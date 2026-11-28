Tóth Andrea, az egyesület vezetője alaptalannak nevezi a marosvásárhelyi polgármester vádjait.
Fotó: Olti Angyalka
Soós Zoltán oszlopos tagja az Ecolect Egyesület vezetőtanácsának, így amikor a vezetőség lemondását követeli, akkor magáról is beszél – reagált Tóth Andrea az egyesület vezetője, aki alaptalannak nevezi a marosvásárhelyi polgármester vádjait.
2026. november 28., 15:282026. november 28., 15:28
2026. november 28., 15:572026. november 28., 15:57
Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere szombaton nyílt levélben kérte Tóth Andrea, a megyei hulladékgazdálkodásért felelős ADI Ecolect igazgatójának és az egyesület egész vezetőségének lemondását.
Lemondásra szólította fel Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester a Maros megyei hulladékbegyűjtésért felelős ADI Ecolect vezetőjét, Tóth Andreát, aki a városvezető szerint rá akarja kényszeríteni a szemétilleték emelését a polgármesterekre.
A városvezető szerint az Ecolect a polgármesterek akaratának ellenére fogadta el a szemétszolgáltató áremelésre vonatkozó kérését, ami maga után vonja az szemétilleték emelését is. Soós Zoltán szerint fontolóra veszik, hogy a város kilépjen az Ecolectből.
Tóth Andrea a Székelyhonnak elmondta, hogy Soós Zoltán vádaskodásai alaptalanok. „A szemétszolgáltató cég ármódosítási kérése a törvényes keretek között volt letéve és szintén a törvények betartásával született meg az a határozat is, amelyik a drágítást jóváhagyja.
– mondta Tóth Andrea, akitől megtudtuk, hogy Soós Zoltán az utóbbi egy évben egyetlen vezetőtanácsi ülésen sem volt jelent, de az ott elfogadott határozatokat megkapta.
Egymásra mutogatnak az illetékesek, de a szemétdíjat a lakosok kell megfizessék
Fotó: Haáz Vince
Az Ecolect vezetője arról is beszélt a Székelyhonnak, hogy a szemétszolgáltatás is egy közszolgáltatás, amelynek megvannak a költségei és ők azért dolgoznak, hogy ez minél kisebb terhet jelentsen a lakosságnak.
„2026-ban lényegesen javult a város szelektív hulladékgyűjtése, ezért az elfogadott drágítás ellenére a januártól esedékes szemétilleték kis mértékben kellene emelkedjen. Ha jelenleg 15,5 lejt fizetnek a marosvásárhelyiek,
Ami az Ecolectből való kiállást illeti, Tóth Andrea elmondta, hogy egy alapos gazdasági számítás alapján dönthet úgy a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiáll, de
A vitás ügyben állást foglalt Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke is. Mint a Székelyhonnak küldött nyilatkozatában az elnök kifejti, a hulladékgazdálkodás problémáit nem politikai nyilatkozatokkal, lemondási követelésekkel vagy a társulásból való kilépés fenyegetésével kell kezelni, hanem
„A gazdasági realitásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni, ahogyan a jogszabályi és szerződéses kötelezettségeket sem lehet politikai megfontolásoknak alárendelni. Az ADI Ecolect-et maguk az önkormányzatok hozták létre, és működéséért közösen viselünk felelősséget.
A vezetőség lemondásának követelése nem csökkenti a hulladékgazdálkodás költségeit, és nem jelent megoldást a finanszírozási kérdésekre sem. Marosvásárhely esetleges kilépése a társulásból szintén nem szünteti meg ezeket a költségeket.
mindenekelőtt pedig azt, hogy mit jelentene mindez a marosvásárhelyiek számára” - hangsúlyozza Péter Ferenc.
Lemondásra szólította fel Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester a Maros megyei hulladékbegyűjtésért felelős ADI Ecolect vezetőjét, Tóth Andreát, aki a városvezető szerint rá akarja kényszeríteni a szemétilleték emelését a polgármesterekre.
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