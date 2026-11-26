Az egykori kolostor épültében egyelőre nem működhet a neuropszichiátriai központ
Fotó: Haáz Vince
Lakókonténerekbe költöztetik a mikházi, szellemi sérülteket befogadó otthon lakóit, amíg az eddig használt épületeket felújítják és átalakítják. Korábban a sérültek elköltöztetését is tervezték, de erről részben lemondtak.
A Maros megyei szociális és gyermekjogvédelmi igazgatósághoz tartozik a Mikházán működő Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ, amely jelenleg átszervezés alatt áll.
Az uniós követelményeknek megfelelően a több mint száz gondozottat ellátó központokat kisebbekké kell alakítani, hogy a felnőtt sérültek családias körülmények között élhessenek. Mint korábban beszámoltunk róla, az átszervezés, a gondozottak áthelyezése és az alkalmazottak ingázása ellen petíciót nyújtottak be az ott dolgozók.
Tiltakoznak a mikházi neuropszichiátriai intézet alkalmazottai a megkezdett átszervezés ellen, mert a gondozottak áthelyezésével együtt őket is más településekre küldenék dolgozni. Az igazgatóság szerint ideiglenes intézkedésről van szó.
A gondozottak egy részét áthelyezték, de alternatív megoldásként az igazgatóság lakókonténerek felállítását kezdeményezte, amit csütörtökön a megyei képviselő-testületnek is jóvá kellett hagynia.
A napirendre került határozattervezet értelmében az igazgatóság tulajdonában lévő, a Mikháza 54. szám alatti ingatlanok udvarán két új szociális központ, a Szent Márk és a Szent Pál Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központ kialakítását tervezik.
A működésükhöz két moduláris konténerépület-együttest kívánnak beszerezni és elhelyezni. Egy-egy épületegyüttes hat modulból áll: négy lakómodulból és két közösségi modulból, utóbbiakban étkezők és közösségi terek lesznek.
Mivel a két ingatlan, amelynek udvarára el szeretnék helyezni a konténereket, a megyei tanácsé, ezért az önkormányzati képviselőknek is rá kellett bólintaniuk erre. A csütörtöki soros ülésen a tanácsosok egyöntetűen elfogadták a határozattervezetet, beleegyezve a konténerek felállításába.
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