Hogyan lett a Grand Theft Auto VI a világ legjobban várt szórakoztatóipari terméke?

Fotó: Rockstar Games
Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindent kínál a november 19-én, több mint 12 évnyi fejlesztés után megjelenő videójáték, a Rockstar Gamesnél készült GTA VI. Cikkünkben a teljesség igénye nélkül, személyes tapasztalatokat is beleszőve, azt próbáljuk összefoglalni, hogy milyen út vezetett a megjelenés dátumáig, illetve, hogy a skót fejlesztők fejéből kipattant bűnöző-szimulátor hatodik felvonása miként tudott a legnagyobb és legambiciózusabb popkulturális jelenséggé válni.
2026. november 14., 21:032026. november 14., 21:03
2026. november 14., 21:582026. november 14., 21:58
A kilencvenes évek végén, harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor a szentegyházi Alfa Ifjúsági Fórum internet-klubjának egyik számítógépén elindítottam az 1997-ben megjelent Grand Theft Auto (GTA) nevű videójátékot. A 16-bites, felülnézetes játékban
Baleset, karambol, lövöldözés, menekülés és ezek láncreakciói követték egymást, ha pedig „meghaltunk”, kezdhettük elölről az egészet. Ez az élmény a mai napig emlékezetes maradt számomra, és bár közel sem vagyok GTA-rajongó, rendesen lenyűgözött, amit ott és akkor tapasztaltam.
Már alig egy hónap van hátra a világ legjobban várt szórakoztatóipari termékének a megjelenéséig, a GTA 6-ot fejlesztő Rockstar Games pedig csütörtökön közzétette a játék harmadik előzetesét.
Több millió gamer-társammal, közel harminc évvel az első Grand Theft Auto megjelenése után valami hasonlóan letaglózó élményre vágyunk, a Grand Theft Auto VI küszöbön álló megjelenése előtt. Annak a franchise-nak a legújabb részétől, amiből
eddig mintegy 480 millió példányt adtak el (ami több bevételt termelt mint az összes kiadott film együttvéve)
aminek legutóbbi része, a Grand Theft Auto V, 13 évvel ezelőtt jelent meg, de azóta is nyomtatja a pénzt a kiadónak a külön életet élő online verzió és a folyamatosan felújított kiadásainak köszönhetően.
A skót David Jones és Mike Dailly által kitalált játék először nem is annak indult, aminek a mai formájában ismerjük: a fejlesztés Race 'n' Chase (Verseny és Üldözés) néven kezdődött, a játékos pedig egy bűnözőket üldöző rendőrt irányított volna, azonban az első tesztelői visszajelzések ezt túl unalmasnak tartották, végül pedig egy állítólagos fejlesztői hiba vezetett a ma ismert formula kialakulásához:
A játékos által irányított karakternek tehát minden – a rendelkezésére álló – eszközzel menekülnie kellett a hatóságiak elöl, a küldetéseket telefonfülkéken keresztül lehetett felvenni, a cél pedig a túlélés volt, ami természetesen ment a levesbe, ha elkaptak bennünket, vagy meghalt a karakterünk.
A Netflixen debütált csütörtök este, romániai idő szerint 10 órakor a november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI bővített betekintése, amiben 26 percnyi tartalmat láthattunk a Rockstar Games soron következő játékából.
Ez lett tehát minden későbbi Grand Theft Auto alapja és kiindulási pontja, a GTA VI pedig mindezt ultra-realisztikus grafikával, a végtelenségig kidolgozott játékmenettel tárja majd elénk, a játék pedig mérföldkőnek számít a videójáték-iparban, hiszen
Fotó: Rockstar Games
Innen pedig vissza a múltba, hiszen a következő nagy benyomást az immár 3D-s Grand Theft Auto 3 tette. Az akkori számítógépemre nagy nehezen felimádkoztam a kalózverziót (eredeti játékról ki hallott és kinek volt arra pénze a 2000-es években nálunk?), amikor pedig
Fotó: Rockstar Games
A soron következő GTA Vice City és San Andreas hype-ból az ezeket futtató hardvare hiányában „kimaradtam”, azonban az megmaradt, hogy az időközben a korombelieknél ment a GTA-zás, az internet-klubokban ráadásul a játék cheat-kódjai (örök élet, végtelen fegyverek, rakétavető és tank) ki is voltak nyomtatva az összes asztalnál, hogy ne kelljen azokat keresgélni játék közben.
Fotó: Rockstar Games
A Vice City volt egyébként az első olyan GTA, aminek a protagonistája beszélt, Tommy Vercettit a 2022-ben elhunyt Ray Liotta szólalta meg, a neonfényes Vice Cityben játszódó kaland pedig ellensúlyozta a GTA 3 sötét tónusát. Ezt követte a San Andreas, amit a sorozat egyik legjobbjának tartanak, a jó történet mellett pedig számos funkcióval bővült a franchise, amit aztán továbbgondolhattak a 2008-ban megjelent GTA 4-ben, aminek helyszíne ismét Liberty City volt.
