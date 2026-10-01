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Ingyenes mellrákszűrésre van lehetőség októberben a sepsiszentgyörgyi magánklinikán

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Ingyenes ultrahangos mellrákszűrésre várja októberben a Kovászna megyei nőket a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam Klinika. A vizsgálat a 30 évnél idősebb hölgyeknek szól, akik korábban még nem vettek részt ilyen jellegű szűrésen, a részvételhez pedig előzetes regisztráció szükséges.

Székelyhon

2026. október 01., 14:082026. október 01., 14:08

Az ultrahanggal végzett mellvizsgálat biztonságos és fájdalommentes eljárás, amelyet

30 éves kor felett kiemelten javasolt legalább évente elvégezni.

A szűrés fontosságát nyomatékosítja, hogy Romániában minden órában mellrákkal diagnosztizálnak egy nőt.

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A 30 éves szakmai múlttal rendelkező, betegközpontú orvosi szolgáltatásokat nyújtó Pro Vitam Klinika orvosai, dr. Terza Lívia-Mária és dr. Dallos-Fejér Katalin irányításával ebben a hónapban ingyenes ultrahangos szűrővizsgálaton vehetnek részt a Kovászna megyei nők.

A vizsgálatot azok a 30 évnél idősebb hölgyek vehetik igénybe, akiknek korábban még nem volt lehetőségük részt venni ilyen jellegű szűrésen.

A konzultációra előzetes regisztráció szükséges, amit az alábbi linken elérhető űrlapon lehet megtenni.

Az ingyenes szűrésre a helyek száma korlátozott, ezért ajánlatos minél hamarabb regisztrálni és helyes adatokat megadni. A klinika munkatársai később e-mailben értesítik a jelentkezőket, majd telefonon egyeztetnek időpontot az ingyenes vizsgálatra.

Kovászna megye Háromszék Sepsiszentgyörgy
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