Románia parlamentjéhez, az államelnökhöz, a kormányhoz, az ortodox egyházhoz és a Román Akadémiához kiált segítségért a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, amely a közigazgatási átszervezéstől érzi veszélyeztetettnek magát.

Bodor Tünde 2026. november 27., 21:132026. november 27., 21:13

A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma határozottan ellenzi az RMDSZ vezetőinek azon törekvéseit, hogy a három megyét (Maros megyét részben vagy egészben) „úgynevezett” Székelyföld nevű közigazgatási egységbe vonják össze, a fórum ugyanis tart az etnikai alapokra épülő hatalmi koncentrációtól. A szervezet szerint Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke november 24-i kezdeményezése, valamint Kulcsár-Terza József és Zakariás Zoltán november 25-i autonómiatervezete

egy etnikai alapú, alkotmányellenes hatalmi struktúra létrehozását célozza, amely 149 közigazgatási egységet érintene.