Semmi nem indokolta a felújítását, most mégis megkaptuk teljes pompájában Witcher III legjobb változatát

A mai napig a legjobb akció-szerepjáték, ami sok szempontból egyáltalán nem öregedett. Szeptember végén Remastered kiadást kapott a legendás Witcher III, így most a gamerek teljes pompájában vethetik bele ismét magukat. Képbehozó.

Tamás Attila 2026. október 04., 18:312026. október 04., 18:31

11 éve és 4 hónapja jelent meg a sok szempontból ma is etalonnak számító akció-szerepjáték, a lengyel fantasyíró, Andrzej Sapkowski művein alapuló Witcher III: The Wild Hunt, a Witcher II: Assassin of Kings folytatása. Hirdetés Az azóta a Cyberpunk 2077 vállalhatatlan megjelenéséért és a játék öt év utáni teljes kikupálásáért felelős lengyel fejlesztőstúdió, a CD Projekt Red, Geralt a Vaják történetét úgy ültette el videójátékos formátumba, hogy azóta is meghatározónak számít a Witcher III: The Wild Hunt a videójáték-iparban. A több mint 200, az Év játéka-díjat begyűjtő RPG (role playing game, vagyis akció-szerepjáték), egy, a végletekig kidolgozott virtuális kaland, ami

rengeteg küldetést és több száz órányi tartalmat és kihívást kínál, a Playstation 4 és Xbox One-érában megjelent játék pedig azóta nextgen kiegészítőt is kapott.

Fotó: Witcher III/Képernyőfotó

A fejlesztők azonban nem álltak meg a játék „újgenerációsításánál”, hanem idén ősszel újabb meglepetéssel rukkoltak elő, méghozzá azzal, hogy kiadják a Witcher III – Remasteredet, amiben

a grafikai újítások mellett a játékmenetet is modernizálták.

Ráadásul mindezt ingyenes frissítésként az alapjáték vagy a Complete Edition tulajdonosai számára, vagyis nem kell mondjuk a játék árán felül mondjuk 10 eurót kipengetni a frissítésért, ahogy ezt mondjuk beárazná a Rockstar Games, a Ubisoft vagy éppen az utóbbi időszakban a rosszabbnál rosszabb döntéseket Playstation.

Ilyenek a változások az eredeti játék és a Remastered között • Videó: Comparaholic

A Witcher III Remastered azért sem kis teljesítmény, mert a teljes játékot átdolgozták – a két kiegészítőt, a Hearts of Stone-t és a Blood of Wine-t is beleértve –, miközben már gőzerővel dolgoznak a 2028-ra ígért, rendkívül ambiciózus Witcher 4-en, épphogy befejezték a Cyberpunk 2077 végleges változatát, és ha ez még nem lenne elég, új sztorikiegészítőn is dolgoznak közben, ami a Witcher III-hoz érkezik jövőre, és ami a Songs of The Past címet kapta.

Ilyenek a változások a nextgen update és a Remastered között • Videó: Comparaholic

Ezzel a kiegészítővel vezetnék fel ugyanis a Witcher IV-et, aminek főszerepében már nem Geraltot, hanem a vaják-utat választó Cirit kapjuk. A Songs of the Past tehát Geralt hattyúdala lesz, és ezáltal a Witcher III tizenkét év után

új történettel, szörnyekkel, fegyverekkel és megannyi más tartalommal bővül.

Ráadásul úgy, hogy a Remastered kiadásban a játék megkapta az eddigi legjobb és legkorszerűbb formáját, ami többek között korszerűbb bevilágítással, a képességfa átdolgozásával, az összecsapások jobb átláthatóságával, és megannyi, a játékmenetet könnyebbé és élvezhetőbbé tevő funkcióval bővült.

Fotó: Witcher III/Képernyőfotó

Az ingyenes Remastered verzióban ugyanis többek között azt is beállíthatjuk, hogy a játék ignorálja az általunk felszedett fegyverek, tárgyak és felszerelések súlyát, így gyakorlatilag fullba pakolhatjuk Geralt inventoryját anélkül, hogy túlterhelődnénk, ami a karakterünk lelassulását eredményezi. Ebben a verzióban keresztül-kasul úszhatjuk a Skellige-szigeteket, felszedhetjük minden láda tartalmát, hogy aztán egy kovács elé boríthassuk a felszedett tárgyak tucatjait némi aranyért cserébe, anélkül hogy kompromisszumokat kellene hoznunk, hogy melyik kardot vagy mellvértet dobjuk ki a túlterhelődés elkerülése érdekében. A döntéseink által alakítható, szerteágazó fősztori, és a minőségükben és összetettségükben a főküldetésekhez mérhető mellékfeladatok és megbízások annyira sokrétűvé teszik a játékot, hogy

hozzá képest a később megjelenő akció-szerepjátékok többsége már-már felszínesnek hatnak.

