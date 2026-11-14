Hogyan lett a Grand Theft Auto VI a világ legjobban várt szórakoztatóipari terméke?

Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindent kínál a november 19-én, több mint 12 évnyi fejlesztés után megjelenő videójáték, a Rockstar Gamesnél készült GTA VI. Cikkünkben a teljesség igénye nélkül, személyes tapasztalatokat is beleszőve, azt próbáljuk összefoglalni, hogy milyen út vezetett a megjelenés dátumáig, illetve, hogy a skót fejlesztők fejéből kipattant bűnöző-szimulátor hatodik felvonása miként tudott a legnagyobb és legambiciózusabb popkulturális jelenséggé válni.

Tamás Attila 2026. november 14., 21:032026. november 14., 21:03 2026. november 14., 21:582026. november 14., 21:58

A kilencvenes évek végén, harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor a szentegyházi Alfa Ifjúsági Fórum internet-klubjának egyik számítógépén elindítottam az 1997-ben megjelent Grand Theft Auto (GTA) nevű videójátékot. A 16-bites, felülnézetes játékban

egy kis emberként irányíthattam, aki egy nagyváros utcáin szaladgált körbe, megállíthatta és beülhetett a körülötte haladó autókba, és rendkívül nagy káoszt idézhetett elő.

Hirdetés Baleset, karambol, lövöldözés, menekülés és ezek láncreakciói követték egymást, ha pedig „meghaltunk”, kezdhettük elölről az egészet. Ez az élmény a mai napig emlékezetes maradt számomra, és bár közel sem vagyok GTA-rajongó, rendesen lenyűgözött, amit ott és akkor tapasztaltam. korábban írtuk Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese Már alig egy hónap van hátra a világ legjobban várt szórakoztatóipari termékének a megjelenéséig, a GTA 6-ot fejlesztő Rockstar Games pedig csütörtökön közzétette a játék harmadik előzetesét. Több millió gamer-társammal, közel harminc évvel az első Grand Theft Auto megjelenése után valami hasonlóan letaglózó élményre vágyunk, a Grand Theft Auto VI küszöbön álló megjelenése előtt. Annak a franchise-nak a legújabb részétől, amiből eddig mintegy 480 millió példányt adtak el (ami több bevételt termelt mint az összes kiadott film együttvéve)

aminek legutóbbi része, a Grand Theft Auto V, 13 évvel ezelőtt jelent meg, de azóta is nyomtatja a pénzt a kiadónak a külön életet élő online verzió és a folyamatosan felújított kiadásainak köszönhetően. A skót David Jones és Mike Dailly által kitalált játék először nem is annak indult, aminek a mai formájában ismerjük: a fejlesztés Race 'n' Chase (Verseny és Üldözés) néven kezdődött, a játékos pedig egy bűnözőket üldöző rendőrt irányított volna, azonban az első tesztelői visszajelzések ezt túl unalmasnak tartották, végül pedig egy állítólagos fejlesztői hiba vezetett a ma ismert formula kialakulásához:

a játékosnak menekülnie kellett a hatóságiak elől, ez pedig irdatlan káoszt eredményezett, ami szórakoztatóvá tette a játékmenetet.

A játékos által irányított karakternek tehát minden – a rendelkezésére álló – eszközzel menekülnie kellett a hatóságiak elöl, a küldetéseket telefonfülkéken keresztül lehetett felvenni, a cél pedig a túlélés volt, ami természetesen ment a levesbe, ha elkaptak bennünket, vagy meghalt a karakterünk. korábban írtuk Mozgásban is megmutatták a Grand Theft Auto VI játékmenetét A Netflixen debütált csütörtök este, romániai idő szerint 10 órakor a november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI bővített betekintése, amiben 26 percnyi tartalmat láthattunk a Rockstar Games soron következő játékából. Ez lett tehát minden későbbi Grand Theft Auto alapja és kiindulási pontja, a GTA VI pedig mindezt ultra-realisztikus grafikával, a végtelenségig kidolgozott játékmenettel tárja majd elénk, a játék pedig mérföldkőnek számít a videójáték-iparban, hiszen

még meg sem jelent és már a hírek szerint több mint 11 millió példányt értékesítettek belőle.

