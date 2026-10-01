INS: Románia népességének 20,5 százaléka 65 éven felüli

Idén január 1-jén 3,903 millió 65 éves vagy annál idősebb ember élt Romániában, azaz az ország 19,041 milliós lakónépességének 20,5 százaléka tartozott ebbe a korosztályba – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) csütörtökön.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az idősek világnapja alkalmából közzétett adatok szerint a 65 éves és ennél idősebb lakosság körében 1,555 millió férfi és 2,349 millió nő volt.

A 65 év felettiek a romániai férfi lakónépesség 16,7 százalékát, a női lakónépességnek pedig a 24,1 százalékát tették ki

Az idős népesség legnagyobb hányada – régiónként több mint 15,8 százaléka – az északkeleti, illetve a déli régióban élt. A sorban Délkelet-Románia következett 13,1, Északnyugat-Románia 12,6, a központi régi 12,1, Bukarest és Ilfov megye 10,8, majd Délnyugat-Románia 10,5 százalékkal.

A lakosság korösszetétele alapján Délnyugat- és Délkelet-Románia számít a leginkább elöregedett régiónak:

mindkettőben meghaladta a 22 százalékot a 65 év felettiek aránya. A legfiatalabb a Bukarest-Ilfov régió volt, ahol 18,1 százalékot tett ki az idősek aránya.

Az INS szerint Románia lakosságának medián- és átlagéletkora továbbra is az uniós szint alatt marad, bár mindkét mutató folyamatosan emelkedett az elmúlt tizennégy évben. A mediánéletkor a 2012-es 40,1 évről 2022-re 43,4 évre, 2026-ra pedig 44,4 évre nőtt. Az átlagéletkor 2012-ben 40,6, 2022-ben 42,3, 2026-ban pedig 43,1 év volt.

A demográfiai öregedési index 2026 elején 135,9 volt, vagyis