Ilyen lesz a Barbie-rendezőjének Narnia filmje

Kijött az első előzetes kedd este a Netflixnél készülő új, Narnia filmhez, amit Greta Gerwig, a Barbie, a Kisasszonyok és a Lady Bird rendezője írt és rendezett.

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C. S. Lewis fantasy-könysorozatának hatodik, kronológiailag viszont az első regénye, A varázsló unokaöccse alapján készülő film főbb szerepeiben Daniel Craig-et, Carrey Mulligan-t, Emma Mackey-t, Denise Gough-t, valamint Beatrice Campbell és David McKenna gyerekszínészeket láthatjuk. Narnia legendás alakját, Aslant, az oroszlánt Meryl Streep szólaltatja meg.

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A ’80-as évek fantasy látványvilágát megidéző, alkotás Andrew Ketterley, a Mágus karakteréről és unokaöccséről szól, ahogy az angliai rögvalóságból átkerülnek Narnia varázslatos világába. A filmben Emma Mackey alakítja a Fehér Boszorkány fiatalabb változatát, akinek megismerhetjük az eredettörténetét. Az első előzetesben egyébként a Led Zeppelin világhírű slágere, a Stairway to Heaven hallható aláfestő és hangulatfokozó zeneként.