Új előadással készül a HalVirág bábszínház

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Tamás Gyopár története alapján született meg a HalVirág bábszínház új előadása, amelyet a magyarországi Berecz Boglárka rendezett.

A HalVirág Egyesület idei évét az asztali bábozás határozza meg,

így az Öcsipók főfogása is ezzel a technikával készült. A színészek és a bábok egyaránt láthatók, sőt olyan jelenetek is vannak, amelyekben a szereplők bábok nélkül játszanak.

A történetet Korpos Szabolcs zenéje kíséri, a szereplők Bajna Gyöngyi, Borsos Virág és Tamás Gyopár. A látványtervező és bábkészítő Bakcsi Kata, a rendezőasszisztens Tamás Boglár, a rendező pedig Berecz Boglárka.

A produkciót Gyergyószentmiklós több iskolájában, valamint a környező településeken is bemutatják.