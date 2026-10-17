Akik elsőként értek fel a világ csúcsára – hétvégi streaming-ajánló

Fotó: Apple TV
Ha már esősre fordult az időjárás, és úgy döntöttünk, hogy nem mozdulunk ki a hétvégén, akkor itt az ideje felütni valamelyik streamingplatformot. Szerintünk most ezeknek az újdonságoknak érdemes esélyt adni.
2026. október 17., 21:392026. október 17., 21:39
2026. október 17., 21:432026. október 17., 21:43
Végre streamingre is befutott a Telluride- és Torontói-filmfesztiválokon is bemutatott, eddig főként természet-dokumentumfilmeket készítő Jennifer Peedom első nagyjátékfilmje, a Mount Everest első meghódításáról szóló Tenzing.
A Sir Edmond Hillary és Tendzing Norgay történetét drámai körítésben feldolgozó Tenzing igazi lélekemelő alkotás, amely közelebb hozza a nézőt ahhoz, hogy anno – és napjainkban is – milyen kihívásokkal jár a föld legmagasabb hegycsúcsának számító Csomolungma megmászása. A film a „szerencsés és hithű” névjelentésű Tenzing Norway szemszögéből és vívódásain keresztül mutatja be az expedíciót, aki Hillary serpájaként másodikként lépett a világ tetejére.
– hangzott el az elhíresült mondata.
• Videó: Apple TV
Új rendezésében, a Netflixre készült Animals-ban Ben Affleck saját magára osztotta a főszerepet. Bár sem a kritika, sem pedig a nézői fogadtatása nem túl acélos, aki egy tucat Netflix-thrillert nézne, az ennél nyomja meg a play gombot. Az Affleck mellett Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, és Steven Yeun kapták a főbb szerepeket. A sztori szerint Los Angeles polgármesterjelöltjének elrabolják a fiát, a film pedig azt fejti ki, hogy meddig hajlandóak elmenni a szereplők, illetve milyen árat kell fizetnie mindenkinek a gyerek megmentéséért.
• Videó: Netflix
Sokak kedvenc közelmúltbeli sorozata tért vissza új évaddal. A Keri Russel és Rufus Sewell főszereplésével készült néznivaló azok számára hiánypótló, akik szerették az Americans és a Homeland-sorozatokat, és szeretnek elmerülni a fiktív politikai történések hátterében. Ha tehát túl „unalmas” amit a nemzetközi hírekben látunk, akkor érdemes esélyt adni a Diplomatának, hogy a cselekményén keresztül betekintést kapjunk abba, hogy miként eszkalálódhatnak különböző nemzetközi konfliktusok, és a felelősök mit tehetnek a helyzetek súlyosbodásának elkerülésére.
• Videó: Netflix
Sokáig nem volt egyértelmű, hogy elkészülhet-e a 2021-ben, a Marvel tévés „divíziója” első minisorozata, a WandaVízió folytatása. A másodvonalas Bosszúállók, a Wanda Maximoff, a boszorkány és az öntudatra ébredő AI, Vízió sztorija ugyan véget ért, de olyan lezárással, ami megnyitotta a lehetőséget a Vízió-sorozat előtt. Azóta már a Wandavízió egyik mellékszereplője, Agatha Harkness is külön sorozatot kapott, 2026 őszén pedig Vízió ideje is eljött. A Marvel képzeletbeli idősíkján játszódó történetben Vízió karaktere mellett a második Bosszúállók-film főellensége Ultron is visszatér, ezúttal emberi formában, James Spader alakításában. A nyolcrészes minisorozat első két epizódja már nézhető a Disney+ kínálatában, a többi rész pedig heti bontásban érkezik majd.
• Videó: Marvel Entertainment
Aki egy kis nyomasztásra vágyik, az mindenképp adjon egy esélyt Jesse McKeown hatrészes minisorozatának, a Mélytengeri rémálomnak. A cselekmény szerint az újfunlandi Snook’s Arm kikötővárost egy titokzatos tengeri lény kezdi terrorizálni. A sorozat főbb szerepeiben Josh Harntnett (A csapda, Alvilági játékok, Verity) Mackenzie Davis (Terminátor: Sötét végzet, Fekete Tükör, Szárnyas fejvadász 2049) és Charlie Heaton (Stranger Things, Az új mutánsok) láthatók.
• Videó: Netflix
Crystal Lake – HBO Max
Az Amerikai Egyesült Államokban a Peakock-streamingplatformon debütált az A24-független filmstúdióval partnerségben készített Péntek 13-előzménysorozat, Crystal Lake. A slasher műfajú néznivaló 1971 nyarán kezdődik egy Crystal Lake nevű üdülőhelyen, ahol Pamela Voorhes fia, Jason a tóba fullad. Ezt követően rejtélyes gyilkosságok kezdődnek a környéken, és a gyászoló anya sötét múltja is felszínre kerül. A Linda Cardellini főszereplésével készült sorozat nálunk az HBO Max kínálatában nézhető.
• Videó: Peacock
Kijött az első előzetes kedd este a Netflixnél készülő új, Narnia filmhez, amit Greta Gerwig, a Barbie, a Kisasszonyok és a Lady Bird rendezője írt és rendezett.
Digger – avagy a közöny meglepő ereje. Így is lehetne parafrazálni az Oscar-díjas Birdman rendezőjének új filmjét ami nem azért lett ordas nagy bukás mert rossz, hanem mert az érdektelenség lengte körbe. Képbehozó.
Új sorozattal rukkol elő a Vikingek készítője, legújabb folytatásos története, a szintén a viking-korszakban játszódó Bloodaxe a Prime Video-ra érkezik január 20-án.
Gods Don’t Give Gifts (Az Istenek nem ajándékoznak – szerk. ford.) címmel jelenik meg a YouTube-on másfél millió feliratkozóval rendelkező Gossip Goblin néven ismert Zack London egész estés filmje, ami teljes egészében AI használatával készült.
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