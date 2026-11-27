A házkutatások során a hatóságok több lőfegyvert és lőszert foglaltak le.

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Tíz házkutatási parancsot hajtott végre a Maros megyei rendőrség pénteken egy olyan büntetőügyben, amelyben a fegyverek és lőszerek tartására vonatkozó szabályok megsértése és orvvadászat gyanújával folytatnak nyomozást.

A házkutatások során a rendőrök két éles lőfegyvert, öt engedélyköteles, sportlövőfegyvernek minősülő nem halálos fegyvert, éles lőszereket, illegálisan birtokolt, P1 kategóriába tartozó pirotechnikai eszközöket, valamint adattároló eszközöket foglaltak le.

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Az akciók eredményeképpen négy (26, 29, 32 és 58 éves) Maros megyei férfit őrizetbe vettek – tájékoztatott a Maros megyei rendőrség.