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Fotó: Borbély Fanni
Reális költségvetésre van szükség 2027-ben, amely fedezi a nyugdíjakat és az állam összes vállalt fizetési kötelezettségét – írta szombaton Florin Manole munkaügyi miniszter a Facebook-oldalán.
Bejegyzésében a tárcavezető Alexandru Nazare pénzügyminiszter pénteki sajtótájékoztatójára reagálva hangsúlyozta, hogy
Eszerint az első tíz hónapban a GDP-arányos hiány 3,92 százalékra csökkent ugyan, de az állami intézmények erre az évre még összesen 47,6 milliárd lej további költségvetési forrást igényeltek, és 19,1 milliárd lej vállalt fizetési kötelezettség teljesítésére nincs elegendő fedezet.
– írta Manole. A miniszter szerint miközben Ilie Bolojan a költségvetési hiány csökkentésével büszkélkedett,
a vállalkozások pedig hiába várták a nekik járó összegek kifizetését.
– hangsúlyozta a tárcavezető az Agerpres szerint.
Manole emlékeztetett: a pénzügyminiszter nem jelentette ki, hogy nem emelkedhetnek a nyugdíjak. A kormányprogramban rögzítettek továbbra is érvényesek,
– szögezte le bejegyzésében
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