Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét

Súlyos baleset történt csütörtök délután Aranyosgyéresen, ahol egy személygépkocsi egy betonoszlopnak ütközött. Két embert, köztük egy gyermeket kórházba szállítottak. A hétéves fiúhoz, aki nagyon súlyos állapotban van, SMURD-helikoptert riasztottak.

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A helyszínről származó első adatok szerint egy személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát a jármű felett Aranyosgyéresen csütörtök délután, az autó pedig egy betonoszlopnak ütközött, amely eltört és a járműre zuhant.

A balesethez a Kolozs megyei katasztrófavédelem két – köztük műszaki mentős –, valamint a mentőszolgálat szintén két egységét vezényelték ki. A mentősök egy 40 év körüli férfit részesítettek elsősegélyben, aki több traumás sérülést szenvedett, valamint egy hétéves kisfiút, aki olyan súlyosan megsérült, hogy SMURD-helikoptert is kértek a helyszínre – írja a News.ro hírportál a Kolozs megyei katasztrófavédelem közlésére hivatkozva.

A megrongálódott autóból kiszabadított férfi eszméleténél van, együttműködő és orvosi ellátásban részesül.

A baleset okait vizsgálják a hatóságok.