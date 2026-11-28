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Egy beteljesült álom lett a Grand Theft Auto VI, a játékosok egy részét mégis ki tudta akasztani Ahogy az várható volt, letartolta a szórakoztatóipart a Rockstar Games új játéka, a hatos számmal ellátott Grand Theft Auto. A mainstream diskurzusba is bekerült videójáték a megjelenését követően milliárdokat termelt, emellett sok játékos ellenszenvét is kiváltotta. Képbehozó. Tamás Attila 2026. november 28., 19:012026. november 28., 19:01 2026. november 28., 19:492026. november 28., 19:49

Fotó: Olti Angyalka

Ahogy az várható volt, letartolta a szórakoztatóipart a Rockstar Games új játéka, a hatos számmal ellátott Grand Theft Auto. A mainstream diskurzusba is bekerült videójáték a megjelenését követően milliárdokat termelt, emellett sok játékos ellenszenvét is kiváltotta. Képbehozó.

Tamás Attila 2026. november 28., 19:012026. november 28., 19:01 2026. november 28., 19:492026. november 28., 19:49

Egy lepukkant motelben húzódtunk meg a barátnőmmel. Van amikor egész nap a kanapén vagy az ágyon heverészünk, tévézünk, vagy összebújva a social médiát pörgetjük a telefonon, máskor pedig autóba ülünk, és nyakunkba vesszük a várost. korábban írtuk Hogyan lett a Grand Theft Auto VI a világ legjobban várt szórakoztatóipari terméke? Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindent kínál a november 19-én, több mint 12 évnyi fejlesztés után megjelenő videójáték, a Rockstar Gamesnél készült GTA VI. Hirdetés Boltokat rabolunk ki, drogtanyákon ütünk rajta, autókat lovasítunk meg és rendőrök elől menekülünk. Természetesen – ahogy az már a cím alapján nyilvánvaló volt –

ez nem a való élet, hanem a világ legjobban várt, és a nyitóhétvégéjén legnagyobbat kaszáló GTA VI-ban kialakított másik „életem”.

De hogy jutottunk ide, és mi történt a GTA VI megjelenése óta? Összefoglaltuk.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

November 19-e óta új időszámítás kezdődött a szórakoztatóiparban. Véget ért egy popkulturális jelenség, egy végtelen mém, a „we got this before GTA 6”, vagyis az „ezt is megkaptuk a GTA 6 előtt” jelenség, amit bármilyen váratlan történésre, esetleg rég várt eseményre rá lehetett húzni. A több mint tíz éve készülő, többször is halasztott videójáték végre megjelent, aki pedig megvásárolta, az több mint egy hete bármikor elindíthatja az otthoni konzolján, és

belevetheti magát Jason és Lucia kalandjaiba, amit a kritikusok a megjelenéskor a világ legjobb videójátékának tituláltak.

A játék valóban egy beteljesült álomnak tűnik, amiben a fejlesztők kivétel nélkül MINDENRE gondoltak. Minden eddiginél nagyobb káoszt lehet kreálni, autót lopni (ezúttal viszont nem olyan egyszerű, hiszen a járművek többségében riasztó van, a drágább járgányokat pedig nem lehet csak úgy elkötni), bankot rabolni, NPC-ket (nem irányítható karakterek) rekcumolni, virtuális pénzt „csinálni”, és ami a legfontosabb: egy játékbeli virtuális barátnő, Lucia elvárásainak megfelelni.

Fotó: Olti Angyalka

Ez volt ugyanis az a töréspont sok játékosnál, amit a megjelentést követően nem tudtak lenyelni: miért van az a Rockstar legújabb és legambiciózusabb játékában az, hogy küldetéseket kell csinálunk a sztori szerint börtönben ülő barátnőnk „kedvéért”. Az általunk irányított Jason nem csak kokainszállítmányokat kell pénzzé tegyen, vagy a megbízója végrehajtójaként mogorva verőlegényként tartozásokat behajtson, hanem

virágot és nyakláncot kell vennie a hamarosan szabaduló Luciának, az általa bérelt bungallót pedig lakhatóvá kell tennie ami tetőfedéssel, gipszkartonozással és a falépcső elemeinek kicserélésével jár.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

Az első, pörgős és izgalmas missziókat tehát rövid idő alatt felváltják a „kötelezettségek” a játékban, a magukat macsónak tartó játékosoknál (neadjisten a nőgyűlölő inceleknél) pedig itt telt be a pohár: elkezdték refundolni a játékot (visszakérni a ráköltött pénzüket), vagy pedig lepontozták a produkciót. Aki a megjelenést követő hetekben ráment a Grand Theft Auto VI metacritic-felületére, azt láthatta, hogy a játék kritikusi pontszáma a legmagasabb, 99-en állt, míg a felhasználói értékelések mindössze 5,7 ponttal a vegyes értékelési kategóriába sorolták a Rockstar új játékát. Akinek pedig ez vízválasztó, hogy a játék kezdetén egy jófej boyfriendet kell irányítania, az vessen magára, hiszen nem tudja hogy mit veszít, ugyanis bár a következő fejezetekben is szempont ez, de a fókusz teljesen eltolódik az akció irányába, az pedig hogy milyen Jason viszonya Luciával az teljesen a játékoson áll:

lehet köztük lángoló szerelem és totális egyetértés, vagy pedig „ha erre nem adunk” akkor a két, általunk irányítható karakter teljesen el is hidegülhet egymástól, ezek a döntések pedig a történet végkifejletét is befolyásolják.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

