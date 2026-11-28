Erdély egyik meghatározó digitális központjává válhat Maros megye - mondta szombaton Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke, miután aláírta az adatközpont támogatási szerződését. A beruházás értéke 240 millió lej, a megye 168 milliót áll ebből.

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A Maros megyei tanács által húsz éve létesített, Vidrátszegen működő ipari parkba építik meg, az elkövetkező két évben,

a környék és talán az ország egyik legkorszerűbb ipari adatközpontját.

A beruházás uniós támogatást is kapott, az erről szóló szerződést szombaton írta alá Péter Ferenc megyeitanács-elnök, Alexandru-Mihai Ghigiu európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter, Andrei Chivu, a Fenntartható Fejlődés és Méltányos Átmenet Programok Főigazgatóságának vezetője, valamint Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A szerződés aláírásakor a miniszter arról beszélt, hogy egy ipari adatközpont

és lehetőséget teremt az ipari parkban levő cégeknek is, hogy használják ezeket a kapacitásokat.

korábban írtuk Mi fán terem az adatközpont, amire százhatvan millió lej közpénzt adnak? A Maros megyei önkormányzat 168 millió lej közpénzt szán egy üzleti alapú adatközpont megépítésére a tulajdonában lévő ipari parkban. A keddi megyei tanácsülésen felvetődött a kérdés, hogy milyen adatokat fognak ott tárolni és ki fizeti a villanyszámlát.

Kiemelte, hogy a kormány odafigyel a kiberbiztonságra is, az elkövetkező időszakban lesznek olyan intézkedések, amelyek a meglevő informatikai rendszerek megerősítését szolgálják, hogy elkerülhetők legyenek az adathalászatok és az olyan összeomlások, ami nemrég a kataszteri hivatal informatikai rendszerét érte, megbénítva annak működését.

Nyereséget hozhat a megyének

Péter Ferenc néhány konkrét adatot ismertetett, elmondva, hogy a 240 millió lejes beruházásból a megye a lehető legnagyobb uniós támogatást, 71,3 millió lejt nyert el, a többit pénzt saját alapból kell biztosítsák. A megyei tanács elnöke szerint