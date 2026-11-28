Reális költségvetésre van szükség 2027-ben, amely fedezi a nyugdíjakat és az állam összes vállalt fizetési kötelezettségét – írta szombaton Florin Manole munkaügyi miniszter a Facebook-oldalán.

Székelyhon 2026. november 28., 13:422026. november 28., 13:42

Bejegyzésében a tárcavezető Alexandru Nazare pénzügyminiszter pénteki sajtótájékoztatójára reagálva hangsúlyozta, hogy

a költségvetési adatokat összességükben kell értelmezni.

Eszerint az első tíz hónapban a GDP-arányos hiány 3,92 százalékra csökkent ugyan, de az állami intézmények erre az évre még összesen 47,6 milliárd lej további költségvetési forrást igényeltek, és 19,1 milliárd lej vállalt fizetési kötelezettség teljesítésére nincs elegendő fedezet.

„Ez azt jelenti, hogy a számla nem tűnt el, csak későbbre halasztották a kifizetését”

– írta Manole. A miniszter szerint miközben Ilie Bolojan a költségvetési hiány csökkentésével büszkélkedett,

a lakosságnak a bérek és nyugdíjak befagyasztását, valamint az adóemeléseket kellett elszenvednie,

a vállalkozások pedig hiába várták a nekik járó összegek kifizetését.

„Nem kozmetikázott számokra, hanem határidőre teljesített kifizetésekre van szükség”

– hangsúlyozta a tárcavezető az Agerpres szerint. Hirdetés Manole emlékeztetett: a pénzügyminiszter nem jelentette ki, hogy nem emelkedhetnek a nyugdíjak. A kormányprogramban rögzítettek továbbra is érvényesek,

a nyugdíjak indexálására vonatkozó törvényi előírásokat pedig kötelező betartani