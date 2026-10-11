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Új játékmenet-videókra vannak kiéhezve a GTA-rajongók de egyelőre csak kiszivárogtatott felvételekkel kell beérniük

• Fotó: Rockstar Games

Fotó: Rockstar Games

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Már csak egy hónap van hátra a játék előtöltéséig, november 19-én pedig végre megjelenik a világ legnagyobb kaliberű szórakoztatóipari termékének tartott Grand Theft Auto videójáték-sorozat hatodik része. Összefoglaltuk hogy mi történt a játék körül a héten.

Tamás Attila

2026. október 11., 22:192026. október 11., 22:19

2026. október 11., 22:262026. október 11., 22:26

Nem vádolható azzal a Rockstar Games, hogy agyonpromózná a soron következő, évek óta készülő játékát, a GTA 6-ot, hiszen akkora várakozás előzi meg, hogy

fölösleges rengeteg pénzt költeniük marketingre, a játékot úgy is többmilliós tételben fogják megvásárolni

Augusztus végén a Netflix-szel kötött exkluzív megállapodás révén láthattuk végre mozgásban a játékot, azóta pedig épphogy csak csöpögnek az információk a kiadótól.

korábban írtuk

Mozgásban is megmutatták a Grand Theft Auto VI játékmenetét
Mozgásban is megmutatták a Grand Theft Auto VI játékmenetét

A Netflixen debütált csütörtök este, romániai idő szerint 10 órakor a november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI bővített betekintése, amiben 26 percnyi tartalmat láthattunk a Rockstar Games soron következő játékából.

Eközben viszont újra a Cyberleek profillal futó szivárogtató, aki újabb, mintegy 24 percnyi játékmenet-videót töltött fel a közösségi platformokra a GTA 6 egyik korábbi, a birtokába jutott verziójából, sőt újabb szivárogtatásokat helyezett kilátásba.

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Amíg a kiadó a saját menetrendje szerint próbálja szinten tartani a játékosok érdeklődését, a lehető legkevesebbet, mégis újdonságokat elárulva az egyébként játékipari mérföldkőnek ígérkező alkotásukból, addig

Cyberleek már zsarolással próbál pénzt csinálni a szivárogatatásából.

Míg a Rockstar hivatalos kommunikációs csatornáján keresztül a héten megtudhattuk, hogy számos rádióállomás és podcast áll majd a játékosok rendelkezésére, és többek között Lana Del Rey és Bad Bundy is tematikus rádiócsatornákon adhatják meg a zenei aláfestést a játékban, addig Cyberleek többek között olyan játékmenet-videót mutatott, amiben a férfi protagonista, Jason meztelenül járkál, és valahonnan egy tank is odakerül a mellette levő vízesésbe. Onnan tudni, hogy ez egy fejlesztői build, hogy a tank terepidegen tárgy, és valószínűleg Cyberleek szándékosan tette oda, hogy a játék későbbi lehetőségeit demonstrálja, így

várhatóan a karakterek sem fognak meztelenül járkálni a játékban.

• Fotó: Rockstar Games Galéria

Fotó: Rockstar Games

A szivárogtató ugyanakkor nem állt meg itt, azt mondta, hogy amennyiben a saját kriptovalutája elér egy bizonyos árfolyamot, úgy a női protagonistáról, Luciáról is mutat meztelen gameplayt. Ez természetesen elítélendő, és amennyiben sikerül a nyomára akadni és azonosítani őt, börtön várhat rá a szivárogatásért.

Közben a játékosok részéről az is felmerült, hogy az Xbox Cloud Gaming révén a Grand Theft Auto 6 PC-n is játszható lesz a megjelenéskor (a játék ugyanis első körben konzolokra jelenik meg, a PC-s port pedig leghamarabb 2027-ben érkezhet). Ezt azonban az Xbox részéről cáfolták, így marad a kozolos játékélmény, ráadásul olyan körülmények között, hogy a Playstation 5 és Xbox Series-konzolok ára az égbe szökött, és a készletek is rohamosan ürülnek,

aki tehát most akarja beszerezni a játékmasinát a GTA 6-ra, annak nincs egyszerű dolga és a zsebébe is mélyen bele kell nyúlnia.

Akik előrendelték, már tűkön ülve várják a kiszállítás vagy az előtöltés dátumát, ami november 12-én esedékes, ugyanakkor továbbra is fontos hangsúlyozni hogy a játék fizikai változata nem tartalmaz lemezt, csak letöltőkódot, aki pedig a játékbeli összes tartalomhoz szeretne hozzáférni, annak a prémium kiadásra kell beruháznia, amit száz dollárért „vesztegetnek” a digitális áruházakban.

• Fotó: Rockstar Games Galéria

Fotó: Rockstar Games

Az IGN ugyanakkor a héten interjút készített Rob Nelsonnal, a Grand Theft Auto 6-ot fejlesztő Rockstar North vezetőjével, aki többek között elmondta, hogy a GTA 6 világa a korábbi játékuk, a Red Dead Redemption 2-őn alapszik, vagyis a történeten túl is

folyamatosan élő és lélegző világ lesz Vice City és Leonida, a játékosok pedig saját tempójukban fedezhetik fel ezt az elképesztő nyílt világot.

Ebben is lesznek random események, az NPC-k sűrűn lesznek és változatosan reagálnak az általunk irányított karakterre, nagy lesz a játékos szabadsága, Jason és Lucia románca pedig teljes mértékben opcionális lesz és a végkimenetele rajtunk áll majd. Azt is megtudhattuk, hogy a fejlesztés ideje alatt arra törekedtek, hogy a túlzott realizmus ne menjen a játék rovására.

Ezek derültek ki tehát a Grand Theft Auto 6 kapcsán, aminek november 19-i megjelenési dátuma immár kőbe vésett, ugyanis több helyszínen is jelentek meg óriásplakátok amin a játékot népszerűsítik.

Szinte hihetetlen ezt leírni: már kevesebb mint negyven nap van hátra, hogy belevethessük magunkat a világ legjobban várt, minden tekintetben mérföldkőnek számító videójátékába.

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