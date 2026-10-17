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Akik elsőként értek fel a világ csúcsára – hétvégi streaming-ajánló

• Fotó: Apple TV

Fotó: Apple TV

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Ha már esősre fordult az időjárás, és úgy döntöttünk, hogy nem mozdulunk ki a hétvégén, akkor itt az ideje felütni valamelyik streamingplatformot. Szerintünk most ezeknek az újdonságoknak érdemes esélyt adni.

Tamás Attila

2026. október 17., 21:392026. október 17., 21:39

2026. október 17., 21:432026. október 17., 21:43

Tenzing (film) – Apple TV

Végre streamingre is befutott a Telluride- és Torontói-filmfesztiválokon is bemutatott, eddig főként természet-dokumentumfilmeket készítő Jennifer Peedom első nagyjátékfilmje, a Mount Everest első meghódításáról szóló Tenzing.

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A Sir Edmond Hillary és Tendzing Norgay történetét drámai körítésben feldolgozó Tenzing igazi lélekemelő alkotás, amely közelebb hozza a nézőt ahhoz, hogy anno – és napjainkban is – milyen kihívásokkal jár a föld legmagasabb hegycsúcsának számító Csomolungma megmászása. A film a „szerencsés és hithű” névjelentésű Tenzing Norway szemszögéből és vívódásain keresztül mutatja be az expedíciót, aki Hillary serpájaként másodikként lépett a világ tetejére.

Idézet
Ha szégyen, hogy én voltam a második ember a Mount Everest tetején, akkor együtt fogok élni ezzel a szégyennel”

– hangzott el az elhíresült mondata.

Videó: Apple TV

Animals (film) – Netflix

Új rendezésében, a Netflixre készült Animals-ban Ben Affleck saját magára osztotta a főszerepet. Bár sem a kritika, sem pedig a nézői fogadtatása nem túl acélos, aki egy tucat Netflix-thrillert nézne, az ennél nyomja meg a play gombot. Az Affleck mellett Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz, és Steven Yeun kapták a főbb szerepeket. A sztori szerint Los Angeles polgármesterjelöltjének elrabolják a fiát, a film pedig azt fejti ki, hogy meddig hajlandóak elmenni a szereplők, illetve milyen árat kell fizetnie mindenkinek a gyerek megmentéséért.

Videó: Netflix

The Diplomat – negyedik évad – Netflix

Sokak kedvenc közelmúltbeli sorozata tért vissza új évaddal. A Keri Russel és Rufus Sewell főszereplésével készült néznivaló azok számára hiánypótló, akik szerették az Americans és a Homeland-sorozatokat, és szeretnek elmerülni a fiktív politikai történések hátterében. Ha tehát túl „unalmas” amit a nemzetközi hírekben látunk, akkor érdemes esélyt adni a Diplomatának, hogy a cselekményén keresztül betekintést kapjunk abba, hogy miként eszkalálódhatnak különböző nemzetközi konfliktusok, és a felelősök mit tehetnek a helyzetek súlyosbodásának elkerülésére.

Videó: Netflix

VisionQuest (minisorozat) – Disney+

Sokáig nem volt egyértelmű, hogy elkészülhet-e a 2021-ben, a Marvel tévés „divíziója” első minisorozata, a WandaVízió folytatása. A másodvonalas Bosszúállók, a Wanda Maximoff, a boszorkány és az öntudatra ébredő AI, Vízió sztorija ugyan véget ért, de olyan lezárással, ami megnyitotta a lehetőséget a Vízió-sorozat előtt. Azóta már a Wandavízió egyik mellékszereplője, Agatha Harkness is külön sorozatot kapott, 2026 őszén pedig Vízió ideje is eljött. A Marvel képzeletbeli idősíkján játszódó történetben Vízió karaktere mellett a második Bosszúállók-film főellensége Ultron is visszatér, ezúttal emberi formában, James Spader alakításában. A nyolcrészes minisorozat első két epizódja már nézhető a Disney+ kínálatában, a többi rész pedig heti bontásban érkezik majd.

Videó: Marvel Entertainment

Below (minisorozat) – Netflix

Aki egy kis nyomasztásra vágyik, az mindenképp adjon egy esélyt Jesse McKeown hatrészes minisorozatának, a Mélytengeri rémálomnak. A cselekmény szerint az újfunlandi Snook’s Arm kikötővárost egy titokzatos tengeri lény kezdi terrorizálni. A sorozat főbb szerepeiben Josh Harntnett (A csapda, Alvilági játékok, Verity) Mackenzie Davis (Terminátor: Sötét végzet, Fekete Tükör, Szárnyas fejvadász 2049) és Charlie Heaton (Stranger Things, Az új mutánsok) láthatók.

Videó: Netflix

Crystal Lake – HBO Max

Az Amerikai Egyesült Államokban a Peakock-streamingplatformon debütált az A24-független filmstúdióval partnerségben készített Péntek 13-előzménysorozat, Crystal Lake. A slasher műfajú néznivaló 1971 nyarán kezdődik egy Crystal Lake nevű üdülőhelyen, ahol Pamela Voorhes fia, Jason a tóba fullad. Ezt követően rejtélyes gyilkosságok kezdődnek a környéken, és a gyászoló anya sötét múltja is felszínre kerül. A Linda Cardellini főszereplésével készült sorozat nálunk az HBO Max kínálatában nézhető.

Videó: Peacock

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