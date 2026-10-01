Ingyenes mellrákszűrésre van lehetőség októberben a sepsiszentgyörgyi magánklinikán

Ingyenes ultrahangos mellrákszűrésre várja októberben a Kovászna megyei nőket a sepsiszentgyörgyi Pro Vitam Klinika. A vizsgálat a 30 évnél idősebb hölgyeknek szól, akik korábban még nem vettek részt ilyen jellegű szűrésen, a részvételhez pedig előzetes regisztráció szükséges.

Székelyhon 2026. október 01., 14:082026. október 01., 14:08

Az ultrahanggal végzett mellvizsgálat biztonságos és fájdalommentes eljárás, amelyet

30 éves kor felett kiemelten javasolt legalább évente elvégezni.

A szűrés fontosságát nyomatékosítja, hogy Romániában minden órában mellrákkal diagnosztizálnak egy nőt. Hirdetés A 30 éves szakmai múlttal rendelkező, betegközpontú orvosi szolgáltatásokat nyújtó Pro Vitam Klinika orvosai, dr. Terza Lívia-Mária és dr. Dallos-Fejér Katalin irányításával ebben a hónapban ingyenes ultrahangos szűrővizsgálaton vehetnek részt a Kovászna megyei nők.

A vizsgálatot azok a 30 évnél idősebb hölgyek vehetik igénybe, akiknek korábban még nem volt lehetőségük részt venni ilyen jellegű szűrésen.