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Csütörtökön éjjel 1 órakor szűrtek ki a forgalomból egy kányádi sofőrt a székelyudvarhelyi rendőrök, aki ittasan, jogosítvány nélkül vezetett.
2026. október 01., 14:462026. október 01., 14:46
2026. október 01., 14:472026. október 01., 14:47
A 31 éves férfit a Tompa László utcán állították meg ellenőrzésre: kiderült, hogy az illetőnek nincs jogosítványa semmilyen kategóriájú járműre, ráadásul leheletéből 0,37 mg/liter alkoholt mutatott ki a műszer. A fenti okok miatt bűnügyi eljárás indult ellene.
Újabb mélypontra csökkent a lej az euróval szemben csütörtök délután a politikai válság elhúzódása miatt. Egy nappal a Mureșan-kormány parlamenti elutasítása után az árfolyam az 5,34 lejt is elérte a bankközi devizapiacon.
A kormány csütörtökön elfogadott határozatával meghosszabbította 2027. március 25-éig a határidőt, ameddig a vállalatok frissíthetik a tevékenységi (CAEN) kódjaikat – jelentette be Irineu Darău ügyvivő gazdasági és vállalkozásokért felelős miniszter.
Meghalt egy 55 éves férfi, miután a Brassó megyei Kucsuláta (Cuciulata) település közelében, egy mezőn rátámadt és súlyos sérüléseket okozott neki egy medve.
Érkezik az óriásdaru a marosvásárhelyi mélygarázs építéséhez, ahol már a szintek öntésére készülnek. A 292 férőhelyes parkolóház munkatelepen a földkiemelés nagy része befejeződött, a gödör egy részén pedig már a szigetelés is látható.
Idén június 3-tól szeptember 30-ig 117 megbetegedést okozott Romániában a nyugat-nílusi vírus, 105 igazolt és 12 valószínűsíthető esetet jegyeztek – közölte csütörtökön az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája – közölte csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagozatai idén is díjazták a magyar szellemi élet kiemelkedő egyéniségeit. A díjátadót 2026. szeptember 30-án tartották az MMA székházában, a Pesti Vigadóban.
Három állat esetében igazolták a laborvizsgálatok csütörtökön a veszettség jelenlétét – ezzel hétfő óta ötre nőtt az igazolt veszettségfertőzések száma Hargita megyében. A körülmények miatt több ember is veszettség elleni védőoltást kell kapjon.
A magyar diplomáciai missziók működése továbbra is folyamatosan biztosított Oroszországban, Magyarország diplomáciai jelenléte pedig fennmarad – közölte a Külügyminisztérium csütörtökön, miután Moszkva magyar diplomaták kiutasítását jelentette be.
Idén január 1-jén 3,903 millió 65 éves vagy annál idősebb ember élt Romániában, azaz az ország 19,041 milliós lakónépességének 20,5 százaléka tartozott ebbe a korosztályba – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) csütörtökön.
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