Ilyen lesz a Barbie-rendezőjének Narnia filmje

Fotó: Dénes Botond
Kijött az első előzetes kedd este a Netflixnél készülő új, Narnia filmhez, amit Greta Gerwig, a Barbie, a Kisasszonyok és a Lady Bird rendezője írt és rendezett.
C. S. Lewis fantasy-könysorozatának hatodik, kronológiailag viszont az első regénye, A varázsló unokaöccse alapján készülő film főbb szerepeiben Daniel Craig-et, Carrey Mulligan-t, Emma Mackey-t, Denise Gough-t, valamint Beatrice Campbell és David McKenna gyerekszínészeket láthatjuk. Narnia legendás alakját, Aslant, az oroszlánt Meryl Streep szólaltatja meg.
A ’80-as évek fantasy látványvilágát megidéző, alkotás Andrew Ketterley, a Mágus karakteréről és unokaöccséről szól, ahogy az angliai rögvalóságból átkerülnek Narnia varázslatos világába. A filmben Emma Mackey alakítja a Fehér Boszorkány fiatalabb változatát, akinek megismerhetjük az eredettörténetét. Az első előzetesben egyébként a Led Zeppelin világhírű slágere, a Stairway to Heaven hallható aláfestő és hangulatfokozó zeneként.
Fotó: Netflix
Greta Gerwig korábban elmondta, hogy hatalmas rajongója C. S. Lewis-fantasy univerzumának, és nagy ötletekkel vágott neki a Narnia-film elkészítésének, amire Ted Sarandos Netflix-vezértől kapott megbízást.
Fotó: Netflix
Egyébként ez lesz a Netflix első olyan filmje, amit első körben szélesebb moziforgalmazásban is bemutatnak, sőt IMAX-vetítései is lesznek a filmnek. A Narnia: The Magician's Nephew (Narnia: a Varázsló Unokaöccse) február 12-én kerül moziforgalmazásba, a Netflix kínálatába pedig április 2-ától érkezik.
Fotó: Netflix
Digger – avagy a közöny meglepő ereje. Így is lehetne parafrazálni az Oscar-díjas Birdman rendezőjének új filmjét ami nem azért lett ordas nagy bukás mert rossz, hanem mert az érdektelenség lengte körbe. Képbehozó.
Új sorozattal rukkol elő a Vikingek készítője, legújabb folytatásos története, a szintén a viking-korszakban játszódó Bloodaxe a Prime Video-ra érkezik január 20-án.
Gods Don’t Give Gifts (Az Istenek nem ajándékoznak – szerk. ford.) címmel jelenik meg a YouTube-on másfél millió feliratkozóval rendelkező Gossip Goblin néven ismert Zack London egész estés filmje, ami teljes egészében AI használatával készült.
A mai napig a legjobb akció-szerepjáték, ami sok szempontból egyáltalán nem öregedett. Szeptember végén Remastered kiadást kapott a legendás Witcher III, így most a gamerek teljes pompájában vethetik bele ismét magukat. Képbehozó.
Múzeumok, kastélyok, történelmi terek újragondolásán dolgozik a művészetet és a korszerű technológiákat ötvöző Manierart. A húszéves gyergyócsomafalvi alkotócsapat nemcsak hagyatékot segít továbbadni. Szélesebb körben is megismertetné a kultúránkat.
A japán Murakami Haruki és a kínai Can Hszüe is szerepel az irodalmi Nobel-díjra esélyes szerzők sorában a Ladbrokes brit fogadóiroda toplistáján.
Bogányi Gergely zongoraművésszel lép fel a budapesti Zeneakadémián a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, de az út nemcsak a koncertről szól: a szervezők diplomáciai, turisztikai, gasztronómiai és üzleti programokkal is bemutatják Maros megyét.
Elkezdődött a 17. dráMA Kortárs Színházi Találkozó Székelyudvarhelyen, amelyen kizárólag kortárs magyar és román drámaszövegekre épülő produkciókat láthat a közönség. A nyitónapon a 6. dráMÁzat drámapályázat eredményeit is ismertették.
Megjelent Vajda Attila első szerzői albuma, a The First Step, amely hat saját kompozíción keresztül mutatja meg, hogyan gondolkodik a székelyudvarhelyi jazzmuzsikus a kompozíció és az improvizáció kapcsolatáról. A lemezbemutató koncert Budapesten lesz.
Minden előzetes promózás nélkül, szeptember 14-én elérhetővé vált Romániában is az Apple streamingplatformja, a 2019-ben indult Apple TV. Kipróbáltuk.
szóljon hozzá!