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Új előadással készül a HalVirág bábszínház

• Fotó: HalVirág Bábszínház

Fotó: HalVirág Bábszínház

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Októberben 16 alkalommal is játssza Gyergyószéken legújabb zenés bábelőadását a HalVirág bábszínház.

Székelyhon

2026. október 01., 07:422026. október 01., 07:42

Tamás Gyopár története alapján született meg a HalVirág bábszínház új előadása, amelyet a magyarországi Berecz Boglárka rendezett.

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A darab főszereplője Öcsipók, az ártatlan, ám külseje miatt félreértett pók.

A HalVirág Egyesület idei évét az asztali bábozás határozza meg,

így az Öcsipók főfogása is ezzel a technikával készült. A színészek és a bábok egyaránt láthatók, sőt olyan jelenetek is vannak, amelyekben a szereplők bábok nélkül játszanak.

A történetet Korpos Szabolcs zenéje kíséri, a szereplők Bajna Gyöngyi, Borsos Virág és Tamás Gyopár. A látványtervező és bábkészítő Bakcsi Kata, a rendezőasszisztens Tamás Boglár, a rendező pedig Berecz Boglárka.

A produkciót Gyergyószentmiklós több iskolájában, valamint a környező településeken is bemutatják.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós esemény
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