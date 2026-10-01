Új előadással készül a HalVirág bábszínház

Fotó: HalVirág Bábszínház
Októberben 16 alkalommal is játssza Gyergyószéken legújabb zenés bábelőadását a HalVirág bábszínház.
Tamás Gyopár története alapján született meg a HalVirág bábszínház új előadása, amelyet a magyarországi Berecz Boglárka rendezett.
A darab főszereplője Öcsipók, az ártatlan, ám külseje miatt félreértett pók.
így az Öcsipók főfogása is ezzel a technikával készült. A színészek és a bábok egyaránt láthatók, sőt olyan jelenetek is vannak, amelyekben a szereplők bábok nélkül játszanak.
A történetet Korpos Szabolcs zenéje kíséri, a szereplők Bajna Gyöngyi, Borsos Virág és Tamás Gyopár. A látványtervező és bábkészítő Bakcsi Kata, a rendezőasszisztens Tamás Boglár, a rendező pedig Berecz Boglárka.
A produkciót Gyergyószentmiklós több iskolájában, valamint a környező településeken is bemutatják.
Különleges diaporámavetítésre várják az érdeklődőket pénteken 17 órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum nagytermébe. Az Ott, ahol zúg című előadás Romfeld Ákos Beszélő arcok című kiállításának záróeseménye is.
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