Jelentős anyagi károkat okozó és öt emberéletet is követelő tűzesetek voltak idén Maros megyében, szám szerint kétszáznegyven. A megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet az illetékesek.

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Maros megyében idén kétszáznegyven tűzeset volt, és ezek javarésze megelőzhető lett volna, ha az emberek jobban odafigyelnek. Az esetek csaknem fele otthonokban történt.

Ismétlődnek az okok

Bogdan Nuțiu ezredes, a Maros megyei tűzoltóság megelőzési osztályának vezetője csütörtökön beszámolt arról, hogy melyek voltak a leggyakoribb okai az idén történt tűzeseteknek. Mint kiemelte,

a nem megfelelően tisztított kémények,

a hibás vagy túlterhelt elektromos hálózatok,

a szabadtéri nyílt láng használata,

a házilag készített vagy felügyelet nélkül hagyott fűtőberendezések,

a tiltott helyen történő dohányzás,

valamint a szándékos gyújtogatás

szerepel a jelentős anyagi károkat okozó tűzesetek okai között.

Megelőzhető sok tűzeset

Az illetékes szerint a tűzeseteket sok esetben meg lehetett volna akadályozni, ha az ingatlanok tulajdonosai évente egyszer kitisztítják és ellenőrzik a kéményeket. Példaként említette, hogy