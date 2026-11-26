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Fotó: László Ildikó
Jelentős anyagi károkat okozó és öt emberéletet is követelő tűzesetek voltak idén Maros megyében, szám szerint kétszáznegyven. A megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet az illetékesek.
Maros megyében idén kétszáznegyven tűzeset volt, és ezek javarésze megelőzhető lett volna, ha az emberek jobban odafigyelnek. Az esetek csaknem fele otthonokban történt.
Bogdan Nuțiu ezredes, a Maros megyei tűzoltóság megelőzési osztályának vezetője csütörtökön beszámolt arról, hogy melyek voltak a leggyakoribb okai az idén történt tűzeseteknek. Mint kiemelte,
a nem megfelelően tisztított kémények,
a hibás vagy túlterhelt elektromos hálózatok,
a szabadtéri nyílt láng használata,
a házilag készített vagy felügyelet nélkül hagyott fűtőberendezések,
a tiltott helyen történő dohányzás,
valamint a szándékos gyújtogatás
szerepel a jelentős anyagi károkat okozó tűzesetek okai között.
Az illetékes szerint a tűzeseteket sok esetben meg lehetett volna akadályozni, ha az ingatlanok tulajdonosai évente egyszer kitisztítják és ellenőrzik a kéményeket. Példaként említette, hogy
Kockázatot jelentenek a nem megfelelően használt elektromos készülékek, valamint a szakszerűtlenül, hozzá nem értő személyek által végzett átalakítások és javítások is.
Kiemelte, sok háztartásban elavult vezetékek találhatók, a szigetelésük sérült, a nagy teljesítményű elektromos készülékeket pedig ugyanahhoz a hosszabbítóhoz csatlakoztatják, mindez okozhat rövidzárlatot, amit tűz követhet.
Az ezredes fontosnak tartotta kiemelni, hogy füst- és szén-monoxid-érzékelőket kell szerelni az épületekbe, és be kell tartani az alapvető tűzvédelmi szabályokat.
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