Fotó: Witcher III/Képernyőfotó

Grandiózusságban az idén tavasszal megjelent Crimson Desert szárnyalja túl, de ott pont a játék története és a karakterek kidolgozottsága sikerült silányra, bár ezt épp a nemrég kiadott Enhanced-verzió valamelyest orvosolja. A Witcher III „leggyengébb részének” sokan a harcrendszert mondják, hiszen sok esetben kissé esetlen, az ellenségek „kivárták a sorukat”, hogy lekaszaboljuk őket, a kamerakezelés pedig sokszor idegesítő volt, hiszen nem láthattuk harc közben, hogy éppen hátulról is támadják az általunk irányított Geraltot. A Remasteredben ezt is orvosolták: a harcok átláthatóbbak, a vaják-képességek, mint az Ard, Igni, a Quen, az Axii és az Yrden könnyebben használhatók és látványosabbak lettek, de a számszeríj és a bombák is könnyebben bevethetők.

Fotó: Witcher III/Képernyőfotó

A képességfa és a játék menüje is a modern akció-szerepjátékok „szabványában” lett átalakítva, ami nagyobb átláthatóságot és könnyebb kezelhetőséget jelent. Emellett Geralt meditációja sem abból áll, hogy fekete képernyőn végigpörög az óramutató, hanem láthatjuk amint körülötte változnak a napszakok. A CD Projekt Red tehát a Cyberpunk 2.0-ás verziójához hasonlóan

modernizálta az egyébként egyáltalán nem elavult, az iparági standardoknak máig megfelelő, gyönyörű látványvilágot és prémium történetmesélést kínáló játékot.

Fotó: Witcher III/Képernyőfotó

Mindezt pedig úgy, hogy semmi ne vesszen el abból, amiért játékosok milliói szerették meg Geralt harmadik, számozott kalandját, ami a konzolos portja révén tudott igazán népszerű lenni, ráadásul a nex-gen frissítés egy újabb lemezes változatot is kapott, amivel egyébként az azóta meglehetősen dicstelenül kimúlt Netflix-adaptáció népszerűségét is próbálták meglovagolni. A Witcher III-ból 2026. májusáig 65 millió példányt adtak el, ezzel pedig ott van a legnépszerűbb játékok élbolyában, és amit sok kiadó és fejlesztő irigyelhet, hiszen már

lassan az is teljesítmény az egyre költségesebb játékpiacon, ha egy-egy produkció visszahozza a fejlesztési és kiadási költségeit, neadjisten nyereséges lesz.

Itt érdemes megemlíteni, hogy épp ezen az úton jár épp az ex-Witcher fejlesztőkből alakult Rebel Wolves, akik a szeptember elején piacra dobott Blood of The Dawnwalkerrel nyűgözik le épp a gaming közösséget, amit a mai AAA-játékok költségvetésének töredékéből sikerült összehozni).

Fotó: Witcher III/Képernyőfotó

A Witcher III Remastered most tovább növelheti az eladások számát, és újabb milliónyi játékossal ismertetheti meg Geralt kalandját, ami most egy high-end PC-n a lehető leggyönyörűbb formában játszható, de a konzolokon sem kell szégyenkeznie, ugyanis Playstation 5-ön vagy Playstation 5 Pro-n is lenyűgöző grafikával és teljesítménnyel fut, azonban cikkünk megjelenésekor még mindig orvosolatlan probléma

a másodpercenkénti képkockaszám (FPS) időnkénti bezuhanása a küldetések egyes szakaszainak lezárásakor, vagy épp az eseménydús akciószekvenciákkor.

Ezt várhatóan orvosolni fogják a fejlesztők, ahogy a kisebb-nagyobb, a Remastered verzióval érkező, vagy a korábbi verziókból megmaradt bugokkal. De igazából a grafikai bugok mindig is a játék részei voltak, amik sokszor megmosolyogtatóan ellensúlyozták a meglehetősen sötét fordulatokkal operáló történet komolyságát.

Fotó: Witcher III/Képernyőfotó

A Witcher III tehát elnyerte a végleges formáját, a jövőben érkező kiegészítőjével pedig újabb történettel bővül ez a világ, és ha ez nem lenne elég, a Vaják „atyja” szintén nemrégiben jelentette be, hogy

új regénnyel készül, amivel tovább bővíti Geralt kalandját.

A Witcher-rajongókra tehát jó idők várnak, a tortára a cseresznyét pedig a 2028-ban esedékes megjelenésű Witcher IV teszi fel, ami az eddig látott techemó alapján egy, a Witcher III-nál is grandiózusabb játéknak ígérkezik. De addig is, újból végigjátszhatjuk – immár sokadjára – Geralt, Ciri, Yennefer, Tris és Dandelion, a regények cselekménye után játszódó történetét, ha pedig igazi gamerek és rajongók vagyunk, akkor mindezt deathmarch, vagyis a legnagyobb kihívással járó nehézségi szinten.