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Októbertől a személyautónk Euro-besorolása is számít az útadónál

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

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Október 1-jétől megváltozott a személyautókra érvényes romániai úthasználati díj is. Az útadó megmaradt ugyan, viszont az ára mostantól az autó környezetvédelmi, vagyis Euro-besorolásától is függ.

Székelyhon

2026. október 01., 12:202026. október 01., 12:20

Hasznos információkat rakott össze az ebillio.ro portál azzal kapcsolatban, hogy októbertől

nemcsak a teherautókra vonatkozó változások léptek érvénybe az úthasználati díj kapcsán, hanem a személyautókra is.

Október 1-jétől négy díjsávot alakítottak ki: külön kategóriába kerültek az elektromos autók, az Euro 6-os, az Euro 4–5-ös, valamint az Euro 0–3-as vagy ismeretlen besorolású járművek.

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A 12 hónapra szóló útadó (rovinieta) ára:

  • elektromos autó esetében 228 lej,
  • Euro 6-os autónál 254 lej,
  • Euro 4–5-ös járműnél 292 lej,
  • míg Euro 0–3-as vagy ismeretlen besorolású autónál 330 lej.

Összehasonlításképpen: szeptemberben egységesen 262 lejbe került az éves rovinieta.

A rövidebb időszakokra is változtak az árak

Az egynapos útmatrica 20 lej az elektromos autókra, 22 lej az Euro 6-ra, 26 lej az Euro 4–5-re, illetve 29 lej az Euro 0–3-as vagy ismeretlen besorolású autóra. Tíz napra 27, 30, 35, illetve 39 lej a díj, míg 30 napra 43, 48, 55, illetve 62 lej.

Fontos változás az is, hogy román rendszámú személyautónál

az Euro-besorolást a rendszer a járműnyilvántartásból kéri le, így azt a vásárlónak nem kell külön megadnia.

Mit kell tennünk?

Akinek szeptember 30-ig már volt érvényes útadója, annak nem kell újat vásárolnia: a korábban megváltott úthasználati díj a lejáratáig érvényben marad.

A személyautók esetében továbbra is rovinietát kell fizetni a közúthálózatának fenntartásáért és fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNAIR) kezelésében lévő autópályákon, gyorsforgalmi utakon és országutakon. A municípiumok belterületére eső országosút-szakaszok, valamint a megyei és helyi utak nem tartoznak a díjköteles szakaszok közé.

CNAIR: a platform műszaki hibáinak elhárításáig nem bírságolják a TollRo útdíjat kifizetni nem tudókat

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) csütörtökön közölte, hogy nem bírságolják meg azokat, akik az október 1-jétől beüzemelt platform műszaki hibái miatt nem tudták kifizetni a TollRo útdíjat.

A tájékoztatásban hangsúlyozták, hogy a szankciók alóli mentesség a platform műszaki hibáinak elhárításáig tart.

Az érintett időszakra eső útdíjat utólag, a rendelkezésre álló adatok alapján állapítják meg, többletköltség nélkül

– tették hozzá az Agerpres szerint.

• Fotó: Pinti Attila Galéria

Fotó: Pinti Attila

A közlemény szerint az október 1-jén elindított elektronikus útdíjfizetési rendszerben egyrészt az e-mailes visszaigazolások kézbesítésénél, másrészt a fizetési szolgáltatóval való kapcsolódásban jelentkeztek fennakadások.

A Gmail és a Yahoo rendszere a rövid idő alatt kiküldött nagyszámú üzenet miatt átmenetileg korlátozta az etoll.ro domainről érkező leveleket, ezért egyes visszaigazolások késtek vagy nem érkeztek meg

– magyarázták.

A CNAIR hangsúlyozta, hogy a megvásárolt úthasználati jogosultságok érvényességét az e-mailes hiba nem érinti. A hatóság a fizetési szolgáltatóval közösen vizsgálja a tranzakciókat, hogy minden befizetett összeget megfelelően jóváírjanak.

A TollRo-t a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezették be. A díj összegét a megtett távolság, a jármű tömege, EURO-kibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki.

A díj előre megvásárolt útvonaljeggyel vagy a ténylegesen megtett távolság alapján fizethető ki.

Utóbbi esetben a TollRo mobilalkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, az összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonják le.

A szeptember 30-áig megvásárolt úthasználati matricák az eredetileg megjelölt időpontig érvényesek, ezért nem kell helyettük újat venni. Érvényességüket a közúti ellenőrzések során automatikusan vizsgálják – emlékeztetett a CNAIR.

Belföld Közlekedés
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