Ingyenes mellrákszűrésre van lehetőség októberben a sepsiszentgyörgyi magánklinikán

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Fotó: Orbán Orsolya
Ingyenes ultrahangos mellrákszűrésre várja októberben a Kovászna megyei nőket a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam Klinika. A vizsgálat a 30 évnél idősebb hölgyeknek szól, akik korábban még nem vettek részt ilyen jellegű szűrésen, a részvételhez pedig előzetes regisztráció szükséges.
Az ultrahanggal végzett mellvizsgálat biztonságos és fájdalommentes eljárás, amelyet
A szűrés fontosságát nyomatékosítja, hogy Romániában minden órában mellrákkal diagnosztizálnak egy nőt.
A 30 éves szakmai múlttal rendelkező, betegközpontú orvosi szolgáltatásokat nyújtó Pro Vitam Klinika orvosai, dr. Terza Lívia-Mária és dr. Dallos-Fejér Katalin irányításával ebben a hónapban ingyenes ultrahangos szűrővizsgálaton vehetnek részt a Kovászna megyei nők.
A konzultációra előzetes regisztráció szükséges, amit az alábbi linken elérhető űrlapon lehet megtenni.
Az ingyenes szűrésre a helyek száma korlátozott, ezért ajánlatos minél hamarabb regisztrálni és helyes adatokat megadni. A klinika munkatársai később e-mailben értesítik a jelentkezőket, majd telefonon egyeztetnek időpontot az ingyenes vizsgálatra.
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