Lakókonténerekbe költöztetik a mikházi, szellemi sérülteket befogadó otthon lakóit, amíg az eddig használt épületeket felújítják és átalakítják. Korábban a sérültek elköltöztetését is tervezték, de erről részben lemondtak.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Maros megyei szociális és gyermekjogvédelmi igazgatósághoz tartozik a Mikházán működő Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ, amely jelenleg átszervezés alatt áll.

Az uniós követelményeknek megfelelően a több mint száz gondozottat ellátó központokat kisebbekké kell alakítani, hogy a felnőtt sérültek családias körülmények között élhessenek. Mint korábban beszámoltunk róla, az átszervezés, a gondozottak áthelyezése és az alkalmazottak ingázása ellen petíciót nyújtottak be az ott dolgozók.

korábban írtuk A megkezdett áthelyezés ellen tiltakoznak a neuropszichiátriai intézet alkalmazottai Tiltakoznak a mikházi neuropszichiátriai intézet alkalmazottai a megkezdett átszervezés ellen, mert a gondozottak áthelyezésével együtt őket is más településekre küldenék dolgozni. Az igazgatóság szerint ideiglenes intézkedésről van szó.

A gondozottak egy részét áthelyezték, de alternatív megoldásként az igazgatóság lakókonténerek felállítását kezdeményezte, amit csütörtökön a megyei képviselő-testületnek is jóvá kellett hagynia.

Konténerépületeket helyeznek el

A napirendre került határozattervezet értelmében az igazgatóság tulajdonában lévő, a Mikháza 54. szám alatti ingatlanok udvarán két új szociális központ, a Szent Márk és a Szent Pál Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központ kialakítását tervezik.