2026. október 01., csütörtök

Óriásdaru érkezik az épülő marosvásárhelyi mélygarázshoz

Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.