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Súlyosan megsérült egy gyermek, miután egy betonpózna kilapította az autó hátsó részét

• Fotó: Kolozs megyei katasztrófavédelem

Fotó: Kolozs megyei katasztrófavédelem

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Súlyos baleset történt csütörtök délután Aranyosgyéresen, ahol egy személygépkocsi egy betonoszlopnak ütközött. Két embert, köztük egy gyermeket kórházba szállítottak. A hétéves fiúhoz, aki nagyon súlyos állapotban van, SMURD-helikoptert riasztottak.

Székelyhon

2026. október 01., 18:102026. október 01., 18:10

2026. október 01., 18:112026. október 01., 18:11

A helyszínről származó első adatok szerint egy személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát a jármű felett Aranyosgyéresen csütörtök délután, az autó pedig egy betonoszlopnak ütközött, amely eltört és a járműre zuhant.

A balesethez a Kolozs megyei katasztrófavédelem két – köztük műszaki mentős –, valamint a mentőszolgálat szintén két egységét vezényelték ki. A mentősök egy 40 év körüli férfit részesítettek elsősegélyben, aki több traumás sérülést szenvedett, valamint egy hétéves kisfiút, aki olyan súlyosan megsérült, hogy SMURD-helikoptert is kértek a helyszínre – írja a News.ro hírportál a Kolozs megyei katasztrófavédelem közlésére hivatkozva.

A megrongálódott autóból kiszabadított férfi eszméleténél van, együttműködő és orvosi ellátásban részesül.

A baleset okait vizsgálják a hatóságok.

Belföld Baleset Közlekedés
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