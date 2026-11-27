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COVID-19-járványgócok azonosítása miatt november 28-tól felfüggesztik a beteglátogatást a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház belgyógyászati osztályán, valamint a Szentegyházi Egészségügyi Központban – tájékoztatott péntek este Facebook-oldalán a csíkszeredai egészségügyi intézmény.

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„Az intézkedés célja a fertőzés továbbterjedésének megakadályozása, valamint pácienseink, hozzátartozóik és az egészségügyi személyzet védelme” – írják a bejegyzésben, hozzátéve, hogy a látogatási tilalom a járványügyi helyzet újraértékeléséig, illetve a korlátozások feloldásáig marad érvényben.