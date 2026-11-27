Fotó: Románok Civil Fóruma
Románia parlamentjéhez, az államelnökhöz, a kormányhoz, az ortodox egyházhoz és a Román Akadémiához kiált segítségért a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, amely a közigazgatási átszervezéstől érzi veszélyeztetettnek magát.
A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma határozottan ellenzi az RMDSZ vezetőinek azon törekvéseit, hogy a három megyét (Maros megyét részben vagy egészben) „úgynevezett” Székelyföld nevű közigazgatási egységbe vonják össze, a fórum ugyanis tart az etnikai alapokra épülő hatalmi koncentrációtól.
A szervezet szerint Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke november 24-i kezdeményezése, valamint Kulcsár-Terza József és Zakariás Zoltán november 25-i autonómiatervezete
A 2021-es népszámlálás szerint a három megyében összesen 328 786 román lakos él. Az érintett 149 település közül 23-ban a románok vannak többségben, nyomatékosítják a kiáltvány szerzői.
Azt is fájlalják, hogy a 2024-es választásokon Kovászna és Hargita megye mind a tizenhárom parlamenti mandátumát az RMDSZ szerezte meg.
A fórum azt követeli, hogy az állami hatóságok
utasítsák el az etnikai alapú autonómiatervezetet;
ne alkudjanak meg a parlamenti támogatásért;
és a jelenlegi Központi Fejlesztési Régió hat megyéjét vegyék alapul egy gazdasági és földrajzi szempontú átszervezésnél.
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