Az állattartó gazdaság húsz szarvasmarhája közül az egyiket fertőzte meg a veszettség, valószínűleg még a legelőn, hetekkel ezelőtt
Fotó: Orbán Orsolya
A minden kétséget kizáró laboreredmény csak napok múlva érkezik meg, de az intézkedésekkel nem vár a szakhatóság. A Gyimesekben, egy szarvasmarhatartó gazdaságban jelent meg a veszettség, több ember is kapcsolatba került a megbetegedett állattal.
A Gyimesfelsőlokhoz tartozó Sántatelek nevű településrész egyik gazdaságában igazolták az elsődleges vizsgálatok a veszettséget.
– tudtuk meg István Róbertttől, a Hargita Megyei Álaltegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetőjétől –, az állatnak idegrendszeri tünetei voltak, majd elpusztult.
Az állatorvos mintát vett az állat agyából, majd azt egyenesen a sepsiszentgyörgyi szakhatósági laboratóriumba szállították.
A mintákat a bukaresti laboratóriumban is elemezni fogják. A hivatalos procedúra szerint annak az eredménye alapján nyilvánítják majd konfirmált gócpontnak a helyszínt jövő héten, de a megyei állategészségügyi szakhatóság már most így kezeli az esetet, az igazgatóság szakemberei
A megfertőződött tehén ugyan a gazdaságban pusztult el, a kérdés azonban az, hogy 20-30 nappal ezelőtt hol volt, ugyanis
azaz ott haraphatta meg egy veszett róka.
Fotó: Kozán István
Azt sem tudni, hogy ez a veszettség felcsíki továbbterjedésének tekinthető-e, vagy a szomszédos Bákó megyéből terjedt át, hiszen a közeli Csíkszentmihályon és Vacsárcsiban is voltak veszettségfertőzések, de a megyehatáron túl, a szintén közeli Kománfalva környékén is jelen van a fertőzés – magyarázta a megyei főállatorvos.
Három állat esetében igazolták a laborvizsgálatok csütörtökön a veszettség jelenlétét – ezzel hétfő óta ötre nőtt az igazolt veszettségfertőzések száma Hargita megyében. A körülmények miatt több ember is veszettség elleni védőoltást kell kapjon.
A sántateleki gazdaságban az állategészségügyi szakhatóság munkatársai által szombaton elvégzett vizsgálatok szerint az állattartó gazdaságban élő család – két felnőtt és a gyermekek – minden tagja kapcsolatba került a megbetegedett állattal, így
A szakhatósági intézkedés során az igazgatóság munkatársai a gazdaság állatállományát is felmérik, és azokat mind be fogják oltani veszettség ellen – közölte István Róbert.
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