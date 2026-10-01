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Régi hiányosságot pótolnak a Gyilkostó sugárúton

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

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Zajlik a járdaépítés Gyergyószentmiklóson a Gyilkostó sugárúton, miközben folytatják az esővíz-elvezető rendszer kiépítését is. Az első szakaszban az örmény templomtól a Csobothegy utcáig dolgoznak. A forgalom elterelésére nincs szükség.

Gergely Imre

2026. október 01., 17:292026. október 01., 17:29

Elsőként a Gyilkos-tó felé vezető menetirány jobb oldalán készítik elő a terepet a járda építéséhez, ezen az oldalon eddig nem volt összefüggő gyalogos útvonal a magánházak előtt. A munkálatok első szakaszában földmunkák zajlanak, mielőtt kialakítanák a járdafelületet.

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Az örmény templom és a Csobothegy utca közötti szakaszon a járdaépítés később a másik oldalon is folytatódik.

A kivitelezés miatt a forgalom elterelésére nincs szükség,

ugyanakkor az érintett útszakaszon fokozott óvatossággal kell közlekedni az ott dolgozó munkagépek miatt.

Az esővizet is elvezetik

A Mobilitás 2 projekt részeként már korábban elkezdődött az esővíz-elvezető rendszer kiépítése a Gyilkostó sugárút felső szakaszán.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A munkálatokkal a város kijárata felé haladnak, kedden a Batthyány Ignác középiskolához értek.

A Mobilitás 2 beruházás a Gyilkostó sugárút mellett a Kossuth Lajos utcát is érinti.

Ahogy a Gyilkostó út teljes hosszában, ugyanúgy itt, a városháza és a Tűzoltó utca közötti szakaszon is kerékpársávot, járdát és zöldfelületeket alakítanak ki.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Lehetnek fennakadások

Fórika Krisztina, a városháza szóvivője érdeklődésünkre elmondta, hogy ezen a részen a kivitelezés a jövő hét elején kezdődik.

A kivitelezés átmenetileg megnehezítheti az érintett ingatlanok udvarára történő ki- és behajtást.

Akinek a munkálatok idején halaszthatatlanul szüksége van arra, hogy ki- vagy behajtson a kapuján, előzetesen jelezheti ezt a polgármesteri hivatal titkárságán, a 0366-733007-es vagy a 0743-132420-as telefonszámon.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A jelzést továbbítják a kivitelezőnek, aki gondoskodik arról, hogy a szükséges időpontban biztosítsa a bejutást vagy a kihajtást.

Van, ami jövőre marad

A Mobilitás 2 projekt részeként

jövő tavasszal kezdenek neki a Gyilkostó úton a felső körforgalom és az örmény templom közötti szakasz teljes korszerűsítésének.

Ez az útfelület megbontásával is jár, a városvezetés szándéka pedig az, hogy idén csak olyan, ásással járó munkálatokat végezzenek, ahol az útfelületet a tél beállta előtt helyre is lehet állítani.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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