Én a magam részéről nagyon is élveztem, hogy nem az agresszív macsót kell alakítanom a legújabb GTA-ban, hanem két, nagyon jól megírt és felépített karaktert irányíthatok, akik történetesen romantikus kapcsolatban vannak egymással, és a missziók közti „szabadidőben” egy egy apró gesztussal a másik kedvére is tehetnek azzal, hogy közösen töltenek időt (igen, a játékban saját, folytatásos műsorok is nézhetők akár órákon keresztül, és folyamatosan frissülő saját social-media applikáció is görgethető), amikor épp nem a fő- vagy mellékküldetéseket pipálnánk ki velük. A monumentális térkép ugyanakkor hemzseg a tennivalóktól: ha úgy tartja kedvünk drogtanyákat számolhatunk fel,

ékszerboltokat rabolhatunk ki,

kisüzletek napi bevételeit vághatjuk zsebre

rövid rajtaütést követően, bankautomatákat téphetünk ki a falból vontatójármű segítségével,

edzőterembe járhatunk,

biliárdozhatunk, bulizhatunk, kocsmázhatunk, sztriptízbárba mehetünk,

elképesztően széles spektrumban kidolgozott karakterekkel konfrontálódhatunk a felsorolást pedig hosszasan lehetne még folytatni.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

A játékban konkrétan az általunk irányított karakterek fizikumát is alakíthatjuk: ha meghatározott időközönként edzőterembe járunk és elvégezzük a súlyemelős, testmozgós minijátékokat akkor Jason és Lucia izmosak és szálkásak lesznek, ha pedig elhanyagoljuk ezt a tevékenységet, és folyton csak zabálunk a játékban (amire kismillió lehetőség van), akkor a karakterek szemmel láthatóan hízásnak indulnak, és ezt semmiféle ruha nem fogja teljes egészében eltakarni. Kidolgozottságában a GTA 6 tényleg meg tudott felelni az egekben levő elvárásoknak, és majdnem csodaszámba megy, hogy

mindez közel hét éve piacra dobott hardvare-n fut, a játékosok egy hányadánál vízválasztónak minősülő 30 képkocka/másodperces teljesítménnyel, felskálázott 4K grafikával.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

Ezt azonban kárpótólja a pazar látvány, az utolsó szemeteskukáig berendezett épületek, a változatosabbnál változatosabb városrészek, és a következő szintre emelt játékfunckiók, valamint a széles spektrumban kitolt realizmus, ami egy újabb, játékipari sztenderdet és mércét képvisel. Sok Playstation 5 tulajdonos számolt be viszont arról, hogy a hosszabb játékszessziókat követően kifagy, vagy leáll a játék, ám ez valószínűleg a masinák életkorának és nem megfelelő tisztításának tudható be, egyes tesztek szerint pedig

a Grand Theft Auto 6 az Xbox Series X konzolokon stabilabban fut, mint a játék elsődleges platformjának titulást alap PS5-ön.

És hogy milyen mérföldköveket sikerült elérnie a játéknak az elképesztő méreteket öltő várakozást követően?

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

Már az előrendelési periódusban több mint 32 millió példányt adtak el belőle, ezzel pedig a Playstation és a Microsoft virtuális áruházainak legkelendőbb terméke lett,

a megjelenését követő 24 órában pedig az előrendelésekkel együtt 3,79 milliárd dolláros bevételt tudhatott magáénak, ami messze túlszárnyalja a legtöbb mozis bevételt generáló Bosszúállók: Végjáték teljes mozis pályafutásának bevételét, a 2,79 milliárd dollárt.

Ezzel pedig a játék 1-2 milliárd dollár közöttire becsült fejlesztési és marketingköltségeit is rekordidő alatt termelte vissza, busás nyereséggel.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

A Grand Theft Auto 6 megjelenése más iparágakra is hatással volt. A gazdaságra mért hatását még nem számszerűsítették, az viszont már kiderült, hogy a figyelmet rendesen megosztotta: a Samba TV mérései szerint 16 százalékos esést tapasztaltak a streamingplatformok esetében az Amerikai Egyesült Államokban,

de a pornónézés is visszaesett, ugyanis a GTA 6 megjelenésekor a Pornhub forgalma 15 százalékkal csökkent, ami egyértelműen a játék számlájára írható.