Fotó: Rockstar Games

Innen pedig vissza a múltba, hiszen a következő nagy benyomást az immár 3D-s Grand Theft Auto 3 tette. Az akkori számítógépemre nagy nehezen felimádkoztam a kalózverziót (eredeti játékról ki hallott és kinek volt arra pénze a 2000-es években nálunk?), amikor pedig

az immár háromdimenziós Liberty Cityben elkötöttem az első autót és megindultam vele az utcákon, az ismét egy olyan katartikus élmény volt, amihez foghatót nem sokat éltem meg azóta sem.

Fotó: Rockstar Games

A soron következő GTA Vice City és San Andreas hype-ból az ezeket futtató hardvare hiányában „kimaradtam”, azonban az megmaradt, hogy az időközben a korombelieknél ment a GTA-zás, az internet-klubokban ráadásul a játék cheat-kódjai (örök élet, végtelen fegyverek, rakétavető és tank) ki is voltak nyomtatva az összes asztalnál, hogy ne kelljen azokat keresgélni játék közben.

Fotó: Rockstar Games

A Vice City volt egyébként az első olyan GTA, aminek a protagonistája beszélt, Tommy Vercettit a 2022-ben elhunyt Ray Liotta szólalta meg, a neonfényes Vice Cityben játszódó kaland pedig ellensúlyozta a GTA 3 sötét tónusát. Ezt követte a San Andreas, amit a sorozat egyik legjobbjának tartanak, a jó történet mellett pedig számos funkcióval bővült a franchise, amit aztán továbbgondolhattak a 2008-ban megjelent GTA 4-ben, aminek helyszíne ismét Liberty City volt.

Fotó: Rockstar Games

Az igazi nagyágyú azonban a 2013. szeptember 17-én, az Xbox 360 és a Playstation 3 éra végén megjelent Grand Theft Auto V volt, ami a játéksorozat rajongóinak beteljesült álma volt: a Los Angeles mintájára megalkotott Los Santos egy elképesztően hatalmas nyílt világ volt, a játékban pedig három protagonistát, Franklint, Michaelt és Trevort lehetett irányítani, akik különböző társadalmi hátterekkel és életutakkal rendelkeztek, egy dolog azonban összekötötte őket: a bűnözés, és a minél több pénz megszerzésének vágya, ami egyébként a játéksorozat alfája és omegája. Ha pedig az óriási nyílt világ és a sztori felfedezése nem lett volna elég, akkor

ott volt az egyjátékos mód után nem sokkal megjelent GTA Online is, ami az elmúlt években a Rokstar Games „pénznyomdája” lett.

Ebben a játékosok a GTA V világában bármit megtehettek, saját sztorikat, eseményeket, történéseket kreálhattak, egymással összefogva vagy éppen egymás ellen játszhattak, az egyedi kinézethez szükséges és a fejlődéshez elengedhetetlen mikrotranzakciók (Shark Cash Cards) révén pedig folyamatosan „adták” a pénzt a Rockstar kasszájába, amik összeadódva a játék példányainak konzolgenerációkon át szinten maradt értékesítéseiből (a mai napig évente mintegy 15-20 millió megy el a GTA V-ből) bőven elég volt arra, hogy

a stúdió időközben elkezdje a soron következő, hatodik rész fejlesztését.

Egy kis kitérő, ugyanis a Rockstar a GTA ötödik és hatodik része között a nosztalgiavonatot is megpróbálta meglovagolni: 2021. november 11-én kiadták a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition-t ami a GTA 3, GTA: Vice City és a GTA San Andreas grafikailag felújított változatait tartalmazta. A kiadás nem aratott osztatlan sikert, ugyanis – bár a jelen generációs konzolokon is játszhatóak lettek ezek a kalandok – az eredeti verziókat törölték a digitális áruházakból. A grafikai felújítás sem volt hibátlan – az eső és még számos textúra a megjelenéskor borzasztóan nézett ki benne – ennek ellenére sikerült kikupálni, a játékipari becslések szerint így is sikerült ebből is eladni durván 20 millió példányt, ráadásul később a Netflix videójátékos kínálatába is bekerült, ahol mintegy 18 millió mobilos letöltést eredményezett, ugyanis az itt elérhető játékok telefonon futtathatóak.

