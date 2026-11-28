Soós Zoltán oszlopos tagja az Ecolect Egyesület vezetőtanácsának, így amikor a vezetőség lemondását követeli, akkor magáról is beszél – reagált Tóth Andrea az egyesület vezetője, aki alaptalannak nevezi a marosvásárhelyi polgármester vádjait.

Simon Virág 2026. november 28., 15:282026. november 28., 15:28 2026. november 28., 15:572026. november 28., 15:57

Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere szombaton nyílt levélben kérte Tóth Andrea, a megyei hulladékgazdálkodásért felelős ADI Ecolect igazgatójának és az egyesület egész vezetőségének lemondását. korábban írtuk Ecolect – lemondásra szólítja fel az igazgatót és a kilépéssel fenyegetőzik Soós Zoltán Lemondásra szólította fel Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester a Maros megyei hulladékbegyűjtésért felelős ADI Ecolect vezetőjét, Tóth Andreát, aki a városvezető szerint rá akarja kényszeríteni a szemétilleték emelését a polgármesterekre. A városvezető szerint az Ecolect a polgármesterek akaratának ellenére fogadta el a szemétszolgáltató áremelésre vonatkozó kérését, ami maga után vonja az szemétilleték emelését is. Soós Zoltán szerint fontolóra veszik, hogy a város kilépjen az Ecolectből. A törvényes előírásokat betartották Tóth Andrea a Székelyhonnak elmondta, hogy Soós Zoltán vádaskodásai alaptalanok. „A szemétszolgáltató cég ármódosítási kérése a törvényes keretek között volt letéve és szintén a törvények betartásával született meg az a határozat is, amelyik a drágítást jóváhagyja.

Marosvásárhely polgármestere oszlopos tagja az egyesület vezetőtanácsának, amikor vezetőségről és annak lemondásáról beszél, ebben ő is benne van

– mondta Tóth Andrea, akitől megtudtuk, hogy Soós Zoltán az utóbbi egy évben egyetlen vezetőtanácsi ülésen sem volt jelent, de az ott elfogadott határozatokat megkapta.

Egymásra mutogatnak az illetékesek, de a szemétdíjat a lakosok kell megfizessék Fotó: Haáz Vince

15-18 százalékos emelés lenne esedékes Az Ecolect vezetője arról is beszélt a Székelyhonnak, hogy a szemétszolgáltatás is egy közszolgáltatás, amelynek megvannak a költségei és ők azért dolgoznak, hogy ez minél kisebb terhet jelentsen a lakosságnak. Hirdetés „2026-ban lényegesen javult a város szelektív hulladékgyűjtése, ezért az elfogadott drágítás ellenére a januártól esedékes szemétilleték kis mértékben kellene emelkedjen. Ha jelenleg 15,5 lejt fizetnek a marosvásárhelyiek,

az ármódosítások nyomán januártól 15-18 százalékos emelés lenne esedékes.

Ami az Ecolectből való kiállást illeti, Tóth Andrea elmondta, hogy egy alapos gazdasági számítás alapján dönthet úgy a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiáll, de

ezt egy alapos, felelős döntés kell megelőzze, nem Facebook-nyilatkozatok.

A vezetőség lemondása nem csökkenti a költségeket A vitás ügyben állást foglalt Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke is. Mint a Székelyhonnak küldött nyilatkozatában az elnök kifejti, a hulladékgazdálkodás problémáit nem politikai nyilatkozatokkal, lemondási követelésekkel vagy a társulásból való kilépés fenyegetésével kell kezelni, hanem

gazdaságilag fenntartható és jogilag megalapozott megoldásokkal.

„A gazdasági realitásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, ahogyan a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeket sem lehet politikai megfontolásoknak alárendelni. Az ADI Ecolect-et maguk az önkormányzatok hozták létre, és működéséért közösen viselünk felelősséget.

Ezt a felelősséget nem lehet kizárólag akkor vállalni, amikor a döntések népszerűek, majd másokra hárítani, amikor azok nehézségekkel járnak.

A vezetőség lemondásának követelése nem csökkenti a hulladékgazdálkodás költségeit, és nem jelent megoldást a finanszírozási kérdésekre sem. Marosvásárhely esetleges kilépése a társulásból szintén nem szünteti meg ezeket a költségeket.

Egy ilyen döntés előtt világosan be kell mutatni annak jogi, pénzügyi és működési következményeit,