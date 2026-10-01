Újabb három veszettséggóc, három másik településen

Egy kutya és két szarvasmarha betegedett meg. Csíkszenttamás után Csíkszentdomokoson, Csíkmadarason és Csíkszentmihályon is veszettségfertőzést igazoltak a laborvizsgálatok.
Fotó: Barabás Ákos
Három állat esetében igazolták a laborvizsgálatok csütörtökön a veszettség jelenlétét – ezzel hétfő óta ötre nőtt az igazolt veszettségfertőzések száma Hargita megyében. A körülmények miatt több ember is veszettség elleni védőoltást kell kapjon.
Csíkszentdomokoson és Csíkmadarason egy-egy szarvasmarha esetében igazolták a laborvizsgálatok a veszettség jelenlétét,
Amint arról István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője tájékoztatott, mindhárom fertőzést csütörtök délután igazolták a laborvizsgálatok.
Az esetek körülményeiről még nem sokat tudni, a kivizsgálások még zajlanak, de az már ismert, hogy az állatoknak tünetei voltak.
A csíkszentdomokosi szarvasmarha nyugtalanná vált, ezért
Fotó: Olti Angyalka
A csíkmadarasi szarvasmarhát viszont levágták, amikor az állat gyengélkedni kezdett, majd meg is nyúzták azt, és csak ezt követően derült ki, hogy az is veszett volt. Az eset körülményei miatt, elővigyázatossági okokból többen is veszettség elleni védőoltást kell kapjanak, az állatok tulajdonosai, illetve azok, akik részt vettek a csíkmaradasi állat levágásán, megnyúzásán.
Csíkszentmihályon egy 6 hónapos kutya esetében igazolták a laborvizsgálatok a veszettségfertőzést,
– tudtuk meg a megyei főállatorvostól. A kutya egy házikedvenc volt, így ott is többen meg kell kapják a veszettség elleni védőoltást.
Fotó: Kozán István
A kivizsgálásokkal párhuzamosan ismét összeül a megyei betegségmegelőző központ, és a csíkszentdomokosi, csíkmadarasi, valamint csíkszentmihályi veszettséggóc miatt is kijelölik a védőkörzetet és a megfigyelési zónát, az ilyenkor szokásos intézkedéseket hozzárendelve azokhoz – tájékoztatott István Róbert.
Amint arról már beszámoltunk, hétfőn két csíkszenttamási szarvasmarha esetében igazolták a laborvizsgálatok a veszettség kórokozójának a jelenlétét, több mint tíz év után ezek voltak az első veszettségfertőzések a megyében.
Fotó: Tuchiluș Alex
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