Fotó: Rockstar Games

A Grand Theft Auto VI iránti várakozásokat a kiadó másik nagy franchise-ja, a 2018 őszén megjelent Red Dead Redemption 2 is „tüzelte”. Ez a Rockstar legutóbb kiadott játéka, ami konzolokon a mai napig is 30 képkocka/másodperces teljesítménnyel fut, a fejlesztők pedig anno a lovak heréjének a hideg hatására történő zsugorodását is kidolgozták, a vadnyugati GTA-nak is hívott játéksorozat második részében pedig olyan lélegzetelállító grafikát és realisztikus játékmenetet tettek le az asztalra az időközben grafikailag és játékmenetileg is elavulni készülő GTA V-höz képest, amiről az elején nehéz volt elképzelni, hogy miként lehet majd túlszárnyalni ezeket a jövőben. korábban írtuk „Két órát lovaglok, s lelövök két baglyot” – avagy miért ilyen népszerű még mindig a Red Dead Redemption 2? Fiatal felnőttek, de akár családapák esti kikapcsolódásaként is szolgál egy, már négy éve megjelent, de azóta is töretlen népszerűségnek örvendő nyílt világú, sztoriorientált játék. A Red Dead Redemption 2-őt az elmúlt években sokan fedezték fel. Az évekig nagy titokban készülő Grand Theft Auto VI körül tehát már épült a hype, hiszen nyílt titok volt, hogy a mérföldkőnek számító Red Dead Redemption 2 és annak alulteljesítő online verziója után a Rockstar teljes erőbedobással dolgozik a bűnöző-szimulátor eddigi legnagyobb és legambiciózusabb felvonásán. Nagyban ment a találgatás és a teóriázás arról, hogy a GTA VI-nak női protagonistája lehet, és amíg a fejlesztők teljes titoktartás alatt dolgoztak a játékon, ki is szivárgott, hogy

egy Lucia nevű nő lehet, akit irányíthatunk a soron következő kalandban, ezt pedig a játék egy nagyon korai, kiszivárgott buildjének mozgóképeivel próbálták alátámasztani.

Végül a Rockstar 2022 februárjában elismerte, hogy készül a Grand Theft Auto hatodik része, amin egyébként 2018-tól kezdtek dolgozni majdnem teljes kapacitással.

Fotó: Rockstar Games

A játék körüli zsizsegés nem halkult, végül pedig 2023 december 5-én közzétették a játék első cinematic-előzetesét is, ráadásul úgy, hogy előtte pár órával ez is kiszivárgott, így a Rockstar kármentés gyanánt előhozta a premiert, aminek a végén 2025-ös megjelenést ígértek. 2024 májusában 2025 őszére datálták a megjelenést, aztán pedig 2025 május másodikán a Rockstar bejelentette, hogy egy évvel később, 2026. május 26-án fog megjelenni a játék. Újabb csend után végül 2025. november 6-án ismét eltolták a premiert: ekkor a 2026. november 19-ét tűzték ki megjelenési dátumként, ami szerencsére azóta nem változott. A 13 évig fejlesztett játék jövő héten napvilágot lát, már csak az a kérdés, hogy a Rockstar szerverei mennyire fogják bírni a gyűrődést, amikor szerdán éjfélkor adott időzónánként játékosok milliói „gyúródnak be” a Florida alapján megalkotott Leonida világába és a Miami által inspirált Vice City világába.

Fotó: Rockstar Games

A Grand Theft Auto 6-ban két főhőst irányíthatunk majd: a katonai múlttal rendelkező Jason Duvallt és Lucia Caminost, akik egyfajta Bonnie és Clyde-ként kerülnek bele mindenféle konfliktusba. A hatodik GTA térképe kétszer nagyobb a GTA V-höz képest, és háromszor akkora, mint a világ, amit a Red Dead Redemption 2-ben bejárhattunk (ami egyébként szintén nem kicsi). Mivel a játékról sem specifikációkat nem árultak el az idén nyáron elstartolt reklámkampányig, sem pedig játékmenetet nem mutattak belőle, a gamer közösség joggal feltételezte, hogy a megjelenése óta az AI térnyerése és a GTA-hype miatt is jóval drágábban beszerezhető Playstation 5 Pro konzolon fog a legjobban futni, ezért sokan – áron felül is – beruháztak ebbe, így hiány lépett fel a piacon, akinek pedig ezen felül is maradt pénze, az még egy jobbacska OLED-tévét is beszerzett, hogy a lehető legjobb élményben élvezhesse a játékot.

