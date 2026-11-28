Így néz ki majd az adatközpont
Erdély egyik meghatározó digitális központjává válhat Maros megye - mondta szombaton Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, miután aláírta az adatközpont támogatási szerződését. A beruházás értéke 240 millió lej, a megye 168 milliót áll ebből.
A Maros megyei tanács által húsz éve létesített, Vidrátszegen működő ipari parkba építik meg, az elkövetkező két évben,
A beruházás uniós támogatást is kapott, az erről szóló szerződést szombaton írta alá Péter Ferenc megyeitanács-elnök, Alexandru-Mihai Ghigiu európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter, Andrei Chivu, a Fenntartható Fejlődés és Méltányos Átmenet Programok Főigazgatóságának vezetője, valamint Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.
Szombaton írták alá az adatközpont támogatási szerződését
Fotó: Haáz Vince
A szerződés aláírásakor a miniszter arról beszélt, hogy egy ipari adatközpont
és lehetőséget teremt az ipari parkban levő cégeknek is, hogy használják ezeket a kapacitásokat.
A Maros megyei önkormányzat 168 millió lej közpénzt szán egy üzleti alapú adatközpont megépítésére a tulajdonában lévő ipari parkban. A keddi megyei tanácsülésen felvetődött a kérdés, hogy milyen adatokat fognak ott tárolni és ki fizeti a villanyszámlát.
Kiemelte, hogy a kormány odafigyel a kiberbiztonságra is, az elkövetkező időszakban lesznek olyan intézkedések, amelyek a meglevő informatikai rendszerek megerősítését szolgálják, hogy elkerülhetők legyenek az adathalászatok és az olyan összeomlások, ami nemrég a kataszteri hivatal informatikai rendszerét érte, megbénítva annak működését.
Péter Ferenc néhány konkrét adatot ismertetett, elmondva, hogy a 240 millió lejes beruházásból a megye a lehető legnagyobb uniós támogatást, 71,3 millió lejt nyert el, a többit pénzt saját alapból kell biztosítsák. A megyei tanács elnöke szerint
ami mágnesként fogja a befektetőket a megyébe vonzani. A számítások szerint a beruházás 7-8 éven belül térül meg és utána
Arról is beszélt, hogy az első három évben szeretnék az adatbázis kapacitásának hetven százalékát már hasznosítani és elsőbbséget fognak élvezni azok a cégek, amelyek jelenleg már az ipari parkban dolgoztatnak.
A Maros megyei tanács beruházásával párhuzamosan Szászrégenben egy magáncég hoz létre egy adatközpontot, modern adatfeldolgozási és adattárolási szolgáltatásokat biztosítva az érdekelteknek.
Péter Ferenc: az ipari adatközpont mágnesként fogja a vonzani a befektetőket
Fotó: Haáz Vince
Kézfogással pecsételték meg a szerződést
Fotó: Haáz Vince
A miniszter szerint fontos beruházás kezdődik Maros megyében
Fotó: Haáz Vince
Alexandru-Mihai Ghigiu európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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