivárgás következtében.
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