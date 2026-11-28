Az állattartó gazdaság húsz szarvasmarhája közül az egyiket fertőzte meg a veszettség, valószínűleg még a legelőn, hetekkel ezelőtt

A minden kétséget kizáró laboreredmény csak napok múlva érkezik meg, de az intézkedésekkel nem vár a szakhatóság. A Gyimesekben, egy szarvasmarhatartó gazdaságban jelent meg a veszettség, több ember is kapcsolatba került a megbetegedett állattal.

Széchely István 2026. november 28., 19:162026. november 28., 19:16

A Gyimesfelsőlokhoz tartozó Sántatelek nevű településrész egyik gazdaságában igazolták az elsődleges vizsgálatok a veszettséget.

Ezúttal is egy szarvasmarha fertőződött meg

– tudtuk meg István Róbertttől, a Hargita Megyei Álaltegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől –, az állatnak idegrendszeri tünetei voltak, majd elpusztult. Hirdetés Az állatorvos mintát vett az állat agyából, majd azt egyenesen a sepsiszentgyörgyi szakhatósági laboratóriumba szállították.

Az elsődleges eredmény szombaton igazolta a veszettséget.

A mintákat a bukaresti laboratóriumban is elemezni fogják. A hivatalos procedúra szerint annak az eredménye alapján nyilvánítják majd konfirmált gócpontnak a helyszínt jövő héten, de a megyei állategészségügyi szakhatóság már most így kezeli az esetet, az igazgatóság szakemberei

szombaton elkezdték az ilyenkor szokásos kivizsgálást a gazdaságban.

A megfertőződött tehén ugyan a gazdaságban pusztult el, a kérdés azonban az, hogy 20-30 nappal ezelőtt hol volt, ugyanis

szinte biztosan a legelőn fertőződött meg,

azaz ott haraphatta meg egy veszett róka.

Fotó: Kozán István

Azt sem tudni, hogy ez a veszettség felcsíki továbbterjedésének tekinthető-e, vagy a szomszédos Bákó megyéből terjedt át, hiszen a közeli Csíkszentmihályon és Vacsárcsiban is voltak veszettségfertőzések, de a megyehatáron túl, a szintén közeli Kománfalva környékén is jelen van a fertőzés – magyarázta a megyei főállatorvos. korábban írtuk Újabb három veszettséggóc, három másik településen Három állat esetében igazolták a laborvizsgálatok csütörtökön a veszettség jelenlétét – ezzel hétfő óta ötre nőtt az igazolt veszettségfertőzések száma Hargita megyében. A körülmények miatt több ember is veszettség elleni védőoltást kell kapjon. A sántateleki gazdaságban az állategészségügyi szakhatóság munkatársai által szombaton elvégzett vizsgálatok szerint az állattartó gazdaságban élő család – két felnőtt és a gyermekek – minden tagja kapcsolatba került a megbetegedett állattal, így

őket orvoshoz irányították, hogy megkapják a veszettség elleni védőoltást.