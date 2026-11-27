Fotó: Maros megyei rendőrség
A házkutatások során a hatóságok több lőfegyvert és lőszert foglaltak le.
Tíz házkutatási parancsot hajtott végre a Maros megyei rendőrség pénteken egy olyan büntetőügyben, amelyben a fegyverek és lőszerek tartására vonatkozó szabályok megsértése és orvvadászat gyanújával folytatnak nyomozást.
A házkutatások során a rendőrök két éles lőfegyvert, öt engedélyköteles, sportlövőfegyvernek minősülő nem halálos fegyvert, éles lőszereket, illegálisan birtokolt, P1 kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket, valamint adattároló eszközöket foglaltak le.
Az akciók eredményeképpen négy (26, 29, 32 és 58 éves) Maros megyei férfit őrizetbe vettek – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.
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