Természetesen a játék megjelenését követően a gyermekeket féltő hangok is megjelentek a világhálón, ami szintén annak tudható be, hogy a GTA 6 a mainstream diskurzusba is bekerült. A szülők és a szakemberek aggodalmát abból a szempontból eltúlzottnak tartom, hogy a játék borítóján ott a 18-as korhatárbesorolást piros kerettel jelző plecsni, ugyanakkor az, hogy ezt egy kiskorú játszhassa olyan mértékű anyagi befektetést igényel, hogy azt az esetek többségében egy felnőtt tudja biztosítani. Aki tehát szülőként játékkonzolt és GTA 6-ot vesz a gyerekének azt saját szülői belátásra teszi. Emellett ha otthon van már játékkonzol, akkor a kiskorú nagy valószínűség szerint játszott már 18-as korhatárbesorolású videójátékkal amennyiben a szülői kontroll a tecnhológiai elmaradottság miatt lazább lenne fölötte. Első körben tehát nem a GTA 6-tól kell félteni a kiskorúakat, hanem a Robloxtól és azoktól az online játékoktól, ahol a jó ég tudja, hogy mit csinálnak a többi játékossal együtt a gyakorlatilag korlátok nélkül működő virtuális világokban.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

Az viszont nem ördögtől való, hogy ha megvettük a GTA 6-ot, akkor free roam-módban átadjuk a gyereknek az irányítást egy kis időre, hiszen nem attól lesz valaki agresszív, hogy káoszt okoz a GTA világában, hiszen a mi példánkból kiindulva mi sem éreztünk késztetést a korábbi GTA-k játszását követően, hogy autókat lopjunk a való életben vagy épp gyanútlan járókelőket üssünk le az utcán. A gyerekek pedig a szülői kontroll nélkül is találkoznak a játék különböző jeleneteivel a közösségi médiában, ami fokozza az az érdeklődésüket a játék iránt, de

remélhetőleg a 18 pluszos jelenetektől távol tartja őket az algoritmus korlátozási mechanizmusa.

A Grand Theft Auto VI is egy virtuális játszótér ami azt kínálja amit az ember többnyire csak büntetőjogi következményekkel tehet meg. A játék lényege továbbra is a káoszos helyzetekbe kerülés, ezúttal a többnyire napfényes Leonida, ezen belül pedig Vice City világában.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

Az ellenzői szerint viszont nem más, mint egy párkapcsolati szimulátor, amiben

nehezebb fenntartani a jó kapcsolatot Luciával, mint teljesíteni a különböző küldetéseket.

Ezekből pedig van dögivel, a random eseményekről nem is beszélve amikbe csak úgy belefuthatunk miközben A-ból a B-be próbálunk eljutni a járművekkel is hosszasan bejárható, gigantikus térképen.

Fotó: Grand Theft Auto VI/Képernyőfotó

Az eddigi, több mint 50 órányi játékidőm alatt mindössze a játék második fejezetéig jutottam el, hiszen nem akarok végigszaladni a sztorin és ki akarom élvezni mindazt, amit a Grand Theft Auto 6 nyújt nekem, mint játékosnak. Egy random autós üldözésből kikeveredve például a városon kívül autóztam a majdnem rommá tört autómmal, amikor egy mellékút kereszteződésénél egy járó motoros autót vettem észre, amit gondoltam hogy meglovasítok, ám a jármű nem akart elindulni. Gondoltam hogy ha már így adódott, felkutatom a tulajdonosát, elindultam a mellékúton, és a lehető legszürreálisabb jelenetbe botlottam: egy repülő csészealj épp egy meztelen kövér nőt próbált felsugározni, én pedig akaratlanul is belekerültem ebbe, az egyébként a térképen nem jelzett mellékküldetés-sorozatba. De ha úgy döntünk, akkor felkutathatjuk a mocsárvidéken egy adott ponton feltűnő Bigfoot-ot is, egy másik random helyzet pedig az volt, amikor egy drogos néhány dollárért cserébe életvezetési tanácsokat próbált adni nekem, és mivel megszántam, ezért egyre többet és többet kért az újabb „jótanácsokért”, amíg meg nem elégeltem és egy csicskalángossal visszavettem tőle a pénzt, amit elmondása szerint amúgy is drogokra költött volna.

A GTA 6 tehát tele van váratlanabbnál váratlanabb eseményekkel, és biztos vagyok benne, hogy olyan titkok is rejtőznek a játékban, amiket az elszántabb játékosok csak évek múlva fognak felfedezni, ahogy történt ez a Rockstar legutóbbi játéka, a Red Dead Redemption 2 esetében is. A Rockstar játéka alig több mint egy hete van a piacon, és szó szerint letarolt mindent, aki pedig teheti az ebbe próbál minél több játékórát beleölni és kiélvezni, hogy megjelent a várva várt kaland, ami megannyi felfedeznivalót és és maximális szórakozást kínál. A bűnöző-szimulátor új szintre lépett, ezt a lécet pedig várhatóan ebben az évtizedben semmi nem fogja átugrani.