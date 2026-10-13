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Ilyen lesz a Barbie-rendezőjének Narnia filmje

Fotó: Dénes Botond

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Kijött az első előzetes kedd este a Netflixnél készülő új, Narnia filmhez, amit Greta Gerwig, a Barbie, a Kisasszonyok és a Lady Bird rendezője írt és rendezett.

Tamás Attila

2026. október 13., 23:172026. október 13., 23:17

C. S. Lewis fantasy-könysorozatának hatodik, kronológiailag viszont az első regénye, A varázsló unokaöccse alapján készülő film főbb szerepeiben Daniel Craig-et, Carrey Mulligan-t, Emma Mackey-t, Denise Gough-t, valamint Beatrice Campbell és David McKenna gyerekszínészeket láthatjuk. Narnia legendás alakját, Aslant, az oroszlánt Meryl Streep szólaltatja meg.

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A ’80-as évek fantasy látványvilágát megidéző, alkotás Andrew Ketterley, a Mágus karakteréről és unokaöccséről szól, ahogy az angliai rögvalóságból átkerülnek Narnia varázslatos világába. A filmben Emma Mackey alakítja a Fehér Boszorkány fiatalabb változatát, akinek megismerhetjük az eredettörténetét. Az első előzetesben egyébként a Led Zeppelin világhírű slágere, a Stairway to Heaven hallható aláfestő és hangulatfokozó zeneként.

• Fotó: Netflix Galéria

Fotó: Netflix

Greta Gerwig korábban elmondta, hogy hatalmas rajongója C. S. Lewis-fantasy univerzumának, és nagy ötletekkel vágott neki a Narnia-film elkészítésének, amire Ted Sarandos Netflix-vezértől kapott megbízást.

• Fotó: Netflix Galéria

Fotó: Netflix

Egyébként ez lesz a Netflix első olyan filmje, amit első körben szélesebb moziforgalmazásban is bemutatnak, sőt IMAX-vetítései is lesznek a filmnek. A Narnia: The Magician's Nephew (Narnia: a Varázsló Unokaöccse) február 12-én kerül moziforgalmazásba, a Netflix kínálatába pedig április 2-ától érkezik.

• Fotó: Netflix Galéria

Fotó: Netflix

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