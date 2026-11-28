A szakértők szerint a következő években meghozott döntések alapvetően befolyásolhatják, mennyire lesz fenntartható Románia szociális ellátórendszere.

Székelyhon 2026. november 28., 16:372026. november 28., 16:37

Akár a GDP 7,16 százalékát is elérheti 2035-re az az összeg, amelyet az államnak a nyugdíjak, az egészségügy és az idősgondozás finanszírozására kellene fordítania a járulékbevételeken felül

Súlyos finanszírozási problémákkal szembesülhet Románia a következő évtizedben, ha nem hajt végre időben átfogó reformokat.

A CFA Románia tanulmánya szerint 2035-re a nyugdíjak, az egészségügy és a hosszú távú idősgondozás finanszírozásához szükséges költségvetési kiegészítés elérheti a bruttó hazai termék (GDP) 7,16 százalékát – írja az Economedia. Hirdetés A Demográfiai nyomás és Románia gazdasági jövője – A tétlenség ára és a reformok szükségessége című elemzés három lehetséges forgatókönyvet vizsgál. Reformok nélkül 2035-ben a GDP 7,16 százalékát kellene az államnak a három terület finanszírozására fordítania a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulékbevételeken felül.

Mérsékelt reformokkal ez az arány 5,10 százalékra, átfogó intézkedésekkel pedig 0,99 százalékra csökkenhetne.

A szakértők szerint a demográfiai folyamatok már nem fordíthatók vissza, a következményeik azonban megfelelő intézkedésekkel mérsékelhetők. A munkaképes korú lakosság csökkenése és az idősek arányának növekedése egyre nagyobb terhet ró majd az állami ellátórendszerekre.

A helyzet különösen 2035 és 2055 között válhat nehézzé, amikor a nagy létszámú dekrétumgeneráció tagjai fokozatosan nyugdíjba vonulnak.

korábban írtuk Az abortusztilalom idején született népes generáció nyugdíjba vonulása miatt aggódnak a közgazdászok Tömegesen vonulhatnak nyugdíjba az 1966-os abortusztilalmi rendelet nyomán született népes generáció tagjai a következő években, ami tovább növelheti a romániai nyugdíjrendszerre nehezedő nyomást. Több mint egymillió új járulékfizetőre lenne szükség A tanulmány szerint Romániában jelenleg a munkaképes korú felnőttek mintegy kétharmada dolgozik, a köznyugdíjrendszerbe pedig alig valamivel több mint a felük fizet járulékot. Ráadásul sokan minimálbér után teljesítik befizetéseiket, ami tovább szűkíti a rendszer bevételeit.

Az ambiciózus reformforgatókönyv egyik legfontosabb eleme ezért a foglalkoztatás bővítése.

A számítások szerint 2035-re a foglalkoztatottak száma a reformok nélküli 7,03 millióról 7,76 millióra emelkedhetne. A járulékfizetők száma még nagyobb mértékben nőhetne: 5,24 millió helyett elérhetné a 6,98 milliót.

Fotó: Haáz Vince

A szakértők szerint azonban nem elegendő több embert munkába állítani.

A termelékenység növelése, a feketegazdaság visszaszorítása, a beruházások ösztönzése és a magasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozása is elengedhetetlen.

Dragoș Cabat, a tanulmány egyik közreműködője szerint ugyanis nemcsak az számít, hányan dolgoznak és fizetnek járulékot, hanem az is, hogy mekkora értéket állítanak elő, és milyen bérekből származnak a befizetések. A nyugdíjrendszer van a legnagyobb veszélyben A három vizsgált terület közül a köznyugdíjrendszer finanszírozása jelenti a legnagyobb kihívást. Reformok nélkül 2035-ben a GDP 5,22 százalékának megfelelő költségvetési kiegészítésre lehet szükség. Mérsékelt intézkedésekkel ez 4,22 százalékra, átfogó reformokkal pedig 3,19 százalékra mérséklődhetne.

Fotó: László Ildikó

A szakértők többek között a tényleges nyugdíjba vonulási életkor és a törvényes nyugdíjkorhatár közelítését, a kötelező magánnyugdíjpénztári rendszer megerősítését, valamint

a kiegészítő nyugdíj-megtakarítások ösztönzését tartják fontosnak.

A tanulmány szerint a második pillérbe irányított járulék arányának 6 százalékra emelése hosszabb távon mérsékelhetné az állam jövőbeni nyugdíjkötelezettségeit, bár az átállás kezdetben többletterhet jelentene a köznyugdíjrendszernek. Nyugdíjcsökkentés vagy járulékemelés is szóba kerülhet Az elöregedő társadalom nemcsak a nyugdíjkasszára, hanem az egészségügyi rendszerre és az idősgondozásra is egyre nagyobb terhet ró.

Az idősek számának növekedésével az egészségügyi szolgáltatások iránti igény és a hosszú távú gondozás költségei is emelkedhetnek.

Andreea Nica, a CFA Románia alelnöke és a tanulmány koordinátora arra figyelmeztetett, hogy megfelelő reformok nélkül az országnak olyan nehéz döntéseket kellhet meghoznia, amelyeket lehetőség szerint mindenki szeretne elkerülni.

A lehetséges következmények között szerepel a nyugdíjak jelentős visszafogása, a járulékterhek emelése, illetve az állami kiadások átcsoportosítása.

Utóbbi más területektől, például az oktatástól, az infrastruktúra-fejlesztéstől, a kutatástól és a beruházásoktól vonhat el forrásokat. A CFA Románia szerint a 2027 és 2035 közötti időszak kulcsfontosságú lesz a felkészülésben. A tanulmányban hangsúlyozzák:

a demográfiai változásokat nem lehet megállítani, de a pénzügyi következmények súlyossága még jelentősen csökkenthető,