Fotó: Rockstar Games
Az igazi nagyágyú azonban a 2013. szeptember 17-én, az Xbox 360 és a Playstation 3 éra végén megjelent Grand Theft Auto V volt, ami a játéksorozat rajongóinak beteljesült álma volt: a Los Angeles mintájára megalkotott Los Santos egy elképesztően hatalmas nyílt világ volt, a játékban pedig három protagonistát, Franklint, Michaelt és Trevort lehetett irányítani, akik különböző társadalmi hátterekkel és életutakkal rendelkeztek, egy dolog azonban összekötötte őket: a bűnözés, és a minél több pénz megszerzésének vágya, ami egyébként a játéksorozat alfája és omegája. Ha pedig az óriási nyílt világ és a sztori felfedezése nem lett volna elég, akkor
Ebben a játékosok a GTA V világában bármit megtehettek, saját sztorikat, eseményeket, történéseket kreálhattak, egymással összefogva vagy éppen egymás ellen játszhattak, az egyedi kinézethez szükséges és a fejlődéshez elengedhetetlen mikrotranzakciók (Shark Cash Cards) révén pedig folyamatosan „adták” a pénzt a Rockstar kasszájába, amik összeadódva a játék példányainak konzolgenerációkon át szinten maradt értékesítéseiből (a mai napig évente mintegy 15-20 millió megy el a GTA V-ből) bőven elég volt arra, hogy
Egy kis kitérő, ugyanis a Rockstar a GTA ötödik és hatodik része között a nosztalgiavonatot is megpróbálta meglovagolni: 2021. november 11-én kiadták a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition-t ami a GTA 3, GTA: Vice City és a GTA San Andreas grafikailag felújított változatait tartalmazta. A kiadás nem aratott osztatlan sikert, ugyanis – bár a jelen generációs konzolokon is játszhatóak lettek ezek a kalandok – az eredeti verziókat törölték a digitális áruházakból. A grafikai felújítás sem volt hibátlan – az eső és még számos textúra a megjelenéskor borzasztóan nézett ki benne – ennek ellenére sikerült kikupálni, a játékipari becslések szerint így is sikerült ebből is eladni durván 20 millió példányt, ráadásul később a Netflix videójátékos kínálatába is bekerült, ahol mintegy 18 millió mobilos letöltést eredményezett, ugyanis az itt elérhető játékok telefonon futtathatóak.
Fotó: Rockstar Games
A Grand Theft Auto VI iránti várakozásokat a kiadó másik nagy franchise-ja, a 2018 őszén megjelent Red Dead Redemption 2 is „tüzelte”. Ez a Rockstar legutóbb kiadott játéka, ami konzolokon a mai napig is 30 képkocka/másodperces teljesítménnyel fut, a fejlesztők pedig anno a lovak heréjének a hideg hatására történő zsugorodását is kidolgozták, a vadnyugati GTA-nak is hívott játéksorozat második részében pedig olyan lélegzetelállító grafikát és realisztikus játékmenetet tettek le az asztalra az időközben grafikailag és játékmenetileg is elavulni készülő GTA V-höz képest, amiről az elején nehéz volt elképzelni, hogy miként lehet majd túlszárnyalni ezeket a jövőben.
Fiatal felnőttek, de akár családapák esti kikapcsolódásaként is szolgál egy, már négy éve megjelent, de azóta is töretlen népszerűségnek örvendő nyílt világú, sztoriorientált játék. A Red Dead Redemption 2-őt az elmúlt években sokan fedezték fel.
Az évekig nagy titokban készülő Grand Theft Auto VI körül tehát már épült a hype, hiszen nyílt titok volt, hogy a mérföldkőnek számító Red Dead Redemption 2 és annak alulteljesítő online verziója után a Rockstar teljes erőbedobással dolgozik a bűnöző-szimulátor eddigi legnagyobb és legambiciózusabb felvonásán. Nagyban ment a találgatás és a teóriázás arról, hogy a GTA VI-nak női protagonistája lehet, és amíg a fejlesztők teljes titoktartás alatt dolgoztak a játékon, ki is szivárgott, hogy
Végül a Rockstar 2022 februárjában elismerte, hogy készül a Grand Theft Auto hatodik része, amin egyébként 2018-tól kezdtek dolgozni majdnem teljes kapacitással.
Fotó: Rockstar Games
A játék körüli zsizsegés nem halkult, végül pedig 2023 december 5-én közzétették a játék első cinematic-előzetesét is, ráadásul úgy, hogy előtte pár órával ez is kiszivárgott, így a Rockstar kármentés gyanánt előhozta a premiert, aminek a végén 2025-ös megjelenést ígértek. 2024 májusában 2025 őszére datálták a megjelenést, aztán pedig 2025 május másodikán a Rockstar bejelentette, hogy egy évvel később, 2026. május 26-án fog megjelenni a játék. Újabb csend után végül 2025. november 6-án ismét eltolták a premiert: ekkor a 2026. november 19-ét tűzték ki megjelenési dátumként, ami szerencsére azóta nem változott. A 13 évig fejlesztett játék jövő héten napvilágot lát, már csak az a kérdés, hogy a Rockstar szerverei mennyire fogják bírni a gyűrődést, amikor szerdán éjfélkor adott időzónánként játékosok milliói „gyúródnak be” a Florida alapján megalkotott Leonida világába és a Miami által inspirált Vice City világába.