Fotó: Rockstar Games

A hidegzuhany számukra néhány nappal ezelőtt érkezett, amikor a Rockstar bejelentette, hogy

az összes konzolon 30 képkocka/másodpercet (Frames per Second – FPS) célozzák meg, ami technikai szempontból valamelyest idejétmúltnak tűnik a konzolos 60 képkocka/másodperc és a PC-s több száz képkockás másodpercenkénti teljesítményhez képest.

Ezt a kiadó azzal indokolta, hogy így is feszegetik a konzol határait azzal, hogy a lehető legnagyobb részletességgel jelenítsék meg Leonida világát.

Fotó: Rockstar Games

Egy véletlenül kikerült, azóta törölt interjúban a Rockstar egyik fejese azt mondta, hogy volt egy 60 FPS-es buildjük Playstation 5 Pro-ra, ennél azonban felére kellett csökkenteni a nem irányítható karakterek és a forgalomban résztvevő autók számát, erre a kompromisszumra pedig nem voltak hajlandóak. A jó hír azonban, hogy bár a Playstation az elsődleges platform a Grand Theft Auto 6 számára, de az előző generációs Xbox-konzolon is futni fog, igaz hogy csak a Cloud Gaming szolgáltatáson keresztül, tehát

nem az adott konzolon, hanem streamelve, a jelen generációs Xbox Series S felbontásával, ami jóval visszafogottabb lesz a Playstation 5 és az Xbox Series X által megjelenítetthez képest.

Fotó: Rockstar Games

Az, hogy mekkora várakozás előzi meg a Grand Theft Auto 6-ot, mi sem támasztja alá jobban, hogy még meg sem jelent, de máris rekordot döntött az előrendelések tekintetében a Playstation és az Xbox digitális áruházaiban. Ebben ráadásul még benne sincsenek a szintén milliós példányszámban értékesített fizikai példányok, amik egyébként lemeztokban, poszterrel és promóanyagokkal együtt becsomagolt, beváltható kódok, ugyanis a Rockstar úgy döntött, hogy a szivárgások elkerülése érdekében és a nagy adatmennyiség miatt (körülbelül 210 gigát foglal az előtelepített verzió)

nem adják ki lemezen a játékot.

Fotó: Rockstar Games

A világ egy része most GTA-lázban ég, a játék megjelenésének pedig közvélemény-kutatások szerint impaktja lesz a gazdaságra és a társadalmi életre is, ugyanis nagyon sokan tervezik azt, hogy szabadnapot vesznek ki a megjelenés napján, sőt több amerikai vállalkozás is bekerült a hírekbe azzal, hogy kijelentették:

a Grand Theft Auto VI megjelenésének napján nem fognak kinyitni, hogy a dolgozóik otthon maradhassanak a GTA-val játszani.

A legapróbb részletességig kidolgozott virtuális világ tényleg egy olyan játszótér lesz, amiben órákra, napokra, hetekre el lehet veszni, és a játék grandiózusságát mi sem bizonyítja jobban, hogy hónapokba telhet a felfedezése,

idén pedig a gamer közösség biztosan nem találja meg a játék összes rejtett titkát, amit a virtuális világ különböző szegleteiben rejtettek el a készítők.

Fotó: Rockstar Games

A végső visszaszámlálás elkezdődött, négy nap múlva pedig mindenki belevetheti magát a játékba aki megvásárolta és rendelkezik a futtatásához szükséges játékkonzolok valamelyikével. Véget érnek a „we get it before GTA 6” (ezt is megkaptuk a GTA 6 előtt), a szórakoztatóiparban pedig elkezdődik a Grand Theft Auto 6 megjelenése utáni időszak. Az évek alatt vágyott és megfoghatatlan végre megfogható, megtapasztalható és átélhető lesz, a Rockstar maximalizmusát ismerve pedig várhatóan nem kell csalódnunk az egekben levő elvárások ellenére sem, hiszen újból korszakalkotó produktumot tesznek le az asztalra, ahogy azt a korábbi játékaikkal is tették. És hogy mikor jöhet a GTA VII? Jelen állás szerint megsaccolni sem lehet, de tartok tőle, hogy a millenial-generáció azt már szürke fejjel, romló látással, lassanként nagypapa-korba lépve érheti meg. De ki tudja: lehet, hogy a felgyorsuló világ és az AI térnyerése jóval hamarabb megoldja... De az már biztosan nem a mostanihoz fogható élmény lesz.