Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese

Már alig egy hónap van hátra a világ legjobban várt szórakoztatóipari termékének a megjelenéséig, a GTA 6-ot fejlesztő Rockstar Games pedig csütörtökön közzétette a játék harmadik előzetesét.

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Az újabb – ezúttal is cinematic képsorokat tartalmazó – előzetesben a játék egyik protagonistáját, Jasont szakállasan és hosszú is láthatjuk, a pörgős, hangulatos videóban pedig

korábban írtuk Új játékmenet-videókra vannak kiéhezve a GTA-rajongók de egyelőre csak kiszivárogtatott felvételekkel kell beérniük Már csak egy hónap van hátra a játék előtöltéséig, november 19-én pedig végre megjelenik a világ legnagyobb kaliberű szórakoztatóipari termékének tartott Grand Theft Auto videójáték-sorozat hatodik része.

Az egymás után vágott romantikus- és akciójelenetek végén a Rockstar Games a játék előrendelésére és a november 19-i megjelenésére hívja fel a figyelmet.

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Továbbá a Rockstar Games hivatalos csatornájára feltöltött előzetes szerint a benne látható képsorokat Playstation 5-ön rögzítették.

korábban írtuk Mozgásban is megmutatták a Grand Theft Auto VI játékmenetét A Netflixen debütált csütörtök este, romániai idő szerint 10 órakor a november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI bővített betekintése, amiben 26 percnyi tartalmat láthattunk a Rockstar Games soron következő játékából.

A héten egyébként a GamesBeat videójátékos magazin azt is kiderítette, hogy nem kell nagyon sokat várni a játék PC-s portjára, hiszen ha minden igaz, 2027 első felében kiadhatják a játékot erre a platformra is a Playstation 5-ös és Xbox Series-debütálást követően.