Fotó: Rockstar Games
A Grand Theft Auto 6-ban két főhőst irányíthatunk majd: a katonai múlttal rendelkező Jason Duvallt és Lucia Caminost, akik egyfajta Bonnie és Clyde-ként kerülnek bele mindenféle konfliktusba. A hatodik GTA térképe kétszer nagyobb a GTA V-höz képest, és háromszor akkora, mint a világ, amit a Red Dead Redemption 2-ben bejárhattunk (ami egyébként szintén nem kicsi).
Mivel a játékról sem specifikációkat nem árultak el az idén nyáron elstartolt reklámkampányig, sem pedig játékmenetet nem mutattak belőle, a gamer közösség joggal feltételezte, hogy a megjelenése óta az AI térnyerése és a GTA-hype miatt is jóval drágábban beszerezhető Playstation 5 Pro konzolon fog a legjobban futni, ezért sokan – áron felül is – beruháztak ebbe, így hiány lépett fel a piacon, akinek pedig ezen felül is maradt pénze, az még egy jobbacska OLED-tévét is beszerzett, hogy a lehető legjobb élményben élvezhesse a játékot.
Fotó: Rockstar Games
A hidegzuhany számukra néhány nappal ezelőtt érkezett, amikor a Rockstar bejelentette, hogy
Ezt a kiadó azzal indokolta, hogy így is feszegetik a konzol határait azzal, hogy a lehető legnagyobb részletességgel jelenítsék meg Leonida világát.
Fotó: Rockstar Games
Egy véletlenül kikerült, azóta törölt interjúban a Rockstar egyik fejese azt mondta, hogy volt egy 60 FPS-es buildjük Playstation 5 Pro-ra, ennél azonban felére kellett csökkenteni a nem irányítható karakterek és a forgalomban résztvevő autók számát, erre a kompromisszumra pedig nem voltak hajlandóak. A jó hír azonban, hogy bár a Playstation az elsődleges platform a Grand Theft Auto 6 számára, de az előző generációs Xbox-konzolon is futni fog, igaz hogy csak a Cloud Gaming szolgáltatáson keresztül, tehát
Fotó: Rockstar Games
Az, hogy mekkora várakozás előzi meg a Grand Theft Auto 6-ot, mi sem támasztja alá jobban, hogy még meg sem jelent, de máris rekordot döntött az előrendelések tekintetében a Playstation és az Xbox digitális áruházaiban. Ebben ráadásul még benne sincsenek a szintén milliós példányszámban értékesített fizikai példányok, amik egyébként lemeztokban, poszterrel és promóanyagokkal együtt becsomagolt, beváltható kódok, ugyanis a Rockstar úgy döntött, hogy a szivárgások elkerülése érdekében és a nagy adatmennyiség miatt (körülbelül 210 gigát foglal az előtelepített verzió)
Fotó: Rockstar Games
A világ egy része most GTA-lázban ég, a játék megjelenésének pedig közvélemény-kutatások szerint impaktja lesz a gazdaságra és a társadalmi életre is, ugyanis nagyon sokan tervezik azt, hogy szabadnapot vesznek ki a megjelenés napján, sőt több amerikai vállalkozás is bekerült a hírekbe azzal, hogy kijelentették:
A legapróbb részletességig kidolgozott virtuális világ tényleg egy olyan játszótér lesz, amiben órákra, napokra, hetekre el lehet veszni, és a játék grandiózusságát mi sem bizonyítja jobban, hogy hónapokba telhet a felfedezése,
Fotó: Rockstar Games
A végső visszaszámlálás elkezdődött, négy nap múlva pedig mindenki belevetheti magát a játékba aki megvásárolta és rendelkezik a futtatásához szükséges játékkonzolok valamelyikével. Véget érnek a „we get it before GTA 6” (ezt is megkaptuk a GTA 6 előtt), a szórakoztatóiparban pedig elkezdődik a Grand Theft Auto 6 megjelenése utáni időszak.
Az évek alatt vágyott és megfoghatatlan végre megfogható, megtapasztalható és átélhető lesz, a Rockstar maximalizmusát ismerve pedig várhatóan nem kell csalódnunk az egekben levő elvárások ellenére sem, hiszen újból korszakalkotó produktumot tesznek le az asztalra, ahogy azt a korábbi játékaikkal is tették.
És hogy mikor jöhet a GTA VII? Jelen állás szerint megsaccolni sem lehet, de tartok tőle, hogy a millenial-generáció azt már szürke fejjel, romló látással, lassanként nagypapa-korba lépve érheti meg. De ki tudja: lehet, hogy a felgyorsuló világ és az AI térnyerése jóval hamarabb megoldja... De az már biztosan nem a mostanihoz fogható élmény lesz.
Fotó: Rockstar Games
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