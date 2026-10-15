Megjelent a Grand Theft Auto 6 harmadik előzetese

Már alig egy hónap van hátra a világ legjobban várt szórakoztatóipari termékének a megjelenéséig, a GTA 6-ot fejlesztő Rockstar Games pedig csütörtökön közzétette a játék harmadik előzetesét.
2026. október 15., 16:392026. október 15., 16:39
2026. október 15., 16:452026. október 15., 16:45
Az újabb – ezúttal is cinematic képsorokat tartalmazó – előzetesben a játék egyik protagonistáját, Jasont szakállasan és hosszú is láthatjuk, a pörgős, hangulatos videóban pedig
Már csak egy hónap van hátra a játék előtöltéséig, november 19-én pedig végre megjelenik a világ legnagyobb kaliberű szórakoztatóipari termékének tartott Grand Theft Auto videójáték-sorozat hatodik része.
Az egymás után vágott romantikus- és akciójelenetek végén a Rockstar Games a játék előrendelésére és a november 19-i megjelenésére hívja fel a figyelmet.
Továbbá a Rockstar Games hivatalos csatornájára feltöltött előzetes szerint a benne látható képsorokat Playstation 5-ön rögzítették.
A Netflixen debütált csütörtök este, romániai idő szerint 10 órakor a november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI bővített betekintése, amiben 26 percnyi tartalmat láthattunk a Rockstar Games soron következő játékából.
A héten egyébként a GamesBeat videójátékos magazin azt is kiderítette, hogy nem kell nagyon sokat várni a játék PC-s portjára, hiszen ha minden igaz, 2027 első felében kiadhatják a játékot erre a platformra is a Playstation 5-ös és Xbox Series-debütálást követően.
A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat október 17-én, szombaton egynapos gyalogtúrát szervez Istenszékére.
Közel 60 ezer lej értékű, illegálisan behozott cigarettát foglaltak le Hargita megyében az év első kilenc hónapjában. A rendőrség aranyat és pirotechnikai eszközöket is talált, miközben 16 büntetőeljárás indult, és 160 ezer lejnyi bírságot szabtak ki.
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