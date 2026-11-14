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Nagyobb odafigyeléssel kell gyűjteni a lejárt gyógyszereket

Meglepetésként protézis és vizeletes zacskó is kerül a poliklnikén kihelyezett gyújtőbe • Fotó: Fogolyán kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

Meglepetésként protézis és vizeletes zacskó is kerül a poliklnikén kihelyezett gyújtőbe

Fotó: Fogolyán kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

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Bár az mindenképpen értékelendő, hogy sokan külön gyűjtik és a megfelelő helyen adják le a lejárt gyógyszereket, van még hová fejlődni e téren.

Bodor Tünde

2026. november 14., 19:012026. november 14., 19:01

A 2023/296-os törvény előírásai szerint a kórház köteles a lakosságtól átvenni nemcsak a lejárt gyógyszereket, hanem a különféle krémeket, ampullákat, fecskendőket, kiürült sprayes dobozokat, aeroszolokat, sőt még a citosztatikumokat is – igaz, utóbbiak nem is lehetnek a lakosság tulajdonában, csak a megfelelő kezelőegységekben használhatják őket.

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A sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház nemrég közleményben hívta fel arra a figyelmet, hogy

nagyobb odafigyelés szükséges a lejárt szavatosságú gyógyszerfélék leadásakor.

Az előírásoknak megfelelően a kórház melletti járóbeteg-rendelő előterében négy gyűjtőtartály van kihelyezve hozzáférhető módon, rajzos iránymutatással arra vonatkozóan, mit hova kell tenni: a pirulákat, tubusokat a dobozból kivéve külön kell elhelyezni, a papírcsomagolást, felhasználási útmutatót másik szelektív gyűjtőbe kell elhelyezni.

• Fotó: Fogolyán kristóf Megyei Sürgősségi Kórház Galéria

Fotó: Fogolyán kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

Külön zárható tartály van a szúrós eszközöknek (fecskendőknek), a kiürült, nyomás alatti tubusoknak.

A járóbeteg rendelőbe látogatók, vagy akik célzottan az ilyen típusú hulladékot jönnek leadni, azonban

nem mindig foglalkoznak azzal, hogy mi a szabályos menete a gyűjtésnek.

Nem egyedi eset, hogy egy zsákban, ömlesztve lerakják a kijelölt tartályok mellé, amit behoztak, így a személyzetre marad a szétválogatás feladata. Arra is volt példa, hogy összeszedtek a fürdőszobából minden régi tubust, krémet, és azt tették a gyűjtőkonténerekbe, de hoztak már be vizeletes tömlőt vagy protézist is.

És ha mindez nem lenne elég, az előtérben elhelyezett kávéautomatákból is kerülnek ide kiürült poharak, néha kávéstól. A kórház nyomatékosan arra kéri a környezettudatos embereket és mindenkit, aki a járóbeteg rendelőbe jár, hogy

kommunális hulladékot ne dobjon a gyűjtőbe,

a gyógyszeres zacskókat, dobozokat ne halmozza a tartályokra vagy melléjük, illetve szóljanak a személyzetnek, ha megteltek a konténerek.

A sepsiszentgyörgyi kórház környezetvédelmi referensétől megtudtuk, havonta átlagosan 30–50 kg között mozog a begyűjtött lejárt gyógyszerek és kozmetikumok mennyisége, kiugróan magas volt viszont az augusztusi és októberi mennyiség: 57,2, illetve 55 kg. A mai napig

443 kg hulladék gyűlt össze.

A leadási program továbbra is hétfőtől péntekig tart, 8 és 17 óra között, a poliklinika épületében.

• Fotó: Fogolyán kristóf Megyei Sürgősségi Kórház Galéria

Fotó: Fogolyán kristóf Megyei Sürgősségi Kórház

Csíkszeredában másképp csinálják

Megkérdeztük a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházat is arról, ott hogyan járnak el, és mik a helyi tapasztalatok. Kiss Edit szóvivő elmondta, náluk

a személyzet válogatja szét a vegyesen átvett hulladékot,

így tudják kiküszöbölni a nem megfelelő gyűjtésből, elhelyezésből származó problémákat.

A lakosságtól származó lejárt vagy fel nem használt gyógyszereket a régi kórház épületénél, a Nicolae Bălcescu utca 1. szám alatt lehet leadni, munkanapokon 16 és 17 óra között. A gyógyszerhulladék gyűjtésére egy kisebb helyiséget rendeztek be, amelyet a kapus nyit ki, amikor valaki gyógyszerhulladékkal érkezik.

A lakosság által leadott gyógyszerek mennyisége többnyire állandó, az egyes időszakok között nincs jelentős eltérés. 2024 óta a környék lakói már megszokták, hogy lehetőségük van a lejárt gyógyszerek leadására, és rendszeresen élnek is ezzel.

A tudatosság sokat javult az elmúlt időszakban

– közölte a szóvivő.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

Míg a tevékenység kezdetén előfordult, hogy kozmetikumokat és háztartási hulladékot, lomtalanításból származó hulladékot is leadtak a gyógyszerhulladékkal együtt, ez ma már nem történik meg. A kórház a honlapján és a közösségi oldalán közzétett felhívások keretében ismertette többször a gyógyszerhulladék leadásának menetét, és szabályait, és ez mára már fennakadások nélkül működik.

2025-ben összesen 757 kg lejárt orvosságot hozott be a lakosság a kórházhoz, idén,

szeptember végéig 816,6 kilogramm gyógyszerhulladékot adott le

a lakosság. A havonta leadott mennyiség tavaly 38 és 68 kg között volt. Tavalyhoz viszonyítva idén enyhén emelkedett a lakosság által leadott gyógyszer mennyisége.

A lakosságtól átvett lejárt és fel nem használt gyógyszerhulladék szállítását és ártalmatlanítását a kórházak erre szakosodott és engedéllyel rendelkező céggel végeztetik el.

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