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Szinten maradt a munkanélküliség a nyár utolsó hónapjában

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta augusztusban 6,4 százalék volt, nem változott júliushoz képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon

2026. október 01., 11:502026. október 01., 11:50

2026. október 01., 11:512026. október 01., 11:51

A nők munkanélküliségi rátája 0,2 százalékponttal meghaladta a férfiakét: előbbiek körében 6,5, utóbbiaknál 6,3 százalékos volt.

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A 15 és 74 év közötti állástalanok száma 2026 augusztusában 523 400 fő volt, kisebb, mint az előző hónapban (526 800 fő), de nagyobb, mint 2025 azonos hónapjában (494 800).

A 25 és 74 év közöttiek augusztusi munkanélküliségi rátáját 5,2 százalékra becsüli az INS, ehhez a korosztályhoz tartozott a munkanélküliek 76,5 százaléka.

A fiatalok (15-24 év közöttiek) körében továbbra is magas, 30,8 százalékos munkanélküliséget regisztráltak.

